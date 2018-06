El Tajo abrió una nueva temporada de Tri Cross

El río Tajo, a su paso por Fuentidueña, abrió con su particular segmento de natación una nueva temporada de Tri Cross Series. Más de 250 participantes disfrutaron del recorrido y del ambiente de una localidad que vive este evento como algo propio.

Aunque las temperaturas, por debajo de las esperadas en esta época del año, desaconsejaron los tradicionales 'manguerazos' que caracterizan la prueba de Fuentidueña, sus vecinos no dudaron en echarse a la calle una vez más para arropar a los triatletas que se dieron cita en su localidad. Además, este año desde el consistorio se quiso prestar especial atención a la seguridad con un amplio dispositivo formado por miembros de Protección Civil, Policía Local, SUMMA, así como Emergencias y Urgencias de Estremera (ES+UR).

El chinchonense Jorge Recuero fue el más rápido consiguiendo una sufrida victoria tras tres años de intentos: “ Esta prueba ya es un fijo en mi calendario. Es un gustazo tener un triatlón en esta zona de la Comunidad, acostumbrados como estamos a que sean en la sierra o en la Casa de Campo”. El triunfo se decidió en el último tramo tras una bonita disputa con Juan Lázaro y ya en el pódium, Recuero tuvo un recuerdo muy especial para Carlota, la hija de un compañero triatleta del Club Triatlonciem, quien a través de las cuentas de facebook, twitter e instagram @carlotaquierebailar y el hastag #donarsalvavidas persigue concienciar sobre la importancia de la donación de órganos.

Y en el apartado femenino, Paula Irala fue la gran protagonista de una cita que venció sin apenas oposición: “ La natación se me ha hecho súper cortita y el tramo MTB, al no ser muy técnico, se ha hecho muy llevadero, con un buen ritmo”, resumió. Sorprendió en su análisis que la parte más sufrida para la mayoría de los participantes fue, sin embargo, la que más disfrutó la triatleta del Club Ohana Tritorre: “ La subida al castillo se me ha dado muy bien y quizás es donde más haya sacado ventaja porque en el club lo entrenamos muy bien. La he sufrido también, pero me ha gustado”, reconoció entre risas.

Entrega de premios

El alcalde de la localidad, José Antonio Domínguez, y el concejal de deportes, Eusebio Rodríguez, fueron los encargados de hacer entrega de los correspondientes trofeos en el pódium. No faltaron detalles para todos y cada uno de los participantes, que recibieron una bolsa de regalos exclusivos, un ejemplar del Diario As, medio oficial de la prueba, la inscripción a la revista especializada Corricolari es correr digital durante seis meses, así como un completo avituallamiento con las bebidas isotónicas de Powerade.

Navaluenga, próximo reto

Tras la cita de Fuentidueña, continúa la temporada de triatlones con una nueva y espectacular convocatoria en la localidad abulense de Navaluenga. Con un límite de 400 dorsales, las inscripciones a precio reducido se pueden realizar hasta el miércoles anterior a la prueba en la web www.ducrosseries.es, con descuentos especiales para desempleados y clubes. También se podrán tramitar de forma presencial a través de las tiendas Biciclaje, El Bicho, Sanferbike, Ciclos Otero, Marathinez, Evolution, Fusión Bike, Dinamo y Triatlón World, así como en el centro de inscripciones de Corricolari.