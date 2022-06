Lambán, contra el mundo: el presidente de Aragón critica a políticos y deportistas por la candidatura olímpica fallida

Contra la Generalitat catalana, contra Pau Gasol, contra el presidente del Consejo Superior de Deportes, contra el presidente del Comité Olímpico Español... El presidente aragonés, Javier Lambán, ha enviado un recado público a cada uno de ellos en los últimos días, tras meses en los que la tensión por la candidatura olímpica conjunta entre Aragón y Catalunya ha ido creciendo tanto que el proyecto ha acabado en fracaso.

Aragón considera que el reparto de las pruebas de los Juegos no es equilibrado y rechaza la propuesta del COE

Lambán ha defendido siempre que la propuesta conjunta tenía que ser “en igualdad de oportunidades” para ambas comunidades y con un reparto de las pruebas “equitativo y justo”. La propuesta que se hizo desde el Comité Olímpico Español (COE) no gustó en Aragón, que no firmó el acuerdo. Hace poco más de un mes, el 23 de mayo, se anunció la ruptura del acuerdo olímpico entre Aragón y Catalunya y, unas semanas después, se descartó la posibilidad de presentar candidatura en 2030. Finalmente, Aragón anunció que presentaría una candidatura propia en 2034 con Jaca como capital olímpica.

Durante todas estas semanas, el presidente de Aragón no se ha mordido la lengua. Con el presidente del COE, Alejandro Blanco, ha tenido varios enfrentamientos dialécticos, en el último de ellos aseguró que “da más la impresión de ser un especialista en artes marciales y no alguien que debería promover el consenso y el acuerdo. Yo he estado siempre dispuesto al consenso y acuerdo, a argumentar y dar explicaciones. No voy a insultar, no voy a descalificar”.

Cuando se resolvió que no se iba a llevar a cabo la candidatura, Blanco acusó al presidente aragonés de no haber respetado el acuerdo técnico al que habían llegado todas las partes, también los representantes de su comunidad. Se mostró igualmente decepcionado porque el proyecto “ha derivado en enfrentamientos políticos internos importantes basados en mentiras y suposiciones”.

No quiso especificar a qué mentiras se refería, pero aseguró que en el comité técnico nunca se propuso repartir las disciplinas de esquí alpino, tal como el presidente de Aragón afirmó. “Eso tenéis que preguntárselo al señor Lambán, yo bastante tengo con aclarar mis ideas”, aseguró Blanco.

Lambán se defendió de las acusaciones del propio Blanco: “No soy un mentiroso. Soy un político responsable y comprometido con su tierra, Aragón. No voy a entrar en provocaciones y entrar en peleas que no conducen a ningún sitio. Estoy frustrado porque no ha salido la candidatura; el Gobierno de Aragón es el que puso más de su parte para que saliese bien la candidatura”, recordó.

Polémica con Pau Gasol

El exjugador de baloncesto y miembro de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional (COI) Pau Gasol ha respaldado la decisión del Comité Olímpico Español (COE) de retirar la candidatura española a albergar los Juegos de invierno del año 2030, un proyecto que, en su opinión, se ha politizado. En declaraciones a Efe, el exdeportista olímpico lamentó “las diferencias” con el Gobierno de Aragón que, según ha precisado, han hecho que la candidatura no haya podido avanzar. “Al final cuando presentas una candidatura conjunta, de unión, que tiene un mensaje claro y esa unión no se plasma desde la presidencia de Aragón, se crean diferencias y se politiza una candidatura, (ésta) se cae”, afirmó. A su vez, elogió la decisión final del Comité Olímpico Español y recalcó: “Catalunya ha tenido un comportamiento ejemplar, del que me siento orgulloso, la otra parte no ha seguido la misma línea”.

Tras estas declaraciones, Lambán publicó un tuit con el siguiente texto: “El catalán Pau Gasol me ha responsabilizado del fracaso de los juegos. Con el respeto que me merece este deportista, debería informarse mejor y no dar por supuesto que el COE obedece a estrictos criterios deportivos. En este caso, ha sido un aliado del independentismo”. Más tarde, publicó otro tuit aclaratorio en el que explicaba que con “aliado del independentismo” se refería al COE, no a Gasol.

El catalán @paugasol me ha responsabilizado del fracaso de los #juegos2030. Con el respeto que me merece este deportista, debería informarse mejor y no dar por supuesto que el @COE_es obedece a estrictos criterios deportivos. En este caso, ha sido un aliado del independentismo — Javier Lambán (@JLambanM) 22 de junio de 2022

Sobre esta polémica el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, aseguró que “hay frases que se descalifican por sí mismas. Llamar al COE aliado del independentismo... En esta vida he oído muchas barbaridades, pero eso quizá supere a muchas de las que he oído”. Añadió que “no podemos hablar en estos términos de un deportista ejemplar en la pista y fuera de la cancha de baloncesto, como demuestra con su fundación y lo que está haciendo para combatir la pobreza infantil. Son palabras que no se merece ni se corresponden para nada con la figura de Pau Gasol”.

Ante esto, Lambán respondió el pasado jueves en una entrevista en El Larguero, asegurando que José Manuel Franco “nunca ha sido un dechado de habilidad política, por eso está donde está. Ha irrumpido en un debate donde tenía que haber sido moderado”.

Negociación de Blanco con la Generalitat

El último episodio de este conflicto se ha producido este viernes, cuando se ha hecho pública la supuesta negociación que el presidente del COE Alejandro Blanco, llevó a cabo con la Generalitat de Catalunya en relación a la candidatura conjunta con Aragón para organizar los Juegos de Invierno de 2030 deja al COE “en una situación delicada”.

En un desayuno-coloquio organizado por El Periódico de Aragón, el jefe del Ejecutivo aragonés ha aludido al informe de la Guardia Civil que forma parte del sumario del caso Voloh, que instruye el Juzgado número 1 de Barcelona contra el presunto desvío de fondos públicos al movimiento independentista.

En base a este informe, El Confidencial publica este viernes una información, según la cual el presidente del COE, Alejandro Blanco, negoció en secreto en noviembre de 2019 la candidatura conjunta de Aragón y Catalunya con el expresidente catalán Artur Mas y un alto cargo de los Gobiernos de Quim Torra y Pere Aragonès de la Generalitat imputado en varios casos judiciales por presunta corrupción. Según la misma información, citada por Europa Press, Blanco pidió a sus interlocutores 400.000 euros para hacer contrataciones “opacas”.

“Lo que hemos conocido en relación al presidente del COE y los independentistas sobre los Juegos de 2030 me parece gravísimo, deja al COE en una situación muy comprometida, delicada, y a quien corresponda deberá tomar medidas” porque “no es razonable que una institución que representa en sí misma los mejores valores de nuestra sociedad esté sometida a este descrédito”, apostilló Lambán.