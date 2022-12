📩 BOLETÍN | Esto es lo que hay

Hola.

Marruecos siempre encuentra la manera de ponernos en nuestro sitio. Buenos días.

Esto es lo que hay

Falta un año para las elecciones generales y ahora mismo la relación entre Podemos y Yolanda Díaz no es buena. Ayer, en las conversaciones informales que hay cada año en los actos del Día de la Constitución, los equipos de Irene Montero y Yolanda Díaz lo confirmaron. Aunque la interlocución a través de Ione Belarra sí es diaria, la relación entre Irene Montero y Yolanda Díaz está rota desde hace “prácticamente un año”, según fuentes de Igualdad. “Insultar a la vicepresidenta casi a diario no parece el camino más adecuado”, dicen desde el equipo de Yolanda Díaz. “Algunas actitudes de las últimas tres semanas han dejado claro lo que hay”, responden desde el entorno de Irene Montero, interpretando de la misma manera que muchos periodistas la frialdad de la reacción de Yolanda Díaz en la polémica de la ley del sí es sí. “Lo que no se puede decir es que o eres mía o te mato”, dicen desde vicepresidencia. “No observamos más que insultos a gente progresista”. Lo tienes todo aquí.

Todo esto complica la existencia de una confluencia y, sí, según estas mismas fuentes, puede suponer que Podemos, que designó y apoyó a Yolanda Díaz como nueva referencia política, acabe presentando una lista por su cuenta. Una encuesta de El País asegura que, con confluencia, ‘Sumar’ conseguiría ser la tercera fuerza. Yendo por separado, la derecha quedaría muy cerca de la mayoría.

Más allá de las relaciones personales, lo que reivindica Podemos es tener un lugar central en la confluencia liderada por la vicepresidenta. Díaz tiene cada vez más claro que el futuro no pasa por Podemos como eje, quiere tomar sus propias decisiones y reservar espacio para gente nueva y otros referentes.

La superioridad moral de la izquierda

Hoy el podcast, aunque quizá haga eco en la actualidad política, está hecho con intención de pensar un poco más allá de las noticias. Hablamos de esa crítica que suele hacer la derecha a “la superioridad moral de la izquierda”. ¿Las ideas de la izquierda son mejores por naturaleza? ¿Más justas? ¿Más éticas? Y si creemos que sí, ¿qué trampas esconde esa convicción?

Bisturí o abrelatas

Antes de que comience la carrera electoral, el Gobierno tiene deberes legislativos. Y en algunos casos la tarea parece más bien enmendar o desbloquear asuntos encallados. Sea con bisturí o con abrelatas.

Pedro Sánchez va a revisar su reforma del delito de sedición para corregir un posible efecto secundario no deseado: que pueda usarse el nuevo tipo de desórdenes públicos agravados para castigar movilizaciones como la de los piquetes sindicales. Además, va acercando posturas con ERC para una rebaja de penas en delitos de malversación que no estén relacionados con la corrupción. Habrá que ver dónde está exactamente esa frontera.

Por otro lado, para el Poder Judicial, Moncloa ya estudia reformas que puedan forzar la renovación de los órganos bloqueados aunque el PP no quiera. Que está claro que ya no quiere. Y el Gobierno también quiere hacer en enero la reforma de la tarifa regulada de la electricidad aprovechando el tope al gas.

Que no se te pase

Cárcel para Cristina F. de Kirchner . La expresidenta y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha sido condenada a seis años de cárcel por corrupción. Ella dice que es una operación de estructuras paraestatales y de una “mafia judicial”. Recurrirá la sentencia.

. La expresidenta y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha sido condenada a seis años de cárcel por corrupción. Ella dice que es una operación de estructuras paraestatales y de una “mafia judicial”. Recurrirá la sentencia. Qué cansado es escuchar a políticos y periodistas decir que los inmigrantes de Melilla lo que deberían hacer es acudir a las vías legales para la solicitud de refugio. ¿Sabes cuántos subsaharianos han conseguido pedir asilo en los puestos fronterizos instalados en Ceuta y Melilla en 2015? Venga, di un número.

es escuchar a políticos y periodistas decir que los inmigrantes de Melilla lo que deberían hacer es acudir a las vías legales para la solicitud de refugio. ¿Sabes cuántos subsaharianos han conseguido pedir asilo en los puestos fronterizos instalados en Ceuta y Melilla en 2015? Venga, di un número. Lo del amoniaco huele bien. En la guerra entre Ucrania y Rusia se abre una sorprendente vía de negociación: el amoniaco. Es un ingrediente clave en los fertilizantes y Rusia copaba el 20% del mercado internacional. ONU, Moscú y Kiev están cerca de darle salida al bloqueo del gasoducto.

Todo es política

Retorcidas y asesinas . Dice Javier Zurro en este reportaje que “las cosas son como el cine dice que son”. Un estudio sobre la presencia de lesbianas y bisexuales en el cine de Hollywood constata que la mirada masculina y heterosexual las reduce a personajes muy sexuales y muy malvados.

. Dice Javier Zurro en este reportaje que “las cosas son como el cine dice que son”. Un estudio sobre la presencia de lesbianas y bisexuales en el cine de Hollywood constata que la mirada masculina y heterosexual las reduce a personajes muy sexuales y muy malvados. La geopolítica del patrocinio . En El Confidencial han estados finos en esta mirada política a la lista de patrocinadores del Mundial de Fútbol. Si comparamos los que hoy están en Qatar con los que copaban los patrocinios hace por ejemplo 40 años, en el Mundial de España, nos sale una radiografía del hundimiento comercial de Japón y el surgir del petrodólar árabe.

. En El Confidencial han estados finos en esta mirada política a la lista de patrocinadores del Mundial de Fútbol. Si comparamos los que hoy están en Qatar con los que copaban los patrocinios hace por ejemplo 40 años, en el Mundial de España, nos sale una radiografía del hundimiento comercial de Japón y el surgir del petrodólar árabe. Salud mental y Masterchef. Desde la muerte de Verónica Forqué unos meses después de participar en el programa, los ojos están puestos sobre Masterchef. El abandono de una concursante de su versión de famosos, Patricia Conde, ha vuelto a provocar reacciones políticas y profesionales sobre salud mental y los valores del “trabajo bajo presión”.

Te voy a dejar rumiando lo de hoy hasta el viernes. Ve estudiando para el trivial.

Un abrazo,

Juanlu.