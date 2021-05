Díaz rechaza la "rigidez" de la semana laboral de cuatro días y aboga por otras vías de flexibilidad horaria

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha mostrado este miércoles su escepticismo con la propuesta de jornada laboral de cuatro días que llevó Más País al Congreso y el Gobierno comenzó a aplicar en un plan piloto con ayudas públicas. Para la vicepresidenta tercera del Gobierno, que ha participado en el foro 'Los fondos europeos de recuperación: Así va a cambiar España', esta idea está basada en la "rigidez" y no tiene en cuenta el modelo productivo de la economía española, muy basado en la pyme. Frente a ello, Díaz se ha mostrado más cercana a otras propuestas de flexibilidad horaria.

Díaz ha defendido que una modalidad de jornada laboral de cuatro horas no supondría una mejora para la gran bolsa de horas extras que hacen los trabajadores. "Hay casos de nueve, diez, once y hasta doce horas diarias", ha recordado la ministra. "Hay empresas en las grandes ciudades que ya no trabajan los viernes pero el debate de las jornadas laborales se debe abordar desde un todo", ha apuntado. "Los convenios colectivos caminan a la reducción de la jornada laboral pero también a la flexibilidad", ha enfatizado.

Díaz ha recordado que el acuerdo de Gobierno de PSOE y Unidas Podemos preveía, dentro de las medidas de conciliación de la vida familiar y personal y corresponsabilidad en el tiempo de trabajo, una Ley de usos del tiempo y racionalización de los horarios que, ha dicho, verá la luz el año que viene. La futura norma tendrá "una mirada bidireccional", "flexible para el trabajador y la trabajadora y para el empresario", de forma que la semana laboral se pueda organizar "a disposición de las partes". "Habrá trabajadores y trabajadoras que quieran compensar el tiempo de trabajo en determinados meses", ha señalado, a modo de ejemplo.

La ministra también se ha mostrado escéptica sobre cómo implementar esa jornada de cuatro días. El plan piloto que se implantó en España cuenta con ayudas públicas para aquellas empresas que decidieran acogerse a este modelo, algo que, según ha apuntado, no sería aplicable al conjunto de las empresas españolas. "Tenemos más de 16 millones de trabajadores asalariados", ha recordado. "Sería imposible ampliar esa experiencia", ha enfatizado. La ministra ha recordado que este es un tema que no se está abordando en el diálogo social con los agentes sociales.

La ministra ha anunciado también el desarrollo de una Ley de empleo que afectará al servicio público de empleo, el SEPE, del que ha dicho que se convertirá en una "agencia moderna" al estilo de la Agencia Tributaria, con el fin de aplicar las nuevas políticas activas de empleo.

Díaz ha hecho estas declaraciones en una mesa redonda sobre el teletrabajo y las nuevas medidas de flexibilidad horaria. Marta Machicot, directora global de Recursos Humanos de Telefónica, ha señalado que la revolución digital, "la mayor de la historia", se ha acelerado con la pandemia y hay que buscar mecanismos que permitan ser más productivos, tener más flexibilidad y conciliar. "En un momento determinado podríamos abordar temas de cómo reducir jornada", pero "aumentando la productividad" porque si no, "no será sostenible" y la tecnología "puede ser una palanca para ayudarnos".

Una tesis en la que ha coincidido Carmen García Martínez, vicepresidenta de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y presidenta de la Fundación Woman’s Week. García Martínez ha reclamado que en la elaboración de esa futura norma se cuente con la visión de las empresas sobre la "muy dura" experiencia de teletrabajo que forzó el confinamiento y la pandemia.

María Jesús Herrera, socia de Sagardoy Abogados, ha explicado que, tras la aprobación de la Ley de Teletrabajo, la mayoría de las empresas a las que asesora este bufete todavía está negociando aspectos de relevancia como el detalle de la asunción de los gastos que corresponde a cada parte.