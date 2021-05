Roban un autobús escolar en un pueblo de Teruel para ir a un prostíbulo y lo devuelven

Con el fin del estado de alarma, los actos vandálicos que la localidad turolense de Alcorisa venía registrando desde hace varios meses han llegado a su culmen. El pasado fin de semana, unos desconocidos robaron un autobús escolar que estaba aparcado a las afueras del municipio, en el Polígono El Royal, y se lo llevaron al prostíbulo Sabor Latino, ubicado en una carretera próxima. También accedieron a un segundo autobús, pero el modelo era diferente y apenas pudieron moverlo unos metros.

Explican fuentes de Hife, compañía propietaria de los vehículos afectados, que fueron los chóferes quienes dieron la voz de alarma en la mañana del lunes cuando fueron a comenzar el servicio y se percataron de que los autocares habían sido movidos y manipulados. Al revisar la ubicación GPS, confirmaron que uno de ellos había sido trasladado durante esa misma madrugada, sobre las 3:30, al prostíbulo. Allí permaneció poco más de diez minutos y lo volvieron a dejar en el polígono en el que estaba aparcado, en torno a las 4:15.

El otro autobús apenas fue movido unos veinte metros, pero amaneció con la palanca del freno de mano dañada y los extintores vaciados en su interior. Así, según indican las mismas fuentes, esa misma mañana interpusieron una denuncia ante la Guardia Civil, que inmediatamente desplazó a la Unidad Científica hasta el lugar donde se encontraban los vehículos para tomar las muestras pertinentes de cara a la investigación, que continúa abierta.

La actuación policial obligó a retrasar las rutas escolares de la mañana de Gargallo y Albalate del Arzobispo, pero no las de la tarde, que se retomaron con normalidad con dos autobuses diferentes. El suceso ha quedado en manos de la Policía Judicial y se suma a la ola de actos vandálicos que desde hace unos meses afecta al municipio turolense, de 3.300 habitantes.

Reunión con la Guardia Civil

El alcalde de Alcorisa, Miguel Iranzo, trasladaba este martes su preocupación al capitán de la Guardia Civil de Alcañiz, Julián Cebrián, en una reunión para tratar de poner solución a los distintos actos vandálicos que está sufriendo la localidad. "Nos preocupan el vandalismo que estamos sufriendo porque, aunque no suelen robar nada, rompen todo", señala el alcalde

Para Iranzo, el incidente del autobús "ya se va mucho de las manos", porque "no es ninguna broma". "Ha sido una noticia muy impactante, por eso me ha llamado el capitán y me ha transmitido que estemos tranquilos porque van a intentar solucionar esta ola de vandalismo y confían en encontrar a los autores de los hechos en breve", indica.

Desde el Ayuntamiento de Alcorisa ya intentaron hacer frente a esta situación instalando cámaras de seguridad en todos los edificios municipales. Además, han pedido colaboración ciudadana para denunciar cualquier acto que sufran o que puedan advertir. "Es importante que se sepa, que no se quede en el comentario, porque sino no podemos hacer nada", sostiene Iranzo.