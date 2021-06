Gobierno vasco califica de "grave" el acoso a Mikel Iturgaiz y hace suya su frase de que "no es normal y no puede serlo"

Zupiria dice que "no es de recibo" y es el reflejo de "comportamientos empeñados en mantener un ambiente de crispación y división"

El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha calificado de "grave" el acoso que sufrió Mikel Iturgaiz, hijo del presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, cuando jugaba un partido de fútbol en Gernika y, tras asegurar que no se le debería "quitar minguna importancia", ha hecho suyas sus palabras de que "no es normal y no puede serlo".

Zupiria se ha referido, de esta manera, a los insultos y amenazas que sufrió este pasado fin de semana Mikel Iturgaiz, cuando disputaba un partido de fútbol por parte de un grupo de espectadores.

El portavoz del Ejecutivo autónomo ha recordado la frase utilizada por el propio hijo de Carlos Iturgaiz que, tras lo ocurrido, afirmó "que no es normal y no puede serlo" y ha asegurado que el Gobierno vasco "hace suya esta declaración".

"NO ES DE RECIBO"

"No podemos aceptar como algo normal que jóvenes vascos tengan estos comportamientos y se dirijan a un semejante en esos términos. No es de recibo no podemos aceptarlo con normalidad y no deberíamos quitarle ninguna importancia", ha asegurado.

Zupiria ha manifestado que es "un hecho grave" y el reflejo de "comportamientos empeñados en mantener un ambiente de crispación y división en el seno de la sociedad vasca". El portavoz del Gobierno vasco ha asegurado que son actitudes que "en nada favorecen en hacer de Euskadi una sociedad cohesionada".