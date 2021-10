BUFF® apuesta un año más por su proyecto de sostenibilidad e invierte recursos en el cuidado del planeta y la sociedad

La sostenibilidad siempre ha estado en el centro de todas las acciones de Original Buff S.A. y el deseo de cuidar y proteger lo que nos rodea sigue presente desde sus inicios, y cada vez en mayor grado, en el ADN de la marca.

Estamos en un momento crucial para el planeta y, más que nunca, debemos seguir actuando con responsabilidad. Es por ello que, BUFF®, la marca líder en accesorios para cuello y cabeza, ha liderado durante todo el año diferentes iniciativas, proyectos y acciones a través de su programa Do More Now, y ahora nos presenta la memoria de sostenibilidad, un informe que expone el resultado del trabajo conjunto que llevan a cabo todas las personas que forman parte de la organización. Do More Now es el plan estratégico de sostenibilidad que pretende reducir el impacto ambiental de la actividad de la marca y potenciar la generación de un impacto positivo en la sociedad a través de acciones que no solo mejoran el mundo hoy, sino que también ayudan a tomar conciencia del mañana.

Este programa se articula a través de tres líneas de acción: Act More, Protect More y Care More, las cuales sirven de guía para todas las acciones que se llevan a cabo a lo largo del año.

Act More

Esta línea refleja el compromiso de BUFF® en la búsqueda y aplicación constante de acciones para minimizar su impacto medioambiental en su cadena de suministro. En este sentido, la marca verifica el origen de las materias primas y su calidad constantemente para garantizar la mejor calidad al consumidor. Así mismo, realizan auditorias periódicas a sus proveedores para certificar que cumplen con los requisitos ambientales y sociales de la marca.

La prioridad de Original Buff S.A. en materia de residuos es minimizar el impacto de su actividad industrial, es por eso que anualmente evalúan nuevas oportunidades de mejora en dicha gestión. En el ejercicio 20-21, la marca ha iniciado un proyecto de Economía Circular centrado en reducir el impacto de su producto y del diseño, dando prioridad a reutilizar, reducir y reciclar en sus procesos de producción. Además, se ha implementado el cambio en su packaging, el cual será 100% reciclable.

Por otra parte, este año se ha llevado a cabo una de las inversiones en infraestructuras más importantes: la instalación de placas fotovoltaicas en el tejado de sus instalaciones, la cual contempla 1.060 paneles solares de 395Wp/u en el tejado del edificio BUFF® capaces de autogenerar el 30% de la electricidad que consume la empresa anualmente. A finales de este año fiscal, la acción englobada en Act More se ha convertido en una realidad.

Protect More

El segundo pilar que sustenta la actividad del programa Do More Now es el Protect More, su participación en numerosas iniciativas a nivel local e internacional que buscan contribuir y fomentar la protección del entorno. Todas las personas que forman parte de BUFF® están muy involucradas con estos proyectos y deciden mediante votación los que se financiarán el año siguiente. Algunas de las principales iniciativas en las que la marca participa activamente son: Protect Our Winters, The Conservation Alliance o Captains for Clean Water.

Además, el programa Do More Now ha incentivado a la organización a calcular por primera vez su huella de carbono, acción que les ha llevado a realizar un inventario de emisiones, análisis de procesos y les ha servido para conocer más profundamente el alcance del impacto de la compañía.

Care More

Por último encontramos la línea de acción Care More, un programa centrado en mejorar el bienestar de sus empleados y de su comunidad, con el foco puesto en el fomento de una sociedad inclusiva. Desde la marca creen que las personas son el activo más importante de la compañía y cada engranaje cuenta para llevar adelante el negocio. Es por eso que apuestan por un sistema de compensación económico justo basado en la calificación y el rendimiento según el rol del empleado -independientemente de su género u otros factores de diversidad-. Asimismo, la organización cree que el crecimiento de las personas y del negocio van de la mano, es por eso que cuentan con una plataforma de formación en línea, GoodHabitz, para que todas las personas de BUFF® puedan ampliar continuamente sus conocimientos y mejorar su rendimiento. Otras de las acciones que se han llevado a cabo durante este ejercicio 20-21 han sido las facilidades para la conciliación familiar y laboral a través de la flexibilidad horaria y el teletrabajo, la creación de un plan de igualdad, la apuesta por la producción local, tarjetas restaurante para dar apoyo al sector de la restauración durante la pandemia o el impulso de la comunicación interna para mantener a todas las personas conectadas, entre otras.

Este año 2021 Original Buff S.A. ha finalizado su plan estratégico e inicia el nuevo Summit 2025, un modelo de negocio que se centrará en convertir la organización en una empresa global enfocada en el consumidor, impulsada por la tecnología digital y posicionando a la marca como un referente en estilo de vida activo global y líder.

A través de su programa Do More Now, Original Buff S.A. seguirá apostando por proteger lo que amamos: la naturaleza, las personas y