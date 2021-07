Los Pou ponen rumbo a los Andes peruanos

Iker y Eneko Pou viajan a la Cordillera Blanca nuevamente, donde abrieron hace unos años cinco vías inéditas: Zerain, Burrito Chin de los Andes, Cabeza Clava, Andean Kingdom y Aupa Gasteiz, y donde escalaron por primera vez en libre Quio Vado Ancora. Una zona con base en la ciudad andina de Huaraz que conocen bastante bien y en la que siempre son muy bien recibidos por la comunidad local.

”Hemos comprado los billetes una semana antes de partir, la verdad es que no lo teníamos claro… Por segundo año consecutivo nos hemos planteado no viajar: la crisis sanitaria producida por el Covid ha puesto las cosas muy difíciles. En el caso de Perú hay que sumarle la inestabilidad política, ya que ha ganado la izquierda por un margen tan pequeño que el país se encuentra totalmente dividido. Se ha decantado la balanza por marchar tras hablar con los amigos que tenemos en el país andino, que nos han animado. Están deseando que lleguen turistas porque es la única manera de que se reactive un poco la economía; pero somos conscientes de que es una decisión difícil… Por otra parte, a nosotros nos conviene volver a nuestra vida normal, viajar, escalar montañas… que es por lo que conseguimos el apoyo de nuestros patrocinadores. En definitiva, esperamos haber tomado la decisión correcta, pero lo cierto es que se agolpan las dudas… Eso sí, no nos queremos olvidar del enorme esfuerzo que ha realizado todo el cuerpo sanitario: gracias a todos ellos/as por lo menos hemos podido partir vacunados”, comentaban.

Estarán cuarenta días de expedición con base en Huaraz, pero prevén moverse a diferentes lugares del macizo montañoso. “Es una zona llena de quebradas, cada una de ellas da acceso a un valle, y desde éste se pueden acometer un montón de montañas interesantes”.

El plan será el mismo de los años anteriores: abrir nuevas rutas en lugares emblemáticos de la Cordillera Blanca. Aprovecharán los días de aclimatación para informarse de qué montañas están en mejores condiciones. Le tienen mucho respeto a la altura porque hay que pensar que habitualmente vivirán a 3.300 metros, y que los picos que intenten estarán entres los 5.000 y 6.000 metros, una altura que requiere de un buen proceso de aclimatación para afrontar los desafíos de escalada técnica a los que se enfrentará todo el grupo. Un equipo que lo conforman cuatro personas, además de los hermanos vascos, les acompañará el escalador murciano Manu Ponce, que también ha estado con ellos en sus últimas expediciones, y el peruano Alex Estrada, que hará las labores de cámara y fotógrafo.

Un grupo fuerte por lo tanto para acometer nuevos objetivos, que nos hagan seguir soñando con las aventuras de los hermanos vitorianos. “El verano pasado en condiciones aún peores con el Covid conseguimos abrir Rayu, una vía de mucha dificultad en los Picos de Europa, este año lo comenzamos estrenando nuestro primer libro ‘Aúpa Pou: una vida encordados’, y ahora trataremos de dar nuevamente lo mejor de nosotros mismos en los Andes. Son buenos proyectos que hemos sacado adelante en un momento muy complicado para hacer cualquier cosa. Nosotros le pondremos actitud a la vida como se la ponemos siempre, pero al igual que en el 2020, viendo la situación que vivimos a nivel mundial, todo lo que consigamos será un regalo”.