'Muerto' según el DNI y la Agencia Tributaria: la odisea de un joven para intentar 'volver a la vida'

En el limbo. Así se encuentra Isaac Rodríguez, un joven valenciano de 21 años que aparece como fallecido para administraciones como la Agencia Tributaria o, incluso, en el DNI, con todos los perjuicios que ello ocasiona. Todo se remonta a 2019, cuando su padre recibió un mensaje de Hacienda en el que le informaban de que tenía retenida una devolución de 100 euros correspondientes a Isaac al constar éste como "fallecido", por lo que debía presentar una declaración de herederos para poder cobrar la cantidad que el fisco adeudaba a su hijo. En ese momento comenzó una odisea que todavía no ha terminado.

"Mi padre fue a la oficina de Hacienda, desde donde le remitieron al Registro Civil, donde debía solicitar un certificado de fe de vida", explica Isaac a elDiario.es: "Sin embargo, después de acudir al Registro y obtener la fe de vida, en la Agencia Tributaria me dijeron que ese documento no servía para nada porque para la oficina del DNI yo figuraba como fallecido, por lo que me remitieron a la Policía Nacional, donde me dijeron que el problema era de la Agencia Tributaria y me derivaron de nuevo a Hacienda".

En este tiempo, Isaac ha realizado dos visitas al Registro Civil, otras dos a la Policía y tres más a la Agencia Tributaria -que se suman a la primera vez que acudió su padre- y le ha sido imposible resolver su situación: "No aparezco en las bases de datos del DNI, ya que consto como fallecido, y no se me da ninguna solución". "No doy crédito, ya que me encuentro en una situación de total indefensión, con un documento nacional de identidad que no sirve para nada, es papel mojado", se lamenta el joven: "Ya no sé que hacer. Me dicen que es un error administrativo o informático, pero no me ofrecen ninguna solución".

Isaac, gracias a un informático, consiguió un certificado temporal que pudo utilizar durante seis meses. Sin embargo, le fue imposible darse de alta en la clave permanente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (identidad electrónica para las administraciones) debido a que aparece registrado como muerto: "El usuario con el que intenta acceder [DNI] no puede ejecutar el servicio debido a que se encuentra en estado de baja por fallecimiento". "Estoy en el limbo", sostiene.

Hasta el momento puede seguir trabajando y cobrando su nómina al ser su contrato anterior a la fecha de su supuesto 'deceso'. El problema, sin embargo, viene cuando intenta realizar cualquier trámite administrativo desde 2019, "y no solo me afecta a mí, mi hermana también tuvo problemas en la solicitud de una beca para cursar un máster ya que yo no constaba en el sistema".

"Vivo en una situación de total incertidumbre. Trabajo en una clínica de diálisis y tengo un grado medio de Auxiliar de Enfermería y un grado superior en Integración Social, y ahora me gustaría estudiar la carrera de Enfermería, pero me temo que no voy a poder... y en el futuro puede ir a peor, porque qué pasará si sigue esta situación y quiero casarme, o comprarme una casa, o abrirme una cuenta en el banco", se pregunta Isaac: "Y si mañana me para la Policía y trata de identificarme, les cuento mi historia y cómo me van a creer. Me encuentro en una situación de total indefensión". "Esto es totalmente surrealista", concluye.