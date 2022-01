Las claves del mayor incendio en un edificio de Nueva York en 30 años

El fuego empezó en un dúplex situado en la segunda y tercera planta de un edificio del Bronx durante la fría mañana del domingo. La razón, el mal funcionamiento de una estufa eléctrica portátil que llevaba encendida desde hace días. Pero el motivo por el que al menos 19 personas perdieron la vida, incluidos nueve niños, y más de 60 fueron heridas, fue el humo, que circuló rápidamente por las 19 plantas del edificio debido a que la puerta de la vivienda donde empezó el fuego no se cerró automáticamente cuando los residentes huyeron de las llamas.

Los vecinos contaron a los medios locales que en cuestión de segundos un humo espeso y negro inundó sus hogares, pese a que muchos intentaron proteger sus casas poniendo toallas húmedas bajo las puertas y abriendo las ventanas.

Escaleras interiores

A diferencia de otros edificios más bajos de Nueva York, este inmueble no cuenta con escaleras de incendios exteriores, por lo que la única salida para los residentes eran las escaleras interiores.

El jefe del Cuerpo de Bomberos, Daniel Nigro, dijo a la prensa que, aunque muchos vecinos conocían la ruta de escape, la poca visibilidad debido al humo hizo que algunos no pudieran escapar y otros se desorientaran. Hame Wague, adolescente de 16 años que consiguió salir del edificio con su familia, describió al New York Times que el pasillo y las escaleras estaban muy oscuras debido al humo y que todo el mundo estaba tosiendo.

La puerta, bajo el foco

Una ley de la ciudad de Nueva York requiere que las puertas de los apartamentos se cierren automáticamente. El alcalde de la Gran Manzana, Eric Adams, dijo a CNN que los apartamentos en este edificio tenían puertas de cierre automático y que se está investigando qué pasó con esa puerta en concreto porque se sospecha que el humo se pudo propagar tan rápidamente gracias a que la puerta no se cerró en la huida de los residentes.

Además, el expolicía, que durante la mañana del lunes apareció en varias televisiones y radios para hablar de "uno de los peores fuegos vividos en la historia moderna de la ciudad", dijo que Nueva York va a trabajar en una campaña de concienciación para asegurar que los residentes cierren la puerta de sus apartamentos si están huyendo de un incendio.

No es la primera vez que se ve una escena así en el distrito: en 2017 un incendio se extendió por todo el edificio cuando la puerta del apartamento donde se inició el fuego se dejó abierta y mató a 13 personas.

No era falsa alarma

Pese a que la alarma de incendios avisó del fuego, muchos vecinos la ignoraron, ya que esta solía sonar a menudo y siempre se trataba de falsas alarmas.

Kelly Magee, portavoz de los propietarios, dijo que el sistema de alarma funcionaba y que no había problemas con las alarmas de humo en el edificio. No obstante, en una rueda de prensa el domingo por la noche, el alcalde dijo que una revisión preliminar de este edificio de 120 unidades que fue construido en 1972 reveló que había habido dos infracciones en el código de edificación, pero no dio más detalles.

Respuesta de los bomberos

Los bomberos encontraron víctimas en casi todas las plantas. En total, 200 bomberos ayudaron en la extinción del fuego y el rescate de los vecinos.

El primer equipo en llegar lo hizo a los tres minutos de la llamada de auxilio, pero cuando entró en Twin Parks North West el humo ya se había extendido por las 19 plantas.

Según Adams, se trata de uno de los peores fuegos vividos en la historia moderna y el número de víctimas mortales podría ascender debido a que una docena de heridos se encuentra en situación crítica en centros hospitalarios. El alcalde explicó que el edificio era el hogar de una gran comunidad de inmigrantes, la mayoría de África.