¡Amigas, oyentas, el primer programa de Radiojaputa ya está aquí!

eldiario.es nos ha dado un espacio sonoro semanal para que sigamos organizándonos hacia la revolución feminista. Os he pedido que me contactarais y me habéis mandado audios de whatsapp y de telegram con dudas, peticiones de consejo, sugerencias... o souvenirs. Son muchas cosas y muy interesantes. Y en el podcast de hoy tenéis la respuesta.

Si quieres participar en el podcast del próximo lunes, envia tus audios al 636 75 14 20.