Marruecos y España juegan al ping-pong en la frontera. Si en los últimos días han entrado en Ceuta más de 8.000 personas lanzadas por el gobierno marroquí, en las últimas horas España ha jugado a devolver a más de 5.000 al otro lado de ‘la red’, sin garantías jurídicas y conforme iban llegando. ¿Puede España hacer eso? El sistema de devoluciones aplicado dice cumplir un convenio con Marruecos de 1992 y ajustarse al aval del Tribunal Constitucional sobre las deportaciones exprés. Pero ni los juristas, ni las organizaciones sociales están de acuerdo en que haya barra libre para expulsar inmigrantes sin las mínimas garantías. Intentamos explicarlo bien aquí.

Desde Ceuta, contamos cómo han vivido los jóvenes marroquíes este contraste de haber sido alentados a cruzar la frontera para luego ser rechazados en España. También hemos visto a cientos de menores que esta crisis deja hacinados y en un limbo. Gabriela Sánchez se los ha encontrado durmiendo en estanterías de un almacén en una nave industrial:

Parece que el flujo en la frontera se ha detenido por el momento. A Marruecos se le ha pasado la pataleta por ahora.

Estos días he preferido no traerte al boletín las barbaridades que se están diciendo desde cierta derecha sobre los niños que cruzan en Ceuta y sus intenciones “invasoras”. Pero que sepas que barbaridades y bulos hay, por todas partes. Hoy sí que quiero mencionar a Luna, trabajadora de Cruz Roja, protagonista involuntaria de una de la fotos de la semana, en la que un inmigrante llora en su hombro tras llegar muy asustado de su travesía a nado. Seguro que has visto esta simbólica imagen de una España que acoge y no rechaza:

Pues Luna ha tenido que cerrarse la cuenta de Twitter tras horas de atención no solicitada y comentarios de alguna gente que no la conoce de nada y que, ante su sencillo gesto de humanidad (“solo le he dado un abrazo”, dice en RNE), le ha escupido su bilis. Luna, si alguien te reenvía esto y nos lees: desconecta, y gracias.

***

Qué pinta tiene el futuro postCovid

En elDiario.es hemos celebrado este miércoles un foro de debate sobre cómo pueden transformar España los fondos europeos destinados a la recuperación de la crisis por el coronavirus. Hemos tenido a empresarios, portavoces de organizaciones sociales, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la vicepresidenta Yolanda Díaz, a los ministros José Luis Ábalos y Reyes Maroto, al presidente del Parlamento Europeo David Sassoli… Una jornada completa charlando sobre los retos del futuro, desde la movilidad en las ciudades hasta la digitalización o la flexibilización laboral. Son conversaciones reposadas con detalles y claves de fondo. Puedes consultar un resumen aquí y ver vídeos de las sesiones que te resulten más interesantes.

Pedro Sánchez ha anunciado en este Foro un plan público-privado para desarrollar la "salud de vanguardia" en el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades.

Mapa. Hoy echamos un ojo a la pandemia por municipios. Nos encontramos con 20 grandes municipios que tienen controlado al virus: localidades de más de 40.000 habitantes donde llevan al menos un mes con una tasa de incidencia acumulada por debajo de los 50 casos. Puedes ver el mapa aquí.

Curso educativo 21/22. El Gobierno y las comunidades autónomas han pactado que para septiembre… todo vuelva donde estaba. Las aulas tendrán más alumnos y menos distancia de seguridad.

Turismo. Francia abre bares y cultura tras casi siete meses de cierre estricto. Nos hemos dado una vuelta por París para ver qué pinta tiene la ciudad. Mientras tanto, la UE ha decidido abrir las fronteras a personas con la vacunación completa que procedan de terceros países como EEUU o Reino Unido. Vendrán más turistas.

***

Que no se te pase

Catalunya. Entre hoy y mañana se celebrará el debate de investidura que acabará proclamando a Pere Aragonès (ERC) como nuevo president de la Generalitat. Vamos sabiendo más sobre el reparto de pesos dentro del Govern de coalición: el 60% del presupuesto lo gestionará Junts.

Gaza. Joe Biden ha pedido a Israel una "significativa desescalada” de la violencia y que sea “hoy" mejor que ayer. Bueno, como siempre hay muchas palabras y habrá pocos resultados. Hoy te traemos un relato en primera persona escrito por una vecina del barrio de Jerusalén que protagoniza el origen de esta crisis.

El permiso de maternidad, ¿es solo un derecho de la madre a cuidar o es también un derecho del bebé a ser cuidado? Alrededor de esta pregunta gira el debate jurídico sobre si en el caso de las madres solteras, el permiso debe acumular las semanas que en las parejas disfruta el otro progenitor. Aquí se explica mejor.

Gloria Steinem, mítica periodista y pionera del feminismo norteamericano, ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Una figura clave que te reseñamos aquí

***

Todo es política

La tía Pikachu. Chile nos regala otro ejemplo más de cómo la cultura popular audiovisual, al mezclarse casi aleatoriamente con reivindicaciones políticas, puede dar resultados explosivos. Giovanna Galdón es una de las candidatas independientes elegidas para participar en la redacción de la nueva Constitución de Chile. Se hizo famosa por un vídeo en el que participaba en una manifestación disfrazada de Pikachu. Toda la historia es absurda y, a la vez, todo tiene mucho sentido.

Versión URSS de El Señor de los Anillos. Treinta años después de que los rusos la vieran en televisión, alguien ha recuperado en YouTube una versión perdida que se hizo en los últimos momentos de la Unión Soviética sobre la saga de Tolkien. Se estrenó 10 años antes de la famosa trilogía de cine. Los decorados y los efectos especiales parecen de capítulos del Chavo del 8. Échale un ojo y puedes leer más sobre la producción.

Los juegos de mesa se han vendido más que nunca durante esta pandemia. Lógico. Las ventas han aumentado un 18%. ¿Adivinas cuál es el juego más vendido? Uno que se llama ‘Virus!’. Además de los clásicos como el Monopoly, el Trivial (os debo uno) o el Catán, también se nota el auge de los sanitarios con el juego infantil ‘Operación’.

Gracias por llegar hasta aquí. Mañana nos leemos de nuevo, si quieres.

Un abrazo,

Juanlu.