El atleta Eliud Kipchoge, premio Princesa de Asturias de los Deportes 2023

El maratoniano Eliud Kipchoge ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2023. El jurado, que ha dado a conocer su fallo este mediodía desde el Hotel de La Reconquista de Oviedo, ha valorado la figura del deportista keniata como referente del atletismo mundial. Una candidatura propuesta por el asturiano David González Alonso, presidente del club asturiano de triatlón Vetusta Universidad de Oviedo.

¿Qué hay detrás del mejor maratoniano del planeta?

Kipchoge, dos veces campeón olímpico, tiene en su haber el récord de la prueba. Es el único hombre en la historia que ha logrado bajar de las dos horas en los 42,195 kilómetros del maratón, marca no reconocida oficialmente. Además de sus éxitos como deportista el jurado ha valorado su labor social, la que desarrolla a través de la fundación que lleva su nombre y que se dedica a facilitar el acceso a la educación infantil y a la protección del medio ambiente en su país.

Nacido en el condado de Nandi (Kenia) el 5 de noviembre de 1984, Eliud Kipchoge, es uno de los pocos elegidos capaces de cambiar la historia del deporte, un atleta singular, poseedor del récord del mundo de maratón y de cuatro medallas olímpicas pero que, a sus 38 años, vive y se entrena en el campamento de Kaptagat, ajeno a toda opulencia y con una dieta basada en las gachas, las alubias y las frutas y verduras locales.

Cuando el pasado 25 de septiembre impuso en el maratón de Berlín un nuevo récord del mundo en dos horas, un minuto y nueve segundos, y mejoró en treinta segundos la anterior plusmarca que también había establecido él mismo en la misma ciudad alemana en 2018, lo hizo envuelto en un halo heroico, tras afrontar en solitario los últimos diecisiete kilómetros, del 25 al 42. Llegó a dar 200 pasos por minuto, con una zancada de 180 centímetros.

Ese récord, esa autoridad suprema, fueron el resultado de unas condiciones innatas extraordinarias, de una disciplina tremendamente exigente y de una vida espartana en Kaptagat, el asentamiento cercano al Gran Valle del Rift donde cada día se levanta a las cinco de la mañana, hace dos o tres sesiones de entrenamiento por jornada y acumula unos 220 km a la semana.

Cuatro de los seis maratones más rápidos de la historia están en sus piernas, las mismas con las que ganó el oro olímpico en maratón en 2016 y 2020 y la plata y el bronce de los 5.000 m en 2008 y 2004, respectivamente.

Ha corrido durante su vida 18 maratones y solo ha dejado escapar la victoria en tres ocasiones. El pasado 17 de abril encajó la derrota más dolorosa, con el sexto puesto en el maratón de Boston, en el que pretendía conquistar su quinto 'major' tras los de Chicago, Londres, Berlín y Tokio. Hizo el peor tiempo de su vida, 2:09.23, afectado por una molestia en la pierna izquierda.

Incluso en esas circunstancias salió a relucir su grandeza. ¿Pensó en retirarse, ante el riesgo de lesión? Me propuse correr a un ritmo cómodo y sólo para terminar. Se me pasaron muchas cosas por la cabeza, pero me dije: 'Oye, no puedes abandonar'. Dicen que lo importante es ganar. Pero es genial participar y terminar“.

El 12 de octubre de 2019 derribó la frontera de las dos horas en un experimento en Viena sobre la distancia del maratón, aunque no homologable oficialmente. Pero su tiempo de 1h59:40.2 causó un impacto mundial. Fueran como fueran las condiciones, las dos horas habían caído. No era imposible. O sí, excepto para Kipchoge. El récord solo lo fue para el Libro Guinness, no para los registros de la federación internacional de atletismo.

“Un honor y una motivación”

El atleta keniano ha recibido el galardón como un “absoluto honor” y una motivación para “dejar un legado en este mundo a través de las carreras”. Kipchoge, que ha realizado unas breves declaraciones tras la comunicación de la Fundación Princesa, ha mostrado su alegría por “estar entre una lista de laureados extraordinarios, todas personas de diferentes ámbitos de la vida”.

“Me motiva en mi objetivo de dejar un legado en este mundo a través de las carreras, ya que un mundo de corredores es un mundo más pacífico, más feliz y más saludable”, añadió.

Este ha sido el cuarto de los ocho Premios Princesa de Asturias que se conceden en 2023, año en el que los galardones cumplen cuarenta años. Ya han sido otorgados el Premio Princesa de Asturias de las Artes a la actriz estadounidense Meryl Streep, el de Comunicación y Humanidades al profesor, escritor y filósofo italiano Nuccio Ordine, y el de Ciencias Sociales a la historiadora francesa Hélène Carrère d'Encausse. El próximo en decidirse será el de las Letras.