Xavier Thévenard entra en el firmamento del UTMB®

Xavier Thévenard es nuevamente el campeón del Ultra Trail del Mont Blanc (UTMB®). Este año se esperaba un gran duelo entre el de Jura, Kilian Jornet y Jim Walmsley, pero el abandono de los dos últimos durante la noche dejaba a Xavier como el gran favorito y no ha defraudado.

El del Jura ha completado los 170 kilómetros y 9.800 metros D+ del recorrido de 2018 en 20h44. “Mi objetivo es claro: hacer el tour del Mont-Blanc lo más rápido posible, sin preocuparme de la competencia. Mi objetivo es de entrada cronométrico porque sé que, si lo consigo, no estaré muy lejos de la victoria”, explicó antes de la salida.

Xavier Thévenard ha dejado la presión mediática y popular sobre los hombros de los dos ultra favoritos, Kilian Jornet (ESP) y Jim Walmsley (USA). “Hay que saber ser humilde en este tipo de carreras, si no la montaña puede llamarte al orden rápidamente”, ha dicho muy emocionado en la línea de llegada.

Efectivamente, durante la noche se ha producido una hecatombe entre los favoritos anunciados. Jim Walmsley, que salió como siempre marcando el ritmo, ha ido bajando la bandera, hasta verse en 19e posición en el km 80 en Courmayeur (ITA). En condiciones favorables a los más montañeros (frío, viento lluvia, aguanieve a 2 500 m), la armada americana ha seguido su descenso a los infiernos a lo largo de los kilómetros.

Este UTMB® ha demostrado también que Kilian Jornet es humano. Algo que, sus hazañas estratosféricas en los últimos años en todas las carreras, había hecho olvidar. El catalán no ha podido hacer realidad su dominio en el UTMB® 2018. La causa: una abeja. A causa de una picadura tres horas antes de la salida, Kilian ha experimentado una reacción alérgica que le ha obligado a abandonar. Ha renunciado camino de la cima del Grand Col Ferret. Luís Alberto Hernando, Sylvain Court, Benoît Cori, Tim Tollefson, otros pretendientes, se han unido también a la cohorte de abandonos.

El camino estaba en ese momento más despejado para Zach Miller (USA) y Xavier Thévenard, entonces líderes. Los dos hombres se mantuvieron agrupados hasta La Fouly. Pero el ascenso hasta Champex Lac le resultaría fatal a Zach Miller, que no pudo correr, y deja ir a Xavier Thévenard, antes de abandonar. No será aún este año que un americano consiga el escalón más alto del podio. El rumano Robert Hajnal lo aprovecharía para situarse en segunda posición, por delante del español Jordi Gamito. Con más de media hora en Vallorcine, a 20 kms de la llegada, sólo quedaba el ascenso a la Flégère para Xavier Thévenard, que, como corredor con experiencia, gestionaría perfectamente su ritmo de carrera y conseguiría una “tercera estrella”. El rumano Robert Hajnal desmontaría todos los pronósticos y confirmaría su 2ª plaza en 21h31, por delante de Jordi Gamito.

En mujeres, la prueba también estuvo marcada por la larga lista de abandonos. Algunas de las favoritas al triunfo final como Magdalena Boulet, Caroline Chaverot, Claire Gallagher o Mimi Kotka no pudieron terminar la prueba. Eso dejo a cuatro corredores en cabeza que se fueron alternando el liderato: Uxue Fraile, Francesca Canepa, Katia Fori y Fernanda Maciel. Pero finalmente, Canepa se distanció unos minutos de sus compañeras logrando la victoria. Segunda sería Uxue Fraile, a menos de cinco minutos, repitiendo su segunda posición de 2015, y tercera Jocelyne Pauly a siete minutos Uxue.

CCC®: la emergencia de los corredores chinos

El galés Tom Evans se llevó la edición 2018 de la CCC®, con una meteorología muy británica, tras una gestión de carrera perfecta. A lo largo de los kilómetros, alcanza al chino Min Qi, que había liderado la prueba cerca de 90 km, antes de ser depuesto por el joven galés. Efectivamente, Tom Evans ha superado a las flechas Min Qi (vencedor de la Hong Kong 100 miles 2018) y Marco De Gasperi (ITA) en la primera mitad del recorrido, antes de afrontar su fantástica remontada hasta la primera posición.

Pau Capell (ESP), vencedor de la TDS® 2016, ha visto también esta curva ascendente durante la prueba, tras un inicio difícil: “He tenido un inicio de carrera delicado. No tenía piernas, ninguna sensación”, ha comentado Capell, finalmente 3º. “Pero por suerte, me he recuperado en la segunda parte del recorrido”, ha explicado el actual líder del Ultra-Trail® World Tour.

Esta CCC® 2018 prueba un poco más la llegada de la China en el mundo del trail. Tras la victoria de Erenjia Jia en la OCC, la 2ª plaza de Min Qi en la CCC® de hombres, la carrera de Miao Yao en mujeres confirma la emergencia y el talento para el trail running de China. Tal como ha dicho Min Qi, Mia Yao ha hecho la carrera en cabeza desde los primeros, dejando en segundo plano a sus prestigiosas concurrentes Ida Nilsson (SE), Katie Schide (USA) o Anne-Lise Rousset (FR). Ha mantenido su liderazgo hasta la línea de llegada y completaba la prueba en 11h57:46. Katie Schide, terminaría en segunda plaza, posición que ha ocupado durante toda la carrera. En cuanto a Ida Nilsson, consigue la tercera plaza del podio femenino, adelantando a Anne-Lise Rousset (4e) en Trient, a 30kms de la llegada.