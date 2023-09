La rebaja de impuestos del PP la paga la escuela pública

¡Buenos días! ¡Buenos días!

Volvamos a los clásicos para entender lo que está pasando. Recordemos a Theodore Schultz, economista estadounidense que realizó los primeros estudios sobre el Capital humano en los años 60 del pasado siglo. En resumen, Schultz desarrolló la teoría de que el gasto en educación no era consumo sino una inversión. Posteriormente, en 1974, el economista Jacob Mincer explicó con una ecuación las diferencias salariales, donde las variables escolarización y experiencia son fundamentales. Esta chapa de historia económica sirve para explicar el terrible daño que se puede producir si se mantienen las política alrededor de la educación que estamos viendo en algunas autonomías gobernadas por el Partido Popular.

El curso escolar ha empezado con “caos” en la vuelta al cole en Madrid: incidencias con las becas comedor, obras sin terminar y falta de profesorado, mientras que en València más de 110.000 niños vulnerables no reciben beca de comedor, pasando por cómo el Gobierno andaluz sube los precios de todos los servicios escolares dos meses después de que los alumnos se matriculen o por que en Extremadura se elimine la gratuidad universal de los comedores escolares. Son ejemplos de los recortes del gasto público en autonomías gobernadas por el PP que se han vanagloriado de realizar rebajas de impuestos.

Mientras se recortan las prestaciones en las escuelas públicas, varios ejecutivos autonómicos han rebajado todo lo que han podido el Impuesto de Patrimonio, que afecta a las rentas más altas. Por eso es tan importante que se mantenga el nuevo impuesto de solidaridad a las grandes fortunas: 12.010 grandes patrimonios (superiores a 3 millones de euros) han abonado por este impuesto una cuota media de “52.000 euros”. Aquí te explicamos cómo ha funcionado este impuesto a los más ricos.

Finalmente se han recaudado 623 millones de euros, por debajo de las expectativas. Según la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, el motivo es que “ha habido comunidades autónomas que afortunadamente han mantenido sus figuras fiscales, la recaudación no llega a ese potencial máximo que tendría si se hubiera producido un vaciamiento generalizado del Impuesto de Patrimonio”.

No solo se ha atacado al Impuesto de Patrimonio. Las alianzas selladas entre PP y Vox para formar Gobierno en Extremadura, Aragón, Balears y la Comunitat Valenciana incluyen la eliminación del Impuesto de Sucesiones, aunque sea un tributo que defiende la OCDE para “abordar la desigualdad”.

Es incomprensible que el PP recorte en Educación cuando las principales instituciones económicas, como el FMI, reniegan de la austeridad. Incluso organismos como el Banco Central Europeo, último guardián de las recetas económicas ortodoxas, ha apostatado de las políticas de recortes en el gasto público. Fabio Panetta, economista italiano del comité ejecutivo del BCE, ha señalado que “no debemos sacrificar inversiones muy necesarias, que han sido demasiado bajas durante demasiado tiempo, con efectos perjudiciales a largo plazo”. Aquí te contamos el discurso contra la austeridad del miembro del BCE.

La escuela pública no puede ser la pagana de los recortes de impuestos del PP. ¿Estas son las reducciones de gastos prescindibles de la Administración Pública a los que se refería Vox? Con este ataque a la educación pública, a los servicios públicos, seremos un país más pobre, con peores oportunidades para los que menos tienen, con menor productividad, con salarios más bajos y mucho menos avanzado. La derecha no debería jugar con la educación de nuestros hijos, es un tema muy grave.

El Gráfico







Era una de las fechas marcadas por los redactores que se dedican a la macroeconomía. El pasado 18 de septiembre el Instituto Nacional de Estadística (INE) revisó el crecimiento económico entre 2020, 2021 y 2022. Con el nuevo cálculo, el PIB creció 1,3 puntos más y la recuperación tras la pandemia se completó en 2022. No es un tema baladí, ya que hay varios indicadores económicos muy relevantes relacionados con el PIB: desde la deuda pública o la presión fiscal (que bajan con el nuevo cómputo) a la renta per cápita y la productividad (que suben). En la vertiente política, la recuperación del PIB a niveles pre-COVID ha sido uno de los argumentos preferidos del PP para hacer oposición al Gobierno. Pero la polémica no ha acabado. Según varios expertos las nuevas cifras siguen infravalorando los beneficios empresariales, la creación de empleo o el aumento de los ingresos por impuestos, por lo que no descartan otra revisión al alza del PIB en los próximos meses. Aquí tienes también la opinión de nuestro director Ignacio Escolar sobre los datos del INE sobre la economía española que siguen sin cuadrar.

El Dato

21%

Es la rebaja de la factura energética para los hogares más pobres que maneja el Gobierno por el impacto que tendrá el nuevo Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC). Aunque Endesa e Iberdrola ya han puesto pegas al PNIEC, el Ministerio de Transición Ecológica señala que se va a cumplir este objetivo gracias a una bajada “muy sustancial del precio de la electricidad” por la penetración de las renovables y la electrificación de la economía en detrimento de los combustibles fósiles, además de la generación de empleo por las inversiones del Plan. Aquí te explicamos cómo te afecta el nuevo plan energético del Gobierno.

