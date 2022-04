La Cámara de Cuentas pone en duda un pedido de mascarillas en abril de 2020 y el Gobierno de Aragón asegura que lo recibió

Según los auditores de la Cámara de Cuentas de Aragón en Gobierno de la comunidad pagó 244.570 euros por un cargamento de guantes y mascarillas como protección contra la covid que no está acreditado que se recibieran. El pago se realizó de forma anticipada el 2 de abril de 2020 por compra de material y equipos sanitarios de protección individual.

Esta información consta en el Informe de Fiscalización del año 2020, realizado por la Cámara de Cuentas de Aragón, en el que se explica que se ha solicitado la documentación acreditativa de la recepción de la mercancía al Gobierno de Aragón pero “no se ha podido obtener evidencia de que se haya recibido el suministro”.

Noelia Carbó, la directora-gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) ha explicado en rueda de prensa que “todo el material objeto del contrato se recibió íntegramente y que fue repartido por todos nuestros centros residenciales de todo el territorio de la comunidad. Estamos muy tranquilos con este contrato y volvería a realizarlo una y mil veces si fuese necesario”.

El Secretario General Técnico de Ciudadanía, José Antonio Jiménez, ha explicado que el contrato con esta empresa fue “a modo de prueba” para evaluar al proveedor y que se pidieron 70.000 mascarillas un millón de guantes de vinilo y 7000 mascarillas FFP2. “Las cantidades eran importantes pero nunca suficientes para la inmensa demanda, queríamos ver la calidad del producto y las formas de suministro”.

Ha explicado que el material se encargó y se pagó por adelantado, amparados por un decreto ley que permitía los pagos por adelantado de las administraciones públicas. “El material se entregó, llegó al aeropuerto de Zaragoza, yo personalmente pude comprobar el material en el despacho de aduanas antes de despachar la mercancía, contratamos a un transitario, dimos la notificación pertinente a la Agencia Tributaria, vimos el material, lo incorporamos y tuvimos la precaución de verificar la calidad del producto”.

Jiménez ha explicado que los certificados de calidad eran falsos, por lo que hubo que evaluar si el material era apto. “Descubrimos que las mascarillas quirúrgicas cumplían el estándar, pero que las FFP2 no, así que decidimos que esas mascarillas no se podían repartir y se quedaron bloqueadas”. Ha asegurado que este fue el motivo por el cual no se volvió a hacer otra compra a este mismo proveedor.

El mismo informe recoge que, el 10 de septiembre de 2021, la Intervención delegada del IASS interpuso un reparo a la contabilización del expediente, señalando, entre otros aspectos, que “… no se han presentado facturas de la empresa justificantes del pago, indicándose en el informe memoria de Secretario General Técnico de Dpto. de Ciudadanía y Derechos Sociales de 6 de septiembre de 2021, que no tuvieron entrada en el IASS ni tampoco fueron remitidas a través de la Plataforma de Facturación FACe…” El 22 de diciembre de 2021, por acuerdo del Gobierno de Aragón, se convalidó el pago de este suministro y se autorizó su imputación presupuestaria.