📩 BOLETÍN | Querer es poder... judicial

Por dónde va el día

Parece que ahora sí que sí (a no ser que no)

Después de tres años de bloqueo, por fin el Gobierno y el Partido Popular acercan posturas para renovar el Consejo General de Poder Judicial. Tres años de bloqueo y un desbloqueo en tiempo récord: querer es poder... O quizá tenga algo que ver la llegada al ministerio de la Presidencia de Félix Bolaños, quien tiene fama de buen negociador y está en conversaciones con el secretario general del PP, Teodoro García Egea.

Este acercamiento llega después de que la semana pasada ya 'pactaran ponerse de acuerdo' en la renovación del Tribunal Constitucional, del de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. Lo de 'ponerse de acuerdo en ponerse de acuerdo' está muy de moda últimamente entre la clase política.

Ojal√° hubiera la misma voluntad de acercar posturas entre los dos grandes partidos respecto al relato de estos 10 a√Īos sin la violencia de ETA.¬†Todav√≠a la derecha utiliza a la banda terrorista como arma pol√≠tica.

La crisis climática nos mina la moral

La gente cuenta en las redes sociales cómo se siente y un grupo de científicos de 43 universidades ha decidido analizar seis mil millones de tuits de esos en los que hablamos del tiempo. El macroestudio, publicado esta madrugada por 'Lancet Countdown' concluye que la crisis climática, además de afectar a nuestra salud física, nos está minando la moral: ecoansiedad, desesperanza, desánimo...

Se√Īores, hagan algo.¬†Es obvio que una inundaci√≥n, un incendio o una ola de calor nos pasan una factura no solo f√≠sica, pero lo que los cient√≠ficos llevan tiempo detectando es que la inacci√≥n de ciertos pol√≠ticos a la hora de tomar cartas en el asunto tambi√©n nos afecta, sobre todo a la gente joven. Esto lo determin√≥ un estudio de la Universidad de Bath, en Reino Unido, el pasado mes de septiembre. Puedes¬†leer aqu√≠, en ingl√©s, las conclusiones del estudio.

Este muerto está muy vivo

Hace unos días os contábamos la odisea burocrática de Isaac Rodríguez, un joven valenciano de 21 años que está muy vivo, pero aparece como fallecido para administraciones como la Agencia Tributaria o, incluso, en el DNI. Aunque a más de uno que yo me sé ya le gustaría estar 'muerto' para Hacienda, en realidad es un problemón y no es tan infrecuente... Por eso en su podcast 'Un tema al día', Juanlu vuelve sobre este asunto, porque el de Isaac no es el único caso.

Y siendo este un espacio para la voz, no vamos a dejar pasar la oportunidad de felicitar a Iñaki Gabilondo, a quien ayer concedieron un Premio Ondas a toda su carrera. De él hemos intentado aprender todos, tanto en el fondo como en la forma (aunque no siempre nos luzca). Aquí nuestros compañeros de Vertele repasan todo el palmarés.

Una anomalía musical

Algo raro sucede en la música española. Ninguna gran estrella es negra. En Italia, Bélgica, Francia y Reino Unido está normalizado el éxito de cantantes locales negros. Es raro que en un país con seis millones de extranjeros censados ninguno negro triunfe en las listas. ¿Es España racista en lo musical?. Lo cuenta en este reportaje Nando Cruz.

Por cierto, que la pol√©mica de C. Tangana, Nathy Peluso y su videoclip a√ļn colea. Ayer supimos que intentaron grabar en la Catedral de Burgos,¬†pero no les dieron permiso.

Que no se te pase