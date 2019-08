Antonio de la Rosa, ante su nueva aventura: “Mi cuerpo va a ser una auténtica incógnita”

En primer lugar, ¿crees que estás en condiciones de conseguir el increíble reto de cruzar de San Francisco a Hawaii en padel surf?

Si no surge ningún imprevisto y según los cálculos, debería conseguirlo y llegar a Hawaii en unos 20 días. La intención era tardar un máximo de 90 días, pero creo que puedo hacerlo en menos tiempo.

Y la nueva aventura ¿en qué consiste y cuándo empieza?

Hace aproximadamente un año nos enteramos por redes sociales de que volvía Eco Challenge, la gran carrera de aventura, la que fue número uno a nivel mundial a finales de los años 90 y principios del 2000. Todo empezó por una idea loca de Mark Burnett, él había corrido el Raid Gauloises, un Raid francés de aventura y decidió crear un gran evento de estos en Estados Unidos, así que hizo el primer Eco Challenge en 1995 en British Columbia. Llegó a muchas televisiones, consiguió vender el producto a Discovery Channel y de ahí saltaron a crear un evento cada año en un continente prácticamente diferente.

Ha habido otros siete Eco Challenge, cada año en un sitio diferente. Había un límite de participación de 100 equipos y más de 500 de alrededor del mundo que querían participar, así que era una selección de los mejores equipos del mundo. Nosotros tuvimos la suerte de estar en cinco ediciones y dos pódiums. Llegamos a hacer un 2º puesto en Argentina, un 3º en Marruecos y un 5º puesto en Borneo… la verdad es que nos fue muy bien.

La última prueba que se hizo fue en el 2002 en las islas Fiji. En esa no pude participar y después de dieciséis años… ¡ha vuelto Eco Challenge a las Fiji! Salió hace un año el anuncio y fue de esas ideas locas que dices “hace muchos años que no corro un raid de aventura, pero volvería a hacer Eco Challenge”, porque me marcó como deportista y como persona. Echamos la solicitud como si nada y… ¡nos han elegido! Eco Challenge va a tener lugar del 5 al 25 de septiembre así que voy un poco justo de tiempo. Espero remar rápido y llegar cuanto antes para que me de tiempo a descansar un poco de cara a esta prueba. Si fuera un raid de mucha bicicleta y mucho a pie no podría entrenarme en esos deportes, pero voy a estar ocho, diez, doce horas de pie encima de una tabla con lo cual al final las piernas estarán fuertes. Aunque no es lo mismo caminar que estar de pie encima de una tabla, pero a nivel de remo estaré mejor que nunca. Así que nada, ¡iremos para allí el 5 de septiembre!

¿Sabes cuántos kilómetros tiene cada parte?

No. De hecho, una de las peculiaridades de las carreras de aventura es que tú no sabes nada, prácticamente, hasta el día que sales. Hay veces que ni siquiera te cuentan las dificultades con las que te encontrarás y, por supuesto, no sabes los kilómetros. Te dan una aproximación: “vas a hacer unos 700 kilómetros”, pero como es todo con orientación no te permiten llevar GPS. No puedes usar más que una brújula y los mapas que te da la organización. Tú vas recorriendo una serie de puntos obligatorios y llegando a los sitios. Quizás tienes cuarenta kilómetros en la jungla de trekking, luego llegas a un punto y tienes que hacer sesenta kilómetros remando. Muchas veces te van dando los mapas según vas llegando a esas secciones, con lo cual tú no puedes preparar nada de la prueba, te lo vas encontrando todo. Obviamente vas calculando. Dejas comida en ciertos sitios y llevas una persona de asistencia con un vehículo que llega a esos lugares y te prepara la asistencia para la siguiente sección. Pero es todo siempre una incógnita. Esta es la parte bonita de los raids de aventura, pero a nivel de preparación es muy complejo.

Tendrá una repercusión mediática muy importante, ¿no?

Sí, la verdad es que Eco Challenge ha sido el reality más importante de deporte. De hecho, gracias a este tipo de pruebas se inventó ‘Survival’. Supervivientes lo invento Mark Burnett, el mismo propietario de Eco Challenge. Vio que el formato era muy potente, muy interesante, que un montón de gente en la naturaleza estuvieran pasándolas “canutas” y viviendo experiencias, y lo que hicieron fue crear ese mismo formato a pequeña escala. En vez de en equipos, con personas individuales, y de ahí crearon Supervivientes. Claro, era un formato mucho más sencillo y más económico de filmación y que al final llegó a ser mucho más conocido. Luego el formato se exportó a todo el mundo.

Seguramente esta vez vuelve porque Amazon Prime ha hecho una apuesta muy fuerte de millones de dólares para que volviese Eco Challenge, y han cogido a una de las mejores productoras mundiales de filmación, la Metro Golden Meyer, para grabar este “docurreality”. Así que seguro que a nivel de medios va a ser muy, muy potente. Los equipos que estén allí van a tener una repercusión muy grande a nivel mundial.

Además, si Amazon Prime tiene mucho potencial en Latinoamérica les interesará que ese programa se emita en castellano, así que harán versiones en americano, francés e inglés, como mínimo. Al final, lo que hay aquí detrás es una empresa que vende cosas y que quiere que se vea Amazon por todos sitios, así que seguramente va a hacer un gran esfuerzo para que haya un buen seguimiento.

¿Qué condiciones debe tener tu equipo?

Es obligatorio que todos los integrantes del equipo tengan el mismo pasaporte. Los equipos son nacionales, y sólo te permiten un pasaporte distinto. Esa es la única obligación – aparte de ser mayor de edad y tener conocimientos de primeros auxilios, certificados de escalada, de agua, de seguridad, etc –. Además, el equipo tiene que ser mixto, mínimo una chica o un chico en cada equipo.

¿Cómo crees que llegarás físicamente a este intervalo de tiempo que decíamos entre agosto y septiembre?

Mi cuerpo va a ser una auténtica incógnita. Yo lo que tengo claro es que llegaré a Hawaii con bastante menos peso, lógicamente, y muy en forma. Aunque me pase mucho tiempo en largas expediciones, siempre acabo más en forma que al inicio, aunque la mayoría de gente ante esta situación acaba con un desgaste físico importante.

¿Tienes algún objetivo claro respecto a Eco Challenge 2019? ¿O todavía es pronto para pensarlo?

El objetivo es hacerla, disfrutar y terminarla, porque terminarla ya es suficiente. En la última edición de Eco Challenge Fiji sólo terminaron 5 equipos de 100. No sabemos qué condiciones va a haber, pero seguro que va a ser un “puteo” constante. La gran peculiaridad de esta prueba es que Mark Burnett, el anterior director de carrera, va a estar dirigiendo la producción televisiva, pero el Director de carrera es Bear Grills. A Bear Grills muchos lo conocerán por “El último superviviente”, donde sale comiendo gusanos, tirándose en sitios, atravesando ríos de agua helada…así que probablemente va a ser “una comida de mierda muy importante” … ¡no me cabe ninguna duda!