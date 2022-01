Ucrania lleva siendo tablero de juego para la geopolítica internacional desde hace décadas, pero en los últimos ocho años ha encarnado definitivamente el conflicto abierto entre EEUU y Rusia, entre la OTAN y Putin. La tensión empieza a desbocarse por la posibilidad de una invasión rusa y hasta España acaba de ofrecer efectivos militares al arsenal ucraniano con el que la OTAN quiere asustar a Putin. La guerra fría se calienta.

Yo no manejo las claves de cómo se despliega ese conflicto sobre el mapa ucraniano ni qué posibilidades reales hay de que los tambores de guerra pasen a mayores, pero sí que te puedo recomendar algunas lecturas sencillas de estos días que me están ayudando a entender:

Lo √ļltimo es el¬†resumen de la situaci√≥n hoy.

Contexto:¬†Putin aprovecha las crisis pol√≠ticas¬†en antiguas rep√ļblicas sovi√©ticas para fortalecer su poder regional.

Rusia, Ucrania y la OTAN: claves de la tensión en la frontera.

Siempre que hay movilización de tropas, hay debate político. En España, Podemos rechaza el envío de buques y cazas anunciado por Margarita Robles: “No a la guerra”.

Pasaporte Covid

El pasaporte Covid ya no es lo que era en España. El Gobierno de Cantabria no prorrogará su uso en hostelería y Catalunya se lo está pensando. Sirve para animar la vacunación pero no tanto para evitar contagios. La incidencia por cierto ha bajado por tercer día consecutivo y los datos de presión hospitalaria son levemente mejores.

En Francia se retira la mascarilla obligatoria en la calle el 2 de febrero, y eso que los contagios siguen subiendo.

En Texas han elaborado una vacuna contra la Covid que es mucho más barata y que está libre de patentes. En India ya la han aprobado. Aquí explicamos cómo funcionan.

Jose Mar√≠a √ć√Īigo y el amianto

Hoy te contamos en el podcast una historia que me fascina. La de la muerte de José María Íñigo y su relación con el amianto que había en los platós antiguos de TVE donde tantas veces trabajó.

Que no se te pase

Indultos. El Tribunal Supremo ha rechazado los recursos contra los indultos del procés porque ni PP ni Vox ni Ciudadanos podían recurrir. Circulen.

Los huecos de la Espa√Īa Vaciada. Al partido que concurre en Castilla y Le√≥n bajo la idea de la Espa√Īa Vaciada le faltan candidatos, como suele pasar en estos casos.¬†Sus estatutos invitan¬†a los ‚Äúdesencantados‚ÄĚ de formaciones tradicionales a que den el salto.

Hemos tenido CIS. La encuesta mantiene al PSOE a cierta distancia del PP a costa de Unidas Podemos. Más detalles.

Bunga. Que no s√© si ya hemos comentado que¬†Silvio Berlusconi quiere ser presidente de Italia. Presidente. No primer ministro, que eso ya fue, sino jefe de Estado de la Rep√ļblica de Italia, una figura m√°s institucional.

Qué historia nos cuenta Carlos Hernández: la de la fuga del primer lehendakari, José Antonio Aguirre, y de cómo Hitler y Franco intentaron capturarle.

Trivial Tertuliano

Azul - ¿Cuál es la capital de Ucrania?

Rosa - ¿Qué familiar del rey fue absuelta de la acusación de colaborar en los delitos fiscales de su marido?

Amarillo - ¿En qué año se presentó José María Aznar por primera vez a unas elecciones generales?

Marrón - ¿Quién es la ministra de Defensa?

Verde - ¿De qué cultivo se importan desde la Amazonia a España millones de toneladas para dar de comer a los cerdos de las macrogranjas?

Naranja - ¿Qué país ha advertido a los jugadores del Real Madrid que tienen que estar vacunados para jugar allí su partido de Champions?

Respuestas

Azul - Kiev

Rosa - Cristina de Borbón.

Amarillo - 1989

Marrón - Margarita Robles.

Verde - Soja

Naranja - Francia

