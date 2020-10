El festival Fun & Serious confirma las charlas de Warren Spector y Harvey Smith en su X edición

BILBAO, 8 (EUROPA PRESS)

El Fun & Serious Game Festival, que celebrará su décima edición del 10 al 12 de diciembre en Bilbao, ha confirmado las charlas de Warren Spector (System Shock, Deus Ex) y Harvey Smith (Dishonored, Deus Ex), que se añaden a los ya anunciados Tim Willits y Marc Merrill.

Warren Spector (Premio de Honor Fun and Serious 2016), conocido productor e ideólogo de videojuegos como System Shock, Deus Ex y Thief: The Dark Project, lleva más de 30 años de carrera en esta industria donde ha sido pionero, y Harvey Smith (Premio Vanguardia Fun and Serious 2016), fue director de diseño a las órdenes de Spector en Deus Ex, y es en la actualidad codirector creativo de Arkane Studios, responsable, del juego ganador de más de 100 premios "Game of the Year" y el BAFTA 2013, Dishonored, y las siguientes entregas de la saga.

La X edición del festival, que dadas las circunstancias sanitarias actuales por la pandemia del covid-19 ha decidido optar por lo online y en abierto, será una celebración de estos diez años, con charlas y entrevistas a algunos de los premiados honoríficos y participantes más importantes que han pasado por el festival durante la última década y que, gracias al formato online, serán accesibles en directo desde cualquier parte del mundo.

Según los organizadores, el evento será "interesante para un público muy variado, desde aficionados a los videojuegos que podrán saber más sobre la creación de sus títulos preferidos, a profesionales, pasando por estudiantes de diseño y creación de videojuegos". Las charlas de estos "nombres clave de la industria" serán momentos para "aprender, conocer y profundizar en el proceso creativo y la dirección de negocio de los grandes titanes del sector", han añadido.

La celebración del Fun & Serious Game Festival sigue siendo una de las fechas "clave" para el sector, que subraya la "relevancia estratégica, económica y creativa de una industria que genera beneficios muy importantes en nuestro país". Este sector facturó en 2019 un total de 1.479 millones de euros, con "una cifra histórica para el mercado online (con 725 millones de euros) y con una base superior a 15 millones de usuarios", según datos de Asociación Española de Videojuegos (AEVI) recogidos en su anuario.