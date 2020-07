Cine de montaña. Tercera parte

2003. Tocando el vacío / Touching the void

Puntos IMDb: 8,1

Si el relato de no ficción de Joe Simpson sobre cómo salió vivo del Siula Grande es bueno o muy bueno, la película no le queda atrás en una de las escasas excepciones en la que el cine no empeora el original literario. La historia (caerse y romperse una pierna, que su compañero que intentaba bajarle cortara la cuerda, que cayera a una grieta del glaciar y que días después aparezca en el campamento base arrastrándose y en estado preagónico) resulta tan increíble que no necesita más, tan sólo hacía falta que alguien la contara tan bien como lo hizo Kevin MacDonald en este docudrama.

Tira: todo.

Afloja: en la película nada. Pero en los créditos se afirma que Yates fue muy criticado por la “comunidad de escaladores” y parece que esto no es verdad. Hubo un único artículo de prensa acusándole absurdamente de intento de asesinato, que fue contestado por la misma “comunidad de escaladores”; y una investigación por parte de la Mount Everest Foundation que concluyó rápidamente ya que Simpson, incluso antes del libro y, por supuesto de la película, lo había dejado todo claro en un artículo para una revista.

Actores principales: Simon Yates, Joe Simpson, Brendan Mackey (como Joe Simpson) y Nicholas Aaron (como Simon Yates).

Director: Kevin MacDonald.

2008. Cara Norte / Nordwand

Puntos IMDb: 7,4

Una buena película basada en una historia real, en este caso el intento y tragedia de 1936 célebre por la icónica muerte de Toni Kurz colgando de una cuerda a pocos metros de sus rescatadores, además de las de su compañero de cordada Andreas Hinterstoisser (¿realmente resolvió su famosa travesía con un péndulo tan espectacular como muestra la película?) y los dos austriacos, Angerer y Rainer, que se les unieron. Aun así casi todo es verosímil: el grupo en acción en la montaña, los turistas y periodistas oteando desde Kleine Scheidegg, el nazismo introduciendo sus garras en las montañas, y en concreto en la cara norte del Eiger a la que concede un valor de medalla olímpica con el fin de entregársela a los alpinistas arios durante los Juegos de Berlín que se iban a disputar quince días después. Incluso aunque esto último no fuera exactamente así, dibuja una realidad claramente reflejada en la historia del alpinismo de la época. Sin embargo, la innecesaria historia de tensión amorosa resuelta con un increíble pegote final le resta, al menos, un punto.

Tira: la tensión narrativa y la de la escalada, la reproducción de la época.

Afloja: la introducción del personaje femenino, que habría sido más soportable si no hubiera adulterado el final de una manera tan asombrosa.

Actores principales: Benno Fürmann, Florian Lukas, Johanna Wokalek.

Director: Philipp Stölzl.

2010. Nanga Parbat

Puntos IMDb: 6,5

Cuando el cuerpo de Günther Messner apareció en el glaciar en 2005, Reinhold tenía la prueba capital que le faltaba para demostrar que no había abandonado al hermano sino que habían bajado juntos por la vertiente Diamir del Nanga Parbat. Así, ya podía hacer la película, la que apoyada en un hecho incontestable refleja su versión sobre lo que ocurrió en el Nanga Parbat en 1970. Pero ese hecho no implica que los demás miembros de la expedición no puedan tener su verdad en otras cuestiones, al menos en parte, aunque los tribunales de Hamburgo prohibieran a Max von Kienlin la difusión de casi todos los argumentos, excepto uno, contenidos en su libro Die Uberschreitung (La extralimitación o La transgresión) en el que culpa a Reinhold). Otros miembros de la expedición dicen que Reinhold Messner siempre tuvo la intención de subir por el Rupal y bajar por el Diamir, así que la travesía no fue sólo una necesidad. También se lamentan de que la segunda cordada que hace cumbre aparezca como si denegara la ayuda que le pedían, que casi se alegren de la desaparición de los hermanos para embolsarse el mérito, y que ya no estén vivos para defenderse. Al margen de polémicas, que no pase desapercibida la escalada en roca en el Sasso Della Croce en los primeros minutos del metraje porque es, según la historia, el famoso primer grado VIII del mundo.

Tira: sobrecoge la escalada en roca del primer grado VIII, tanto como la del Nanga Parbat y su descenso.

Afloja: a la película le cuesta fluir y a unos actores principales encorsetados les cuesta transmitir. Que solo sea la mitad de la verdad.

Actores principales: Florian Stetter, Andreas Tobias, Karl Marckovics.

Director: Joseph Vilsmaier.

2015. Everest

Puntos IMDb: 7,1

Aunque siempre haya quien opine diferente, la impresión más extendida sobre Everest es que funciona bien como espectáculo visual y no lo hace transmitiendo emociones ni empatías con los personajes, algo que se espera de una historia en la que los protagonistas se están enfrentando a una muerte anunciada.

La película recoge bien las realidades de las expediciones comerciales al techo del mundo a mediados de los 90, y deja en un buen lugar a casi todos los protagonistas sin enjuiciar sus comportamientos. Salva así al guía Anatoly Boukreev, que fue duramente criticado por no usar oxígeno y bajar de cumbre sin esperar a sus clientes por parte del periodista, escritor y también alpinista Jon Krakauer, el autor de Into thin air, el único best-seller entre todos los libros publicados sobre aquella tragedia de 1996.

A cambio de perdonar a casi todos, tal vez porque muchos pagaron con la vida o terribles mutilaciones sus malas decisiones, Kormakur parece ejecutar una venganza dejando en la picota a Krakauer. Puede ser cierto que en su huida hacia la seguridad del C4, el periodista incrustado de Outside Magazine pasara, como otros, delante del alpinista tejano sin prestarle demasiada atención. Sin embargo, la película incluye escenas que el americano ha afirmado que jamás ocurrieron. Según Krakauer, Boukreev no abrió su tienda, le pidió ayuda para el rescate y él respondió: “Estoy ciego”. Él afirma que nadie abrió su tienda pidiendo colaboración para el rescate. Y Kormakur reconoció implícitamente que Krakauer tenía razón al replicar que su intención era ilustrar cómo y por qué fue negada la ayuda que Boukreev pidió por varias tiendas.

Tira: el espectáculo visual de la escalada, la reproducción de la dinámica expedicionaria.

Afloja: la debilidad emotiva de sus personajes está en un segundo y alejado lugar de lo peor, colocarle la diana a Krakauer por algo que no protagonizó.

Actores principales: Jason Clarke, Ang Phula Sherpa, Thomas M. Wright.

Director: Baltasar Kormakur.