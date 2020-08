Reservas de última hora y un agosto que ha “salvado” la hostelería aragonesa: “Este verano hemos vivido de un par de semanas”

Huesca y Teruel recuperan parte de su actividad en agosto, aunque ha sido un verano “difícil” tras el aumento de casos en Aragón y la imagen de la comunidad en el exterior “el turismo nacional se resistía a venir a Aragón porque decían que estaba totalmente infectada, cuando las zonas afectadas han sido principalmente las capitales Zaragoza y Huesca, en el Pirineo y en algunas zonas de Teruel no hemos tenido casos”, afirma Anabel Costas, responsable Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la provincia de Huesca.

En la misma línea, Isabel Esteban, la gerente de la Asociación de Hostelería de la Provincia de Teruel, mantiene que, aunque la provincia de Teruel no ha tenido apenas brotes ni ha regresado a las fases anteriores, “los medios nacionales nos incluían en toda la región y nos hemos visto afectados por las noticias al estar cerca de puntos donde sí que había rebrotes importantes”.

La valoración del verano respecto año anterior es inferior, a falta de los datos oficiales del mes de agosto. En julio, las pernoctaciones hoteleras en Teruel bajaron un 48,5% respecto al mismo mes del año anterior, un desplome inferior al mes de junio (de un 90,6%) pero significativo en los establecimientos de la provincia. Hay zonas en las que no ha bajado las pernoctaciones del turismo, “pero si hacemos un cómputo global ha sido inferior al año pasado”.

La provincia de Huesca ha sido la más afectada por el descenso de viajeros. En el mes de julio 67.509 personas viajaron hasta este territorio, un 64% menos que el año anterior en las mismas fechas. “Julio ha sido un mes muy difícil por todo el tema de cancelaciones, el turismo extranjero también ha cancelado y el nacional se resistía a venir a Aragón”, asegura Costas.

Las pernoctaciones también han descendido notablemente en la provincia oscense, un 60% menos que en julio de 2019. La situación ha mejorado en agosto, aunque en los hoteles “ha costado más, se ha trabajado más en terrazas y restaurantes”, comenta Costas.

“Este verano vivimos de un par de semanas”

Agosto ha mejorado los datos de julio, aunque ha sido el verano de las reservas de última hora, según cuenta Costas: “no teníamos ninguna previsión, a las 20:00 te podían llamar para una reserva esa misma noche, y te pillaba sin preparación en cocina o de personal”. Las reservas que se hicieron en agosto “han hecho que este verano vivamos de un par de semanas”.

Principalmente la tercera semana de agosto, tras el festivo nacional, se incrementó notablemente la afluencia de gente al Pirineo, “lo que nos ha faltado es personal, nos ha faltado gente que viniera a trabajar, nos están diciendo que están cobrando unas prestaciones y que no quieren trabajar”.

Costas también ha contado como ha sido el trabajo durante estos meses, en los que tenían que actuar como policías: “Hemos tenido que trabajar físicamente mucho pero mentalmente mucho más, estamos ejerciendo de policías, si la gente estuviese un poco más mentalizada nos ayudaría a que la hostelería fuera como una seda. Para nosotros está siendo más difícil, estas continuamente en tensión”.

“No tenemos previsiones”

En cuanto a la situación en otoño, no hay previsiones de como pueden ser los meses venideros. “Para el otoño ni idea, las reservas van de un día para otro, siempre decimos eso, pero es que ahora todavía, es más, en verano normalmente había una previsión, pero la gente ha cancelado por miedo y ha vuelto a reservar de un día para otro. Es inestable total y no tenemos ni idea de para donde tirar, es absolutamente desconcertante porque no lo sabemos”, asegura Esteban.

En la misma línea, Costas cuenta que el otoño suele ser un mes de turismo extranjero en el Pirineo Aragonés, “pero ahora están prohibiendo que vengan a España, hay que luchar mucho y solo esperamos que cada político tenga la conciencia muy tranquila”.

También lamenta que se haya “criminalizado” a la hostelería como culpable de los rebrotes, cuando “estamos viendo aglomeraciones en estaciones de metro o en aeropuertos, yo me moría de vergüenza de que culpen a la hostelería, creo que habría que hacer un examen de conciencia individual”.