Entrepreneur

Con la entrada de los saudíes en el accionariado de Telefónica ha caído otro axioma económico más de las legislaturas del Gobierno de José María Aznar. ¿Se acuerdan? Aquellos años del milagro económico que cada vez pierde más agua por todos lados. Por eso le dedicamos la sección 'Entrepreneur', donde aparecen los directivos y emprendedores que merecen nuestra atención, a José María Aznar. Por su visión económica para España a largo plazo. Aznar aprobó el 'Programa de Modernización del Sector Público Empresarial', otro eufemismo para diseñar un plan de privatizaciones que llevó a compañías como Endesa, Tabacalera, Telefónica, Aldeasa, Enagás o Iberia a dejar de tener participación del Estado español. Además de colocar a amigos y compañeros de pupitre, un cuarto de siglo más tarde la privatización de estas compañías bajo supuestos argumentos de eficiencia económica nos ha llevado a que otros Estados, a través de fondos soberanos, entren en el accionariado de estas empresas. En este enlace te explicamos cómo se ha dilapidado el patrimonio público empresarial de España para que terminen en manos de otros Estados.

Letras que son un tesoro

“Los milmillonarios tecnológicos saben que sus negocios están llevando al mundo al colapso y quieren usar la tecnología para huir del resto de nosotros”. Es el argumento que utiliza Douglas Rushkoff -profesor de la Universidad de Nueva York y uno de los diez intelectuales más influyentes del mundo según el MIT- en el libro que recomendamos esta semana, La supervivencia de los más ricos. Fantasías escapistas de los milmillonarios tecnológicos (Capitán Swing). Rushkoff explica cómo se ha impuesto una corriente ideológica entre los más pudientes de Silicon Valley bajo el nombre de 'la Mentalidad': “Para ellos, el futuro de la tecnología consiste en una sola cosa: escapar del resto de nosotros”. Aquí tienes la entrevista que le hemos hecho a Douglas Rushkoff sobre su libro.

Cada vez que habla sube el pan

No podemos ser un país subsidiado, sino que hay que formar a nuestros trabajadores para que encuentren un empleo. Ojo a ese desacoplamiento claro y evidente entre políticas sociales y políticas activas de empleo Gerardo Cuerva — Presidente de Cepyme

Vaya, el presidente de la patronal de pequeñas y medianas empresas, Cepyme, Gerardo Cuerva, está muy preocupado por las subvenciones, aunque nunca ha dicho nada en contra de la Política Agraria Común (PAC), de los subsidios a la industria o del dinero que reciben las empresas de los fondos europeos. Las palabras de Cuerva responden a la presentación de un informe sobre “el tremendo problema” de vacantes de puestos de trabajo sin cubrir en España. Pero he aquí que el líder empresarial se olvida de una de las principales causas por las que no se encuentran trabajadores: los bajos salarios. Gerardo, el desacoplamiento viene por los sueldos de miseria que se proponen. Ojo, no podemos ser un país mal pagado. En este enlace te contamos como el presidente de Cepyme oculta que los bajos sueldos son uno de los motivos de que no se cubran empleos en España.

Como no hay día en el que no haya alguien que intente decir la barbaridad más grande, después del discurso de líder de Cepyme le tocó el turno al Presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, José Luis Yzuel Sanz. El empresario no entiende que haya quien rechace turnos de diez o doce horas, aunque escuchando los relatos de abusos laborales que cuentan los camareros no es tan extraño. Yzuel tiene un concepto de la jornada laboral bastante anormal: “¡Las horas! ¡Que hacen diez horas, joder! ¡Qué dolor, si toda la vida hemos hecho en hostelería media jornada, de 12 a12!”. Aquí puedes leer las insensateces de presidente de los hosteleros.

Y seguimos con el mercado de trabajo...

Bien público

Uno de los grandes debates que se van a plantear en los próximos años es la duración de la jornada de trabajo. Por este motivo, en elDiario.es hemos querido hacer una radiografía en profundidad del mercado laboral español para saber cuántas horas trabajamos. El 10,5% de los trabajadores dedica 45 horas semanales a su jornada laboral, mientras que el 50,1% del total de ocupados trabaja 40 horas semanales (8 diarias) y, a gran distancia, el 16,3% de los empleados tiene horarios parciales, menos de 35 horas. La conclusión es que la mayoría trabaja 40 horas a la semana, más los hombres que las mujeres, más los autónomos que los asalariados y más en la agricultura que en otros sectores. Es necesario hacer una revisión de la jornada laboral sin tocar los salarios por salud y conciliación. Muchos más datos, gráficos e información en este reportaje de Laura Olías.

Nos gusta la competencia

