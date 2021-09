El rey de las comisiones

Juan Carlos I se hizo multimillonario gracias a “comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales”. Son palabras textuales de la Fiscalía del Tribunal Supremo en un documento remitido a Suiza para indagar sobre la “procedencia” del dinero del rey emérito que ha permanecido oculto en aquel país. El documento ha sido desvelado por El Mundo y señala “indicios” de la posible comisión de al menos cuatro delitos: "Blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias”. Más detalles.

Producción Eléctrica Española

Por primera vez en cinco días, el precio de la luz no ha vuelto a subir. Esto no relaja el debate, que sigue escalando dentro del propio Gobierno: Unidas Podemos ha presentado una ley en el Congreso para crear una empresa pública de energía. Le han puesto hasta nombre: Producción Eléctrica Española. No se trataría de nacionalizar nada a las bravas sino de que el Estado asumiera la gestión de centrales cuya gestión privada caduque y ponga en marcha instalaciones propias. Esto es una propuesta de Podemos como partido, una manera de presionar a su socio de Gobierno, que hasta ahora se negaba pero que se ve abocado a barajar la idea. A corto plazo, se plantean topes o precios fijos para las diferentes energías. Más detalles.

Si no te interesa… Mientras tanto, lo que sí ha hecho el Gobierno es decirles a las empresas hidroeléctricas que si creen que la última reforma que afecta a sus beneficios les va demasiado mal, que pueden renunciar a la gestión de las centrales que no vean rentables.

Deberías haberte vacunado ya

Hemos superado el 70% de la población vacunada y para acorralar al virus hay que seguir subiendo esa cifra. Para hacerlo, hace falta que algunos rezagados se pongan a la cola. Algunos no hemos podido vacunarnos porque hace menos de seis meses que hemos pasado la enfermedad, pero otros, bueno, es que parece que les viene mal.

Sigue habiendo por ejemplo un 14% de personas de entre 40 y 49 años que no se ha presentado a que le pinchen, y eso que pueden hacerlo desde antes del verano. Las autoridades no creen que sean negacionistas sino gente que no le da importancia al virus o que les han dado pereza los efectos adversos justo en vacaciones. En Catalunya, Canarias y Baleares, las cifras de rezagados suben. También hay problemas con colectivos empobrecidos o por ejemplo inmigrantes en situación irregular que suelen tener cierto miedo a acudir a centros sanitarios. En este buen reportaje hay más claves.

Después de la tormenta

Seguimos pendientes de las consecuencias de las tormentas, inundaciones y riadas que estamos viendo en diferentes partes de España, con zonas de costa donde los coches desembocaban en el mar. Lo peor parece que ya ha pasado y la lluvia ha empezado a retirarse en puntos como Tarragona, especialmente destrozados por el temporal. Los momentos de peligro se han salvado sin víctimas mortales, aunque siempre hay gente que se la juega más de la cuenta.

No pueden decir lo mismo en EEUU, que cuenta ya casi medio centenar de muertos en Nueva York y Nueva Jersey por la tormenta tropical ‘Ida’. El huracán se sentía en las casas “como un monstruo intentando entrar”.

Nos hemos preguntado si lo que estamos viendo tiene que ver con el cambio climático. Hemos hablado con gente que sabe para tener la respuesta: “Sí y no”, dicen.

***

Que no se te pase

Histórico pero para bien. El paro ha bajado como nunca antes había bajado en un mes de agosto. Hay 82.583 desempleados menos. El dato va confirmando la teoría de que la crisis ha sido dura pero la recuperación será más rápida que en otras que hemos vivido.

Una corrupción suprema. Con lo que es el Tribunal Supremo y no ha podido evitar confirmar la sentencia que acredita que la trama de corrupción en la financiación del PP también alcanzó el ámbito estatal con la concesión delictiva de adjudicaciones en AENA, la gestora de los aeropuertos.

Di-mi-sión. Si no vives en Madrid, quizá ni te acuerdes de que Pepu Hernández, el mítico seleccionador nacional de baloncesto, era el líder del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. Si vives en Madrid, quizá tampoco te acordaras. Él lo sabe y se va. Este tipo de fichajes, como dice Ugarte, no suele salir bien.

“No hay coches”. Es alucinante lo que está pasando con la crisis de los microchips. La falta de materiales necesarios para la fabricación de estos elementos electrónicos está cerrando fábricas de productos avanzados en todo el mundo. Videojuegos, aspiradoras… y ahora coches.

¿Odias a tu madre? No hace falta que respondas, pero a lo mejor sí que te interesan estas nuevas reflexiones literarias sobre un conflicto mucho menos explorado que el de Edipo.

***

Trivial Tertuliano

Azul - ¿Cuál es la capital de Afganistán?

Rosa - ¿Qué serie española de televisión, de éxito internacional, estrena hoy su quinta temporada?

Amarillo - ¿En qué año entró España en la Comunidad Económica Europea, la actual UE?

Marrón - ¿Cómo se llama el presidente de la Comunidad Valenciana?

Verde - ¿Con qué nombre técnico, similar al de una mítica cantante de Eurovisión, se conoce ahora al fenómeno meteorológico de ‘la gota fría’?

Naranja - ¿Qué flamante jugador del Real Madrid nació en un campo de refugiados de Angola?

Respuestas

Azul - Kabul

Rosa - La Casa de Papel

Amarillo - 1985

Marrón - Ximo Puig.

Verde - DANA (International)

Naranja - Eduardo Camavinga

Disfruta del fin de semana. Nos leemos el lunes.

Un abrazo,

Juanlu.