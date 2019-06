15 años de cárcel por violar a una chica que no dijo 'NO'

Justo ayer escribía sobre ella, y en ella no puedo dejar de pensar hoy, tras oír la noticia de que los cinco violadores de "la manada" han sido condenados por agresión sexual a 15 años de cárcel.

No puedo dejar de pensar en las demás chicas que se han topado y siguen topándose con "manadas". Y en sus familiares, en su entorno, en la gente que las creyó y le dijeron que sí, que la creían. Y pienso en el movimiento feminista anclado en las puertas del Ministerio de Justicia gritando "Escucha, hermana, aquí está tu manada".

Una condena así, en un caso tan mediático, hará llegar a todos los rincones del país que cinco hombres van a ir 15 años a la cárcel por la denuncia de una chica que no les dijo no, que no intentó huir y que no presentaba ningún moratón tras la violación. También llegará a los entornos de las chicas que no fueron creídas, que escucharon sus relatos y las culparon a ellas.

Esta sentencia deja atrás el "No es no", un lema que ha usado la propia defensa de los acusados para intentar que fueran absueltos, y que deberíamos dejar de gritar desde el feminismo. Porque no sólo "no es no", ni siquiera "sólo sí es sí". Todas sabemos que se puede empezar diciendo sí y luego querer dar marcha atrás por mil motivos.

Esta sentencia les recuerda a los hombres que si no hay un deseo claro, o si la mujer está en silencio, inmóvil, sin disfrutar de un acto sexual, esa mujer está siendo violada.

Seguiremos escuchando eso de "no somos adivinos" por parte de los machistas indignados, pero lo único cierto es que nosotras tampoco somos adivinas y aun así sabemos perfectamente cuando ellos están excitados, con ganas y con deseo. Por lo tanto, todo el que crea que es imposible saber cuándo una mujer quiere acostarse con él (o quiere seguir una relación sexual ya empezada), mejor será que dé un paso atrás y olvide el sexo como parte de su vida. Mejor no arriesgarse que 15 años son muchos años.

Pero tras la alegría inicial por todo lo que supone esta sentencia, sigo pensando en todas las ellas que saben que esto no acaba aquí. Sigo acordándome de todas las manadas que salen libres sin que hayan pasado por una terapia obligatoria para hacerles ver qué hicieron mal. Tenemos que dejar de pensar que los violadores saben que son violadores, porque no es así en la mayoría de los casos. Yo estoy profundamente convencida de que estos cinco, en concreto, creen que no han hecho nada malo y que la justicia está equivocada. Y cuando salgan de prisión, nada les impedirá volver a delinquir de la misma forma, y al igual que ellos, todos los violadores y maltratadores que se creen víctimas de la justicia.

El sistema nos pone en riesgo a todas al no trabajar con estos sujetos, porque no los integra. La cárcel, en teoría, tiene como meta la reinserción en la sociedad de los presos, pero no en la práctica. Sólo el preso que quiere participa voluntariamente en terapias y programas específicos.

Mientras los de siempre se centran en la prisión permanente revisable para violadores (curiosamente suelen ser profundamente antifeministas), el feminismo sigue negándose a ella y señalando la raíz del problema, que reside en el propio sistema. No queremos las cárceles llenas de hombres que se creen inocentes, queremos un mundo seguro donde la rueda patriarcal no siga creando y alimentando a agresores machistas. Me pregunto si estos que defienden la PPR para violadores estarían de acuerdo en no dejar salir nunca más de prisión a la manada. ¿Ustedes también sospechan que sólo se refieren al encapuchado que usa la fuerza con nocturnidad y alevosía para penetrar a mujeres mientras éstas gritan e intentan huir? Yo también.

Esta rueda patriarcal de la que hablamos incluye muchas cosas, pero en el caso que nos ocupa hoy toca a la justicia y al sistema penitenciario. Hoy, por fin, la primera nos ha dado una buena noticia, pero veremos cuánto más tenemos que pelear las mujeres para que sea el segundo quien haga su trabajo.

