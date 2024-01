📩 BOLETÍN | Este caos queda inaugurado

Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

Este caos queda inaugurado

El Gobierno, Junts y Podemos han cortado la cinta que inaugura el caos parlamentario de la legislatura más impredecible. Llevamos desde el lunes advirtiendo de que PSOE y Sumar no tenían garantizados los apoyos en el Congreso para validar los tres decretos con los que arrancan el mandato. Las negociaciones han llegado hasta el último minuto y el resultado ha sido una extrañísima sesión de votaciones. Intentemos explicarlo atendiendo a dos cosas diferentes: quién ha votado qué, por un lado, y qué es finalmente lo que va a quedar aprobado.

El resultado práctico de todo esto (aquí desglosado) es que la reforma del subsidio de paro queda suspendido hasta nuevo acuerdo, mientras que el decreto que mezclaba medidas de Justicia o funcionarios sí que ha salido adelante. También ha sido aprobado el decreto de ayudas económicas que sube pensiones o el ingreso mínimo vital. Aquí ha habido suspense porque la votación ha tenido que repetirse dado que en la primera ha habido empate: un diputado de Sumar se equivocó de botón.

Por partidos, el resumen es que Junts, que había dicho que votaría que no a los tres decretos, ha terminado negociando con el PSOE su abstención, aunque lo que realmente ha hecho es no votar. Gracias a eso, los decretos quedaban salvados por su parte. No es a cambio de nada: el Gobierno entregará a Catalunya ciertas competencias sobre migraciones y suprimirá un artículo en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Aquí los detalles. Por su parte, Podemos, profundizando en su estrategia para desmarcarse de la coalición de la que hace poco formaba parte, ha votado en contra de una de las reformas, que casualmente sale del Ministerio de Yolanda Díaz y que suponía un aumento del subsidio de desempleo. Estos son sus argumentos.

Y todo esto en la primera votación importante de la legislatura. Sobre lo que nos queda, escribe Neus Tomàs: “Al PSOE y al partido de Puigdemont, como en el chiste del dentista y el paciente, no les conviene hacerse daño: unos necesitan la amnistía y los otros, sobrevivir en el Congreso”. También Iñigo S. de Ugarte lo ve venir: “Junts y Podemos van a hacer sudar al Gobierno lo que no está escrito”. Y Esther Palomera dice que ha sido “la sesión más esperpéntica que ha vivido la democracia”.

Violencia en Ecuador

Ecuador se ha convertido en 48 horas en un país absolutamente atemorizado por la violencia. Motines en las cárceles, asaltos armados a canales de televisión, secuestros en las calles, tiroteos. El Gobierno ha decretado el estado de excepción, con apoyo de la oposición, con el Ejército en la calle, con Estados Unidos y Argentina ofreciendo más apoyo militar. Es el estallido de un proceso que se viene fraguando desde hace años, una espiral de violencia dominado por las pandillas, convertidas en bandas armadas de crimen organizado. En verano, un candidato a presidente fue asesinado.

¿Qué ha pasado en Ecuador? Tenemos un par de análisis para darle contexto a las imágenes violentas que se ven a todas horas en redes sociales y televisión. En The Guardian (aquí en español), afirman que “hasta hace pocos años, Ecuador era un rincón de relativa paz entre los dos mayores productores de cocaína del mundo, Colombia y Perú”. Ahora, el narcotráfico lo controla casi todo y la crisis de seguridad es total. Nuestro compañero en Argentina Alfredo Grieco y Bavío es más explícito: “Tras una década de votar a la derecha por temor a convertirse en la Venezuela de Hugo Chávez, hoy Ecuador se parece mucho más a la Colombia de Pablo Escobar”.

Epstein y amigos

Nos pillaron de vacaciones, pero hay novedades en el caso Epstein y sus ecos siguen circulando en redes sociales, a veces en forma de bulos. Si no sabes de qué te hablo, se trata de un escándalo de prostitución y abusos sexuales a menores protagonizado por un multimillonario estadounidense que se codeaba con Donald Trump, Bill Clinton, el príncipe Andrés de Reino Unido y muchas personalidades más. Jeffrey Epstein hacía fiestas para famosos y hay decenas de víctimas que han contado lo que vieron. Un asunto delicado, sobre el que flotan muchas dudas, que tratamos hoy en el podcast.

