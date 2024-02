El nuevo mantra neoliberal es la baja productividad

¡Buenos días!

¿Cómo estás? El debate sobre la productividad ha irrumpido alrededor de la política económica española. De repente han aparecido sesudos estudios y análisis que reinciden en la baja productividad de los trabajadores españoles. Incrementar la productividad es uno de los grandes retos de la economía española, según explicó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a la hora de justificar la creación del nuevo Consejo Nacional de Productividad. Pero, ¿cuál es el objetivo de impulsar un debate que lleva años coleando sin que se le dé solución?

Casualmente coincide en el momento en el que el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha puesto sobre la mesa los objetivos de subidas de los salarios y el proyecto de reducción de la jornada laboral. Aunque ya ni los empresarios se creen los pronósticos catastrofistas por la subida del salario mínimo, los apologetas de ese apocalipsis económico que nunca termina de llegar -la actividad crece y se crean puestos de trabajo- han sacado sus teorías a la calle principalmente para poner en entredicho las medidas del Gobierno de coalición. Ahora bien, ¿se está midiendo adecuadamente la productividad?

Hay muchas dudas y discrepancias entre los expertos sobre cómo se mide ya que la productividad mejora si los agentes productivos de una economía (empresas, trabajadores y el sector público) son más eficientes y logran más valor y más riqueza con los mismos medios. Entonces nos encontramos con que el sector bancario es de los más productivos de España, después de realizar miles de despidos y aunque se deba a factores externos como la subida de los tipos de interés. En este enlace tienes más información sobre el debate de la productividad y por qué se quiere utilizar para frenar políticas progresistas.

El Gráfico







El debate de la productividad ligada a los salarios no es baladí. La Encuesta de Condiciones de Vida del INE, que recogió datos entre febrero y mayo de 2023, deja ver el daño de la inflación pese al crecimiento de los ingresos de las familias por el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la fortaleza del mercado laboral o la revalorización de las pensiones según el IPC. Los datos son terribles: el 6,4% de los hogares no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, casi cuatro de cada diez familias “no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos”, un tercio “no puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año” o uno de cada cinco hogares “no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada”. Aquí tienes muchas más información con datos y gráficos sobre el impacto de los precios sobre los hogares españoles.

El Dato

45 millones de euros

Se han repartido como sueldo una decena de banqueros en 2023, según queda recogido en el Informe Anual de Remuneraciones que han publicado los cinco grandes: Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter. Aquí no hay problemas de productividad. El sueldo medio de los empleados de banca se sitúa entre 30 y 211 veces por debajo de la retribución más alta, correspondiente al presidente o el consejero delegado. Ana Botín, presidenta del Santander, fue la ejecutiva mejor pagada de la banca española, con 12,23 millones de euros. Carlos Torres, presidente de BBVA, le sigue con 7,6 millones de euros de retribución total. Hay que recordar que en 2023 la banca ha obtenido beneficios récord de 26.000 millones de euros. Mientras, las negociaciones por el nuevo convenio laboral de 141.000 empleados de banca siguen sin avanzar entre paros y protestas. Aquí te contamos cómo se reparten los abultados sueldos de los principales directivos de banca.

Entrepreneur

José Luis Ábalos colocó en 2019, siendo ministro de Transportes, a su exasesor Koldo García, investigado por presuntas mordidas durante lo peor de la pandemia, en el consejo rector de Puertos del Estado, la entidad pública que en marzo de 2020 adjudicó el mayor contrato de adquisición de mascarillas de esta trama de presunta corrupción, de 20 millones de euros, más impuestos. Puertos del Estado adjudicó el contrato el 21 de marzo de 2020, una semana después de decretarse el estado de alarma por la pandemia. Se adjudicó por el procedimiento de emergencia, negociado y sin publicidad, a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, la sociedad que está en el epicentro del escándalo. Fue la única oferta presentada. El contrato de Puertos fue el primero de los tres adjudicados a esta empresa, que pasó en un año de no facturar un euro a superar los 53 millones de euros de ventas gracias a estas adjudicaciones. También fue nombrado consejero de Renfe Mercancías y tenía a su mujer trabajando en el Ministerio y a un hermano en empresas públicas. Ya se nos había olvidado lo que eran los 'pelotazos'. Koldo García, un auténtico 'entrepreneur'.

Cada vez que habla sube el pan

Bruselas está intentando impulsar una Unión Europea de la defensa, no solo por las necesidades de Ucrania, sino también porque los arsenales de los propios Estados miembros se vacían y porque hay que modernizarlos Nadia Calviño — Presidenta del Banco Europeo de Inversiones

¿Para qué sirve el Banco Europeo de Inversiones (BEI)? En teoría, es una herramienta para financiar la transición ecológica y la digitalización de la economía europea. Sin embargo, otro sector se está colando entre las prioridades de inversión del BEI ayudado por la presión de numerosos gobiernos: la industria de la defensa. El BEI ya había financiado proyectos de Defensa pero siempre enmarcados en el ámbito del I+D, nuevas tecnologías o protección de infraestructuras críticas mediante el subterfugio de las tecnologías de doble uso. Sin embargo, la nueva presidenta del banco europeo, Nadia Calviño, la ex ministra de Economía, no es capaz de negar la posibilidad de que también se financie armamento y munición en esta entrevista de El País. En teoría, este tipo de productos no pueden ser financiados por esta institución, según se recoge en sus estatutos. Pero los líderes de los 27 –los accionistas del BEI– son los que marcan el paso: “La Unión debe asumir una mayor responsabilidad en lo que respecta a su propia seguridad y defensa, seguir una línea de acción estratégica y aumentar su capacidad para actuar de manera autónoma”. Aquí te contamos como el BEI se prepara para ser una maquina de inversión en la industria armamentística.

Bien público

Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana



La vivienda sigue siendo un grave problema en España. El Gobierno ha publicado por fin el Índice de Precios de Referencia de los alquileres, aunque su aplicación es limitada: la única comunidad que quiere poner en marcha el índice en las zonas tensionadas es Catalunya y la Generalitat cree que, tal y como está planteado, no funcionará. La realidad es que conseguir habitar una vivienda en condiciones decentes es cada vez más difícil: desde 2015 ha crecido la cantidad de inquilinos, el precio del alquiler y los hogares que están haciendo un “esfuerzo excesivo” para pagarlo. Esa es la realidad de un mercado inmobiliario que tira por tierra los argumentos liberales de la autorregulación del mercado, esa 'mano invisible' que solo acaricia a algunos y abofetea a los de siempre. El alquiler -y la vivienda en general- no debe superar el 30% de la renta de un hogar para considerarse como marca la nueva Ley de Vivienda y reconocen instituciones como la OCDE y la Comisión Europea. Casi 1.300.000 hogares destinan más de un 30% de sus ingresos a pagar el alquiler, casi 120.000 familias más que hace ocho años, según la Encuesta de Condiciones de Vida (INE). Por este motivo, en elDiario.es hemos hecho un mapa para que puedas localizar las zonas donde el alquiler cuesta menos del 30% de tu renta, una maravilla de información realizada por Ainhoa Díez, Victòria Oliveres, Raúl Sánchez y Cristina G. Bolinches.

Nos gusta la competencia

Ahora os dejamos algunos artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

Aquí terminamos. Volveremos con un nuevo boletín el jueves que viene. Hasta entonces, si tienes una idea o propuesta nos la puedes hacer llegar a contraoferta@eldiario.es.

¡Buena semana!