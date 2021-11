La Justicia en Euskadi ha tumbado las intenciones del gobierno vasco de pedir el certificado de vacunación o recuperación, lo que llamamos el Pasaporte COVID, para acceder a bares, restaurantes o conciertos. El fin no justifica los medios, dicen los jueces, que dejan una España a parches: en Galicia o Catalunya el pasaporte Covid ya se usa para esto y en Andalucía o Castilla y León se lo están planteando. Los magistrados también argumentan otras razones menos ortodoxas: que mejor no agitar la paz social o que limitar el acceso a un karaoke puede afectar a la libertad y creación artística. Aquí tienes sus razones.

Semáforo. El Gobierno volverá a estudiar hoy el posible cierre de la hostelería, a propuesta de su comisión de expertos en salud pública, que sugieren aperturas hasta las 23h de los bares y hasta la 1h del ocio nocturno a partir de un nivel de alerta medio, es decir, con una incidencia de entre 100 y 300 casos. Ahora mismo España está en 132. Más detalles.

No vacunados. Seguimos sabiendo más sobre el perfil de los no vacunados en España. Son más numerosos en ambientes conservadores (los pocos negacionistas que hay se concentran alrededor de Vox), entre jóvenes emancipados (menos miedo al virus) y en la población migrante (con miedo a problemas legales si no tiene papeles). Otro dato: el 60% de los ingresados en la UCI por coronavirus no están vacunados.

Operación Triunfo en el PP

El presidente del PP ha dicho que su partido no puede ser “la hoguera de las vanidades” ni “un talent show”, un concurso de televisión, como respuesta a la que le tienen liada tanto Ayuso como Moreno Bonilla. Hoy en el podcast nos agarramos fuerte a esa metáfora que nos ha regalado Casado:

Por cierto, habrás leído por todas partes que Pablo Casado fue el sábado en Granada a una misa que resultó ser en honor de Francisco Franco. El PP dice que cuando Casado entró en la Catedral, que estaba cerca de su hotel, ya había empezado la homilía y no tenía ni idea de que se trataba de un homenaje a Franco en el 20N. PSOE, Unidas Podemos y Más País piden más explicaciones. En este artículo contamos lo que sabemos sobre los hechos, con fotografías.

Que no se te pase

Ojo¬†con el temporal. Una ‚ÄėDana‚Äô con aire polar va a dejar nieve en la Cordillera Cant√°brica, el Sistema Central y el Sistema Ib√©rico. Pero no nos pasemos con la alarma:¬†la ola de fr√≠o no ser√° una Filomena.

Catalunya. ERC y los comuns han cerrado un doble acuerdo para sacar adelante los presupuestos tanto de la Generalitat, donde gobiernan unos, como del Ayuntamiento de Barcelona, donde gobiernan otros. Aquí el análisis de Neus Tomás sobre cómo la mayoría independentista en realidad no gobierna como tal.

Vac√≠a pero tambi√©n vota. En¬†pleno runr√ļn sobre la capacidad electoral que tendr√≠a un partido espec√≠ficamente formado alrededor de la idea de la Espa√Īa vaciada,¬†ocho presidentes auton√≥micos que sufren despoblaci√≥n en sus territorios reactivan el frente¬†por la financiaci√≥n auton√≥mica.

Trabajando en ello. José María Aznar ya ha cobrado más de 3,5 millones de dólares como consejero del grupo del magnate Rupert Murdoch. 

Todo es política

Todo el mundo¬†quiere saber¬†d√≥nde est√° la tenista china Peng Shuai, desaparecida desde hace semanas justo despu√©s de que acusara al viceprimer ministro chino de haberla agredido sexualmente.¬†El Comit√© Ol√≠mpico Internacional asegura¬†haber hablado con ella¬†y ha compartido una foto de la conversaci√≥n: ‚ÄúEst√° sana y bien‚ÄĚ, lo que ha provocado una tormenta de cr√≠ticas al organismo ol√≠mpico que obviamente no tiene pruebas y s√≠ intereses en que los Juegos de invierno de Pekin no se vean comprometidos.

Reggae. No es que yo sea un oyente asiduo de reggae, pero me ha llamado la atenci√≥n¬†esta historia¬†sobre las catacumbas hom√≥fobas de una m√ļsica para entornos donde en teor√≠a se fomenta la libertad. La ra√≠z hom√≥foba del reggae hay que buscarla en Jamaica, donde las relaciones homosexuales est√°n prohibidas por el c√≥digo penal y penadas con a√Īos de prisi√≥n.

Andy, Lucas y el metal. La huelga de los trabajadores del sector del metal en C√°diz¬†es algo m√°s que una movilizaci√≥n laboral¬†y se nota en detalles como este: Lucas, en nombre de los dos componentes de Andy y Lucas,¬†haciendo un v√≠deo¬†donde habla con perspectiva de clase y justifica los disturbios provocados por los sindicalistas. Para justificarse ante su p√ļblico menos politizado, sueltan: ‚ÄúNosotros no somos ni progres ni fachas, somos normales‚ÄĚ. Bueno, pero ah√≠ queda.