Que no se te pase

Vertido de dinero . La Xunta acaba de repartir un millón de euros en publicidad a los medios de Galicia en plena crisis de las bolitas de plástico, que siguen llegando a las playas. Faltan 40 días para las elecciones en Galicia. La Xunta dice que el Gobierno debería lanzarse al mar para cazar bolitas antes de que lleguen a la playa. Le hemos preguntado a un experto por la solución.

. La Xunta acaba de repartir un millón de euros en en plena crisis de las bolitas de plástico, que siguen llegando a las playas. Faltan 40 días para las elecciones en Galicia. La Xunta dice que el Gobierno para cazar bolitas antes de que lleguen a la playa. por la solución. Las mascarillas serán obligatorias en todos los centros de salud y hospitales, salvo en Euskadi y Melilla. Sanidad impone a las comunidades autónomas la medida, ante la falta de consenso, pero les permite pasar a recomendarla si registran un descenso de la tasa de infecciones respiratorias agudas durante dos semanas consecutivas (como es el caso de Euskadi y Melilla).

en todos los centros de salud y hospitales, salvo en Euskadi y Melilla. Sanidad impone a las comunidades autónomas la medida, ante la falta de consenso, pero les permite pasar a recomendarla si registran un descenso de la tasa de infecciones respiratorias agudas durante dos semanas consecutivas (como es el caso de Euskadi y Melilla). Ha muerto César Alierta, presidente de Telefónica desde el año 2000 hasta 2016. Tenía 78 años. Pertenece a aquella generación de empresarios designados por Aznar para la privatización de empresas públicas. Aquí un completo perfil.

Cosas que no sabía

No conocía este dibujo. Lo pintó Charles Darwin en 1837, como un boceto sin más, en su cuaderno de notas. Parece un árbol del que salen ramas, que identifica al margen con diferentes especies, relacionadas unas con otras. Arriba del todo se lee “I think”. Pasarían 20 años hasta que escribiera El Origen de las Especies. Aquí más historias así.

este dibujo. Lo pintó Charles Darwin en 1837, como un boceto sin más, en su cuaderno de notas. Parece un árbol del que salen ramas, que identifica al margen con diferentes especies, relacionadas unas con otras. Arriba del todo se lee “I think”. Pasarían 20 años hasta que escribiera El Origen de las Especies. Aquí más historias así. No sabía que la palabra ‘villancico’ viene de la palabra ‘villano’. Pero no villano de malvado, sino villano de habitante humilde de una villa medieval ibérica, donde la Iglesia se empleó a fondo a partir del siglo XV para convertir canciones populares cantadas sin instrumentos en propaganda religiosa. Luego la cosa se fue sofisticando hasta el burrito sabanero, esa obra cumbre navideña.

que la palabra ‘villancico’ viene de la palabra ‘villano’. Pero no villano de malvado, sino villano de habitante humilde de una villa medieval ibérica, donde la Iglesia se empleó a fondo a partir del siglo XV para convertir canciones populares cantadas sin instrumentos en propaganda religiosa. Luego la cosa se fue sofisticando hasta el burrito sabanero, esa obra cumbre navideña. No conocía el origen del nombre Paco. Tampoco sabía que las abreviaturas coloquiales de los nombres se llaman hiporísticos. Sabía que Pepe viene de Pater Putativus (P.P.), que es como se le llamó a San José porque, tú sabes, él no era el verdadero padre de Jesucristo. Pero no sabía que Paco viene de Pa(ter) Co(munitatis), que es como se llamó a San Francisco de Asís. Aunque todo esto tiene pinta de historia un poquito forzada por la versión de la Iglesia, según cada vez más expertos.

Un lector del boletín me ha mandado un videoclip musical que ha hecho con un amigo sobre la crisis de los plásticos en Galicia. Me ha gustado. Te lo dejo por aquí.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.