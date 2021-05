Ábalos: "Hasta el momento hemos estado condicionados por la pandemia, la legislatura empieza ahora"

José Luis Ábalos, ministro de Transportes y Agenda Urbana, ha participado este miércoles en el foro 'Los fondos europeos de recuperación: Así va a cambiar España', donde ha defendido que el Gobierno tiene intención de agotar el "tiempo constitucional" de la legislatura.

"Hasta ahora hemos estado centrados en la pandemia, la legislatura empieza ahora", ha señalado, argumentando que existe buena salud del Gobierno de coalición. "Creemos tener el apoyo parlamentario y no nos van a comer la moral", ha apuntado respecto al discurso del PP de las últimas semanas tras el éxito de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones autonómicas madrileñas. "Los Gobiernos no se cambian por ganar en una Comunidad o por unas encuestas", ha enfatizado.

Ábalos ha analizado los planes de su Ministerio en el plan de recuperación, que acumula buena parte de los objetivos de inversiones, hasta 17.000 millones de euros, según ha recordado el ministro en una conversación con Ignacio Escolar, director de elDiario.es. El dirigente socialista ha lamentado el papel que ha tenido la oposición al respecto de los fondos europeos y el plan que ha presentado el Gobierno a Bruselas. "No aspiro a que ayuden, pero al menos que no boicoteen, no parece que el objetivo es que les vaya bien a los españoles", ha señalado. "Con esa dinámica, España es la sacrificada", ha enfatizado.

Pide "respeto" para los migrantes de Ceuta

El ministro ha abordado la crisis migratoria que se ha abierto en los últimos días en Ceuta, con el cruce de más de 8.000 personas de la frontera con el permiso de Marruecos. Ábalos se ha mostrado "sorprendido" con que un país permita una salida así de sus "nacionales". "Este país debe saber que las personas que se van de él supone un fracaso", ha señalado. El ministro ha solicitado la colaboración comunitaria en este asunto porque "la frontera de España es de la Unión".

De nuevo, ha apuntado a la actitud "lamentable" de la oposición, en concreto del PP, y ha acusado al miembros de ese partido de "golpear coches" en la ciudad autónoma. "Sé que no les gusta, pero es el presidente del Gobierno", ha señalado sobre la recepción con protestas que se hizo a Pedro Sánchez este martes en Ceuta. "Las migraciones son por necesidad y la necesidad hay que respetarla", ha señalado sobre los mensajes "sensacionalistas" de algunos partidos. "Hay que tener un poco de empatía, de respeto".

Peajes en autovías

Ábalos ha defendido el plan del Gobierno de imponer un peaje en autovías para sufragar el mantenimiento de las vías de alta capacidad, que actualmente supone un coste de 1.200 millones anuales, porque "todos queremos carreteras pero queremos también que se circule con seguridad".

Ha insistido en los principios europeos de que "el que usa paga y el que contamina paga" y ha subrayado que el 40% del transporte de mercancías que circula por España es extranjero. Se trata de "miles de camiones" que cruzan la frontera a diario y "no pagan nada", y el coste de mantenerlas recae sobre los contribuyentes españoles. En cualquier caso, "lo que hay es un enunciado pero no tenemos ningún modelo".

El tren es el gran beneficiario de los fondos europeos gestionados por su ministerio en el plan de Recuperación, con 6.250 millones de inversión, porque es un medio de transporte "claramente ecológico y es la apuesta de futuro". Ábalos ha recordado que las Cercanías son "el medio que más personal mueve", si bien es la modalidad que menos fondos recibe (1.250 millones) porque "la gran apuesta está en los corredores" (Atlántico y Mediterráneo) "que son mercancías, es producción, es facilitar la competitividad", y permitirán aumentar la escasa cuota (4%) del tren en el transporte de mercancías.

El ministro no ha querido precisar cuándo se va a llevar a cabo la conexión del AVE y Barajas y ha atribuido el "gran déficit en relación a Europa" del parque público de vivienda de España al "abandono" por parte de los gobiernos del PP. El plan contempla 5.000 millones para rehabilitación, para la que se prevé la creación de 180.000 empleos.

Es una "línea de actuación" que no pretende "arreglar" un mercado en el que la duda no es que se pueda cebar a este sector, sino "si tenemos mano de obra suficiente". "Puede haber mucha demanda y lo que habrá también que articular con los departamentos de empleo y formación que haya personal para trabajar ciertamente cualificado".

Ábalos ha descartado que vaya a encontrarse con problemas con la creación de zonas de bajas emisiones que va a incentivar el Gobierno en el plan, tras la reciente sentencia del Supremo sobre Madrid Central. "Van a ser ayudas gestionadas en base a la concurrencia y van a ser las administraciones correspondientes las que presenten el proyecto. No vamos a imponer nada". En cualquier caso, "nadie discute hoy racionalmente sobre la necesidad de modelos sostenibles".