Para el primer día de vuelta al trabajo hay mucha ceremonia, mucho que contar, pero luego llega el segundo y qué. Ánimo, que me han dicho que en diciembre hay un puente y ya queda menos. ¡Buenos días!

Inyección económica

El Gobierno quiere aprovechar la indefinición de principios de curso para dirigir el debate hacia la recuperación económica que debe llegar tras la crisis del coronavirus para de paso dar una imagen de proactividad que alivie la presión por la descontrolada subida de los precios de la luz (hoy, cuarto récord histórico consecutivo).

Lo primero, el SMI. Pedro Sánchez quiere descongelar de manera “inmediata” la subida del salario mínimo prevista para este año. Estamos hablando de entre 12 y 19 euros más al mes para situarlo en un máximo de 969 euros al mes. Para el siguiente año, el plan es que la cifra alcance los 1.000 euros. Sindicatos y patronal no han dado su visto bueno todavía.

entre 12 y 19 euros más al mes para situarlo en un máximo de 969 euros al mes. Para el siguiente año, el plan es que la cifra alcance los 1.000 euros. Sindicatos y patronal no han dado su visto bueno todavía.

En paralelo, comienzan las negociaciones de los Presupuestos para 2022. El trámite pondrá a prueba la solidez del Gobierno de coalición tras la salida de Pablo Iglesias y varios ministros del PSOE, y servirá también para ver cómo está el ambiente con ERC.

Volviendo un momento al precio de la luz, este reportaje que explica cómo España es de los países donde la energía es más cara y donde más ha subido en el último año.







Una paradoja: tenemos la energía cara pero no somos de los que más gastamos. Lo del invierno mediterráneo nos salva del combo fatal. Más datos y gráficos.

Inyección de la otra

Hubo ayer algo de confusión sobre la tercera dosis. ¿El Gobierno ha aprobado la administración de una tercera dosis de la vacuna para personas especialmente vulnerables? Respuesta corta: no. Respuesta algo menos corta: todavía no. Respuesta larga: tiene pinta de que la semana que viene, sí. Los expertos han recomendado una dosis adicional para inmunodeprimidos, pero dicen que no es urgente para la población general.

Incidencia. Seguimos bajando, aunque si te paras a pensar la cifra de muertos diarios que se siguen notificando… Solo ayer, 132 personas. Por volver a lo positivo, se confirma que ya hemos llegado a la cifra del 70% de la población vacunada, ocho meses después de que Araceli Hidalgo pusiera el brazo.

Los rufinos de España

Este señor de la foto es Rufino Juárez y se murió ayer en León. Se murió sin encontrar los restos de su padre, uno de los 71 asesinados por el franquismo en su pueblo. La exhumación estaba prevista para este verano pero el embrollo político de siempre la retrasó. España está llena de rufinos a los que se les acaba el tiempo. Hoy Olga Rodríguez cuenta su historia.

***

Que no se te pase

Nombramientos. Pues a lo mejor no te suenan los nombres de Héctor Gómez y Eva Granados. A partir de ahora te sonarán algo más porque son los nuevos portavoces del PSOE en el Congreso y el Senado. Aquí sus perfiles.

Ayuso is back. Isabel Díaz Ayuso quiere presidir el PP de Madrid. Ya lo ha dejado caer, para malestar de Pablo Casado, al que se le van a hacer eternos los dos años que quedan hasta las elecciones generales. Acaba de anunciar que retira "todos los impuestos que gestiona la Comunidad de Madrid", que en realidad no suman ni un euro por habitante al año pero anda que no queda bien en los titulares.

El señor de la guerra. Erik Prince lleva décadas aprovechándose de la privatización militar de EEUU, que subcontrata a sus mercenarios de Blackwaters en destinos como Afganistán. Ahora busca diversificar su negocio: si pagas 5.500 euros, te asegura una evacuación segura de Kabul. Aquí su historia.

***

En el capítulo de hoy

Lleva unos días circulando en redes sociales y por Whatsapp un vídeo con momentos premonitorios de la serie Homeland sobre Afganistán: “Si retiramos nuestras tropas, Kabul caerá en 6 semanas”, dice el personaje interpretado por Mandy Patinkin en la temporada 8, estrenada hace año y medio. Aparecen también el despilfarro de dinero occidental en proyectos fantasmas justificados con facturas falsas y diálogos sobre el fracaso político de EEUU en el país. “Homeland no se basa en hechos reales, los adelanta”, dicen en Atalayar.

Otra serie que se mezcla con la realidad es The Good Fight, una ficción sobre abogados con contenido muy político, sin complejos contra la nueva derecha pro Trump y que se mete en todos los charcos legales que surgen de polémicas actuales. Qué pena que la pandemia haya interrumpido la producción de la serie, acostumbrada a tener guiones pegadísimos a la actualidad, porque se han perdido precisamente los retos que ha planteado la pandemia y de camino la caída de Trump. Han estrenado este verano la nueva temporada e intentan reabrir algunos melones. Y sale también Patinkin.

Mañana se estrena la quinta y última temporada de La Casa de Papel, la serie que empezó de tapadillo y acabó revolucionando a medio mundo. En Vertele repasan dónde nos quedamos en la temporada 4. El jefe de Guion de la serie es un señor muy lúcido llamado Javier Gómez Santander. Ya le hemos citado aquí alguna vez. Hace unos días reflexionaba con conciencia de clase sobre su éxito: “Cuando yo mando un guion a Los Ángeles, se lo manda la educación pública, se lo manda mi familia”.

Con esto ya tienes para empezar el día. Cuidado con las lluvias.

Mañana nos leemos de nuevo si quieres.

Un abrazo,

Juanlu.