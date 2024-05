El rector de la Universidad de Oviedo no considera que la Universidad Antonio de Nebrija sea competencia para la asturiana

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, que ha tomado hoy posesión este jueves de su segundo mandato al frente de la institución académica asturiana, ha asegurado que no teme la posible competencia que pueda suponer el desembarco de la enseñanza privada en Asturias porque “la Universidad de Oviedo es una institución académicamente muy sólida y potente.

Villaverde se refería así a la implantación de los estudios de Enfermería de la Universidad Antonio de Nebrija en Avilés, que comenzarán a impartirse, según las previsiones, a partir del próximo curso 2025/2026 en la modalidad de centro no adscrito, y que constituyen las primeras enseñanzas universitarias privadas en Asturias.

El rector asturiano reconoce que la Universidad de Oviedo “no da abasto con la cantidad de solicitudes que recibe para todos los estudios relacionados con las ciencias de la salud”, pero ha establecido una línea roja, y es que la universidad pública asturiana continúe siendo la referencia universitaria para el sistema público de salud asturiano, sistema, ha dicho, donde el alumnado de la institución púbica ha realizado siempre las prácticas y rotatorios.

El proyecto que la Universidad Antonio de Nebrija prepara para Asturias “está ya muy avanzado”, tal y como ha reconocido esta mañana la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, quien ha dicho que se trata de un proyecto sólido que las diferentes partes interesadas llevan ya tiempo trabajando y al que ha brindado el máximo apoyo desde el ayuntamiento avilesino pues “es muy bueno para Avilés”.

La regidora avilesina ha querido dejar claro que la Antonio de Nebrija no será competencia para el ámbito público pues en éste no se daba ya abasto, “nos complementaremos”, ha puntualizado. Aunque no ha querido abundar en los datos del proyecto porque “aún se está trabajando en ello”, sí ha dicho que se trata de un proyecto muy interesante.

El proyecto, conocido también por la administración autonómica, busca espacios para instalarse y estará gestionado por la Fundación Antonio de Nebrija, presidido por Manuel Villa Cellino.

Protesta en favor de Palestina

Estudiantes de la Universidad de Oviedo se personaron en el acto de toma de posesión del rector, que se ha desarrollado en el Edificio Histórico de la Universidad, con banderas Palestinas y consignas que afeaban la presunta neutralidad de la institución académica ante el conflicto en Gaza.

“Gaza no estás sola”, “Fuera el sionismo de la universidad” o “Israel asesina, Uniovi patrocina”, eran algunos de sus lemas para denunciar el genocidio en Gaza y la falta de posicionamiento claro de administraciones e instituciones.

Precisamente el presidente del Principado, Adrián Barbón, aprovechó su intervención en el acto para recordar la anterior toma de posesión, celebrada con mascarillas y en un formato más pequeño pues “la pandemia daba aún los últimos coletazos”. Después vendría la invasión “ilegítima” de Ucrania, recordaba el presidente asturiano, y ahora “la masacre de Gaza que yo quiero condenar públicamente”.

Recuerdo la anterior toma de posesión cuando estábamos con mascarilla porque la pandemia daba los últimos coletazos. Después vendría la invasión ilegítima de Ucrania y ahora estamos viviendo la masacre de Gaza, que yo quiero condenar públicamente

Por su parte, el rector asturiano anunciaba la semana pasada, a través de una declaración institucional, que la Universidad de Oviedo revisaría y, en su caso, suspendería todos los acuerdos de colaboración centros de investigación, instituciones o empresas israelíes que no estén comprometidas con la paz y el cumplimiento del derecho internacional.