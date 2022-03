Aragón rechaza la propuesta para los Juegos 2030 y no acudirá a la firma del acuerdo

El Presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lamán, ha remitido una carta al Presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, en la que le confirma que no acudirá ningún representante del gobierno aragonés a la reunión programada para mañana viernes 1 de abril para dar el visto bueno a la propuesta del reparto de pruebas para los Juegos Olímpicos de Invierno 2030.

“En las sesiones de trabajo celebradas por los técnicos designados por el COE y los gobiernos de España, Aragón y Cataluña se han ido barajando posibilidades, se han rechazado de plano, sin ningún basamento técnico, propuestas como -por ejemplo- las de que el esquí alpino, el snowboard o el esquí acrobático (freestyle) se realizaran en Aragón, y se han asumido sin reticencias otros rechazos que sí podían tener basamento”, ha relatado Lambán en dicha carta.

Ha dicho también que Aragón ha respetado los tiempos y cauces propuestos por el COE pero “también hemos pensado siempre que, una vez concluido el trabajo de los técnicos, le correspondía al Gobierno analizarlo y valorarlo y adoptar él la decisión institucional definitiva”.

Lambán ha destacado la condición que se ha impuesto desde el principio por parte del Gobierno de Aragón: la igualdad entre Aragón y Cataluña, “con un equilibrio justo en el reparto de las pruebas y de las sedes, es decir, no aspirando a ser más que nadie pero tampoco menos”.

“La propuesta que me enviaste el otro día, a nuestro juicio, no cumple ese requisito. Es más, por filtraciones cuyo origen desconozco, dicha propuesta ha sido publicada por los medios de comunicación y ha provocado el inmediato rechazo de todas las fuerzas políticas que apoyan los juegos -58 de los 67 diputados de las Cortes de Aragón, siendo solo 4 los que se oponen- y también por los representantes del Pirineo. En consecuencia, y tal como he anunciado en varias ocasiones para el caso de que no estuviéramos de acuerdo con la propuesta (la última vez el pasado 13 de marzo), el Gobierno de Aragón planteará una alternativa que se atenga a la condición inicial: igualdad entre Aragón y Cataluña y equilibrio en el reparto, alternativa que te comunicaremos a más tardar la semana que viene”.

El presidente aragonés ha vuelto a destacar la importancia de que todo el Pirineo se vea favorecido por los Juegos, por lo que han de desarrollarse pruebas en las estaciones del Valle del Aragón, Formigal y Cerler. “Además, llegados a este punto, estimo que no debemos fragmentar el necesario acuerdo y que este solo puede producirse cuando lo haya en todos los aspectos, incluido el nombre, las ceremonias de apertura y clausura, el esquema organizativo, etc”.

Javier Lambán concluye la carta destacando que ha de ser una candidatura del Gobierno de España liderada por el COE. “Espero que valores la alternativa que te presentaremos la semana que viene y que puedas reconducir el proceso a satisfacción de todos”.