📩 BOLETÍN | La pandemia ya no es lo que era

Se dice que la pandemia entra en una “nueva fase”. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir cosas como esta: el Gobierno se prepara para dejar de medir la Covid-19 caso a caso, día a día, y empezar a controlarla como se hace con la gripe, valiéndose de muestras para ir analizando la evolución. Pedro Sánchez asegura que hay que ir aceptando que el virus no será erradicado por completo en un futuro próximo, aunque con las vacunas podremos convivir con él.

Sobre todo esto hacemos hoy un resumen en el podcast. ¿Qué implica este cambio de filosofía respecto al coronavirus? ¿Ómicron ha destrozado el sueño de la inmunidad de rebaño? Lo analizamos y aclaramos las nuevas dudas que nos está dejando la sexta ola.

El futuro de la gestión del coronavirus tiene más elementos:

El Gobierno limitará el precio de los tests de antígenos tras dispararse el autodiagnóstico en la sexta ola.

Espa√Īa ha encargado ya la compra de m√°s de 300.000 pastillas de Paxlovid, el tratamiento contra la Covid-19 desarrollado por Pfizer que acaba de ser aprobado. No sustituye a la vacuna sino que es una manera m√°s de contener los efectos ante un contagio con s√≠ntomas.¬†Aqu√≠ las claves.

Vaya revés. Por cierto, que si nada lo impide (y todavía puede pasar de todo), el tenista Novak Djokovic se saldrá con la suya y competirá esta semana en el Open de Australia a pesar de presentarse en el país sin los papeles de vacunación requeridos para entrar en el país. Un juez ha decidido devolverle el pasaporte y dejarle salir del hotel donde estaba retenido, así que el serbio ya entrena para competir. Aquí los últimos detalles de este culebrón que, de repente, ha puesto a la derecha negacionista de medio mundo de parte de alguien que quiere cruzar una frontera sin papeles. Solo que es famoso y rico y negacionista también, claro.

‚ÄúLas macrogranjas no existen‚ÄĚ

Pues eso dice el PP, que “las macrogranjas no existen”, como gran aportación al debate sobre la calidad de la carne procesada en las explotaciones intensivas, industriales, de cerdos que proliferan en nuestro país. Puestos a inventar, a negar la realidad y a inventarse una paralela sobre lo que dijo o no dijo Alberto Garzón, por qué no hacerlo directamente con el meollo del debate en cuestión. Viva Trump.

Hoy te contamos que las macrogranjas, y eso que no existen, llevan provocando desde hace 10 años que España supere los límites legales permitidos de emisiones de amoníaco. Y eso que son límites que nos hemos puesto nosotros mismos que encima fueron ampliados hace poco para ajustarse a las necesidades del sector. Ni con esas. Para no existir, no veas cómo contaminan. Lo hacen como en los viejos tiempos, mira este gráfico:

Que no se te pase

Cuando terminaron las Navidades‚Ķ¬†el l√≠o de la reforma laboral segu√≠a all√≠. Ni siquiera con el aval de los sindicatos el Gobierno acaba de convencer a ERC, Bildu o M√°s Pa√≠s para que den su apoyo imprescindible a la reforma. El Gobierno admite que ‚Äútodo lo deseado no se acord√≥, pero es un paso‚ÄĚ y conf√≠a en que el resto lo asuman. Ojo porque si no es as√≠,¬†lo mismo Ciudadanos la apoya.

Impuestos. Acuérdate de que los Ayuntamientos han tenido que eliminar y reformular el impuesto de plusvalías de la venta de inmuebles porque lo tumbó el Tribunal Constitucional. Los inspectores han hecho un cálculo de cuánto dejará de ingresar el Estado por culpa de esa reforma.

Del Bronx a Barcelona. En Nueva York, un incendio provocado por una estufa eléctrica ha dejado al menos 17 muertos en uno de sus barrios más emprobrecidos. En Barcelona, un reportero de elDiario.es ha visitado el poblado de chabolas donde una pareja ha muerto asfixiada por culpa del humo de una estufa casera. No tenían otra cosa.

David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo,¬†ha fallecido a los 65 a√Īos. Llevaba hospitalizado desde el 26 de diciembre tras una "severa complicaci√≥n a causa de una disfunci√≥n del sistema inmunitario".

Todo es política

El torillo¬†andaluz es un p√°jaro parecido a la codorniz que acaba de ser declarado como especie extinta. La culpa la tiene la expansi√≥n desenfrenada del urbanismo en la costa espa√Īola, que ha terminado con su h√°bitat y finalmente con √©l. Es la primera ave que desaparece en Europa en un siglo y medio.¬†La historia completa.

Superburka. El f√ļtbol busca dinero en todas partes. Ya nos hemos acostumbrado a que cada seis meses tenemos raci√≥n de blanqueamiento de reg√≠menes terribles a trav√©s de competiciones deportivas. La Supercopa de Espa√Īa, con su atractivo nuevo formato que asegura atenci√≥n internacional, se celebra esta semana en Arabia Saud√≠. ‚ÄúLa Supercopa de la Igualdad‚ÄĚ con la que ‚Äúayudaremos a transformar el pa√≠s‚ÄĚ, ha dicho el presidente de la Federaci√≥n Espa√Īola de F√ļtbol.¬†En Amnist√≠a Internacional¬†no est√°n muy de acuerdo.

Banca F√ļtbol Club. Mientras, los fondos de inversi√≥n y de capital riesgo¬†est√°n desembarcando en el negocio del f√ļtbol, especialmente en competiciones afectadas por p√©rdidas de ingresos como la espa√Īola. Por otro lado,¬†la mayor fortuna brit√°nica¬†tambi√©n aterriza a trav√©s de Dazn como propietario de derechos de emisi√≥n de partidos de La Liga.

