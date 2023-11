Cortavientos de montaña y alpinismo de Simond

Más de un mes de pruebas con la nueva chaqueta cortavientos de Simond, con un uso intenso en diferentes escenarios, nos ha servido para poder valorar el nuevo producto desarrollado por la marca perteneciente a Decathlon.

En esta ocasión hablamos de una chaqueta cortavientos, muy ligera, de apenas 270 gramos en talla M, pero muy resistente. Está diseñada para realizar actividades ligeras y rápidas que pueden ir desde carreras de montaña, a escaladas en vías largas, pasando por trekkings de todo tipo o alpinismo clásico. En general, actividades muy aeróbicas al aire libre con condiciones de viento suave ya que el fabricante nos habla de buena capacidad de bloqueo con vientos de hasta 10 km/hora. En nuestro caso nos hemos movido con valores ligeramente superiores y el resultado ha sido igualmente muy bueno.

Los detalles

Es un cortavientos fabricado como hemos referenciado con anterioridad con un tejido cuya permeabilidad al aire es de 40 l/m² y un interior de fibra reciclada que favorece la retención del calor. El relleno de fibra solamente lo incorpora en la parte delantera, lo que nos parece una buena idea ya que en la parte trasera no nos parece indispensable para una chaqueta de estas características. Además, si la usásemos con una mochila tampoco facilitaría la transpiración. Sin duda, una buena compañera de actividad con buen tiempo, ya que no es una chaqueta concebida para usar con bajas temperaturas ni en condiciones plenamente invernales.

Entre los detalles, destacar que cuenta con tres bolsillos, dos laterales compatibles con el uso del arnés y uno de pecho. Éste último reversible, y en el que podemos meter la chaqueta entera, quedándonos un “paquetito” que ocupa y pesa muy poco. Además nos queda una trabilla incorporada para poderlo colgar con un pequeño mosquetón en un portamaterial, mochila o arnés y tenerla a mano en cualquier momento que la necesitemos.

Incorpora también una capucha compatible con casco y ajustable mediante un tanka central en la parte trasera. La cintura es ajustable mediante dos tankas que se regulan desde el interior de los bolsillos laterales. También nos han gustado los buenos acabados elásticos en los puños, que ajustan perfectamente sin transmitir la más mínima presión.

Por otro lado, las cremalleras son sencillas y ligeras, con buen funcionamiento, aunque echamos en falta que la central sea de doble cursor.

Como ya hemos dicho, no esperemos que nos proteja de un buen chaparrón, ya que la chaqueta tiene un tejido que repele el agua, pero no es impermeable, no obstante, nos ayudará a mantener una buena temperatura de nuestro cuerpo mientras dure la actividad. Además, en caso de humedecerse se seca rápidamente.

Características generales

Cortaviento con permeabilidad al aire de: 40 l/m cuadrado/s (protege al usuario de un viento de hasta 10Km/h).

Guata sintética de punto y ultraligera en la parte delantera de la chaqueta.

Ligera, tan solo 285 gramos en talla L.

Protección contra la lluvia muy ligera. Tratamiento perlante (flúor free).

Tejido principal 86% poliamida y 14% elastán.

Forro 100% polietileno tereftalato (PET).

Tejido de poliamida resistente a la abrasión con uso diario.

Trabilla interior para poder colgar de cualquier sitio.

Para su mantenimiento, el fabricante nos recomienda lavado a máquina (30º máx.) en un programa suave, no utilizar lejía, no planchar, no lavar en seco y secadora a baja temperatura.

Garantía de dos años.

En definitiva, y después de varias semanas de uso nos ha parecido una prenda todo terreno, muy cómoda y práctica. No es que pese poco, es que no pesa. La llevas colgada del arnés y ni siquiera te enteras. Además una vez puesta transpira de forma excepcional.

Es el producto ideal para actividades de montaña en verano o primavera en las que tengamos un desarrollo muy aeróbico como aproximaciones o senderismo rápido, carreras de montaña, actividades de escalada en pared ligeras, etc. Es decir, en todas aquellas modalidades en las que las temperaturas sean muy contenidas, pero tengamos cierto viento y queramos ir rápido.

Nuestro campo de pruebas ha ido desde el Parque Nacional de Guadarrama en múltiples caminatas y carreras, pasando por la zona de Levante donde nos ha acompañado en múltiples escaladas clásicas en el Puig Campana y el Ponoix.

Por último, apuntar que además de ser una chaqueta cortavientos muy ligera y sencilla, pero muy efectiva, presenta una relación calidad/precio inigualable ya que no llega a los 60 euros.