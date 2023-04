Irene Luzán, creadora de SHU Digital: “Trabajamos con tecnología punta digital desde el rural aragonés para todo el mundo”

La tecnología digital está presente en cualquier plano de nuestras vidas. ¿Cómo nace la idea de poner en marcha SHU Digital?

Surge de la necesidad de buscar nuevas formas de trabajar que se adaptaran a las necesidades que iban surgiendo en nuestro trabajo diario. Escaneábamos grandes edificios y objetos con láser de mano, pero esta técnica tenía un margen de error muy amplio. En 2017 empezamos a trabajar en la creación de nuestro propio estudio de fotogrametría con 150 cámaras fotográficas. La idea la habíamos visto en EE UU, donde se estaban empezando a dar los primeros pasos. Con esta referencia en mente, en nuestras instalaciones en Loporzano diseñamos un estudio modelo propio.

¿Qué aplicaciones tiene la fotogrametría 360 grados?

Tiene múltiples aplicaciones. Nos han pedido hacer anuncios para moda con el grupo Inditex, también para anuncios publicitarios en una campaña de H&M para el metaverso, e incluso para la grabación de un videoclip musical. También en la industria del cine hay un campo muy amplio, en películas y series hemos escaneado objetos y a los actores y actrices para aplicar sobre ese mapeo los efectos especiales de la película. Este es el caso de la serie de Netflix 1899; estuvimos dos años viajando a Berlín para escanear a todo el elenco de actores y actrices uno a uno.

¿Qué valor aporta su proyecto respecto a otros similares que se hayan podido poner en marcha en Europa?

Principalmente dos. Por una parte, hemos sacado el estudio de las cuatro paredes físicas de una ubicación fija para ubicarlo en un camión con el que podemos desplazarnos a cualquier lugar donde se nos requiera, sin necesidad de que los objetos o las personas se trasladen hasta donde nosotros estamos. Por otra parte, el archivo que surge del mapeo que realizamos en tres dimensiones no sólo sirve para aplicar los efectos especiales, sino que se puede llevar a la realidad, es decir, con la ayuda de robots mecanizados podemos construir cada objeto escaneado, lo de permite recrear una escenografía al completo en un nuevo material.

¿Cuál ha sido el cambio más importante, en cuanto a la introducción de tecnología, que han vivido en su empresa?

Apostar por incluir robots mecanizados en el proceso inicial fue fundamental en TecMolde, la empresa inicial que puso en marcha mi padre y, gracias a la que después, nacería SHU Digital. Al principio, en TecMolde, se hacían todas las estructuras con motosierra, después pasaban por un equipo de escultores y se finalizaban en pintura. Desde la implantación de robots mecanizados, que trabajan por fresado, el grueso del objeto que se quiere fabricar está listo mucho antes, aunque el resto del proceso siga siendo totalmente artesanal. Esto me gusta especialmente, que lo Digital esté al servicio de la empresa para producir más cantidad y más rápido, pero manteniendo el proceso de escultura y pintura a través de un equipo humano altamente cualificado.

Al comienzo de esta entrevista, decía que llegan a SHU Digital debido a la necesidad de solucionar algunos problemas en el trabajo diario. ¿Cuál fue el momento que marcó un punto de inflexión para ustedes?

Ha habido varios momentos en los que hemos decidido dar un paso más allá, implantando las nuevas tecnologías a nuestro trabajo, sobre todo con el objetivo de acortar los tiempos de producción, como ya he dicho antes. Pero, sin duda, uno de los momentos decisivos está relacionado con el trabajo que realizamos para la creación de Ferrari Land. Las estructuras que teníamos que escanear eran enormes, entre ellas el Coliseo o el David de Miguel Ángel. Cuando fuimos a Italia a escanear los edificios nos denegaron el permiso de usar tecnología LIDAR, teníamos que trabajar con algo, así que nos lanzamos a probar la fotogrametría. Fuimos a Italia dos compañeras, con una cámara de fotos cada una y probar. Ese fue el momento en el que decidimos dar un paso más allá en SHU Digital y apostar de lleno por la fotogrametría.

¿Cómo llega una empresa localizada en un municipio de Huesca a trabajar con el director Ridley Scott?

Por el boca a boca. Es curioso, pero la industria del cine funciona mucho de esta manera, si has trabajado con alguien y lo has hecho bien, tu referencia va pasando de unos a otros. Hemos trabajado con J.A. Bayona en películas como Lo imposible y Un monstruo viene a verme. Hemos hecho proyectos para toda Europa, Rusia e incluso China. La verdad es que estamos muy contentos, no nos faltan proyectos.

Tener la sede de esta empresa en Loporzano, ¿ha supuesto algún problema a la hora de trabajar?

Cuando mi padre puso en marcha TecMolde, hace más de tres décadas, el transporte era complicado porque muchas carreteras no estaban preparadas para el tráfico de los camiones que tenían que mover nuestras estructuras. El único teléfono que había en todo el pueblo era el de la panadería, y mi padre iba allí a atender las llamadas cuando los clientes nos llamaban para pedir encargos. Hoy en día, con conexión a internet, nuestros servicios digitales funcionan perfectamente desde el pueblo.

¿Qué les comentan los profesionales del mundo del deporte, el cine o la moda cuando llegan a su estudio en Loporzano?

Lo cierto es que todos y todas se quedan muy sorprendidos al ver que estamos situados en un pueblo tan pequeño. Pero también es verdad que a todos les encanta el entorno, tener la Sierra de Guara tan cerca y nuestra forma de vida. Como anécdota siempre cuento que el pan de Loporzano es famoso, todos los que vienen se llevan uno, y cuando saben que van a venir o que vamos a ir nosotros, nos lo encargan.

¿Se plantean marcharse a una capital para seguir con el proyecto de SHU Digital?

No. No lo hicimos hace años y no vamos a hacerlo ahora. Se vive muy bien en Loporzano. Tenemos todo lo que necesitamos y también es una manera de agradecer el esfuerzo y el apoyo que el pueblo nos ha demostrado durante todos estos años. Hemos puesto a nuestra localidad en el mapa, y hemos demostrado que no hace falta vivir en Madrid para trabajar con la última tecnología digital desde España hacia cualquier otro punto del mundo.

En este momento, ¿cuáles son sus próximos objetivos?

El objetivo es que SHU Digital siga creciendo en los campos y servicios que ofrecemos de impresión y modelado 3D, impresión LIDAR, dron y sobre todo, seguir presentes en el mundo del cine para abarcar todavía más trabajos que tengan que ver con el desarrollo de los efectos especiales, y el mundo digital en general.