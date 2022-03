Aragón considera que el reparto de las pruebas de los Juegos no es equilibrado y rechaza la propuesta del COE

El Presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha hecho público esta mañana el rechazo de su gobierno a la propuesta del Comité Olímpico Español sobre los Juegos Olímpicos de Invierno 2030. Lambán ha explicado que consideran que el reparto de las pruebas “no es equilibrado, para nosotros es fundamental que todo el Pirineo se vea beneficiado con la celebración de pruebas y eso no ocurre, como si que parece va a ocurrir en Catalunya”.

El presidente aragonés también ha hecho referencia a las pruebas que se iban a celebrar en el territorio: “la envergadura deportiva de las distintas modalidades favorece claramente a la comunidad catalana y además creemos que antes de cerrar un acuerdo han de concretarse otro tipo de cuestiones que también son relevantes, fundamentalmente el nombre de la candidatura y todos los aspectos técnicos, organizativos, de comunicación, etc”.

Patricia Plaja, portavoz del Govern ha contestado al presidente aragonés asegurando que “la propuesta está cerrada y no se puede reabrir por una nueva salida de tono del presidente de Aragón”. Ha dicho también que “para Catalunya esta es una buena propuesta. Es momento de abandonar las polémicas y pasar a la siguiente fase de la negociación. Esta salida de tono del presidente de Aragón solo puede entenderse por motivos electorales. Catalunya no renunciará a unos Juegos de invierno porque es una buena oportunidad y porque vamos avanzando en esta candidatura”.

El Gobierno de Aragón recibió ayer una carta del Presidente del COE para celebrar una reunión este viernes en la que se diera el visto bueno a los avances y a la propuesta. Dicha carta iba acompañada de un folio en el que se distribuyen las modalidades y disciplinas entre el Pirineo catalán y el aragonés, Barcelona, Jaca y Zaragoza.

Lambán ha explicado que desde Aragón se va a elaborar una propuesta “que creemos más justa y adecuada” y que se va a trasladar el debate al ámbito político. “Seguimos apostando por los juegos pero se trata de que sea una oportunidad para el Pirineo Aragonés. No puede ser que la candidatura beneficie a una parte en detrimento de la otra ni que haya partes del Pirineo que se queden sin el beneficio directo de la realización de las pruebas. Vamos a pelear hasta el final para que ese equilibrio se restituya”, ha dicho.

La Generalitat por su parte se ha negado tajantemente a cambiar la distribución de las pruebas. Según ha afirmado la portavoz del Govern, Patricia Plaja, el actual reparto está cerrado y consensuado “también por parte de Aragón”, por lo que no habrá marcha atrás. El Govern ha asegurado además que no entrarán en polémicas y, ante la pregunta de si Catalunya podría ir sola a la candidatura, la portavoz ha insistido en que Catalunya no renunciará a los Juegos

Ha recalcado también que “los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 nos siguen pareciendo una oportunidad para Aragón y particularmente para el Pirineo, por lo tanto vamos a seguir hasta el final luchando porque esa candidatura sea una realidad con posibilidades de éxito. Pero todo tiene que producirse en términos de igualdad entre las dos comunidades autónomas en todos los terrenos y en términos de equilibrio a la hora de repartir las pruebas y oportunidades que los juegos deparen”.

Ha explicado que se trata de un proyecto del Gobierno de España, liderado por el COE, que no es un proyecto de Aragón o de Catalunya. “Pero lógicamente Aragón piensa en el interés de toda la comunidad, sobre todo es una magnifica oportunidad para poner el valor el Pirineo y hacerlo mas atractivo, y para aprovechar mejor las inversiones que se han hecho como la profesionalidad, el talento y las vocaciones que existen en aquella parte del territorio aragonés y que nos sitúan en una posición inmejorable para los juegos”.