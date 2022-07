Así se están gastando los fondos europeos en Canarias, consejería a consejería

Los fondos europeos de reconstrucción, ese maná de dinero que se ha vendido en los últimos meses como la palanca para impulsar la economía canaria (y española) tras la crisis de la COVID-19, están empezando a caminar en el Archipiélago después de que el Estado aprobara el primer pago a finales del año pasado. El importe asignado por cada consejería varía desde los cerca de 110 millones de euros para el departamento de Transición Ecológica, hasta los 237 millones para Turismo, Industria y Comercio. En ambos casos, el presupuesto deberá gastarse hasta antes de 2024.

Canarias ejecuta más del 50% de los fondos europeos en un tercio del plazo previsto

Saber más

Este periódico ha solicitado vía transparencia el desglose de inversiones que se están realizando en el Ejecutivo regional bajo el amparo de los fondos europeos de reconstrucción, también conocidos como Next Generation, divididos entre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU). A principios de este curso, según datos del Ministerio de Economía, Canarias recibió 558 millones de euros entre sendos programas.

El Gobierno de Canarias no ha aportado a este periódico un documento uniforme con toda la distribución de los gastos consejería a consejería, sino que cada departamento ha resuelto la petición de información pública de manera particular. Algunas de esas respuestas detallan la previsión de ejecución del dinero público hasta el año 2024, como son las de Transición Ecológica, Educación, Turismo y Sanidad. Otras, como Economía, Derechos Sociales y Justicia lo hacen hasta el momento de contestar a la petición, es decir, principios de verano de 2022. Agricultura no ha especificado un espacio temporal en su contestación.

Hasta el momento, la Unión Europea solo ha transferido al Estado español 9.036 millones de euros de prefinanciación y otros 10.000 millones del primer desembolso de los fondos Next Generation. El Gobierno de Pedro Sánchez solicitó un segundo montante a finales de abril, pero aún está a la espera de una respuesta. Es previsible que a partir de nuevos dispendios que se vayan activando, el presupuesto de varias carteras claves en el Archipiélago, como Transición Ecológica o Turismo, aumente. En total, España va a recibir de Bruselas 672.500 millones de euros del MRR y 47.500 millones del REACT-EU.

Sin embargo, lo que también es pronosticable es que las administraciones públicas seguirán encontrándose con dificultades para sacar de un cajón todos los proyectos pensados para estos fondos. En Canarias, la falta de técnicos ha lastrado la ejecución de otros programas comunitarios, como el del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) o el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Sin ir más lejos, el Ejecutivo autonómico solo pudo sacar adelante un 17,83% del MRR presupuestado en 2021 (184,4 millones de euros). El propio presidente canario ha reconocido que habrá “problemas” relacionados con la falta de recursos humanos.

En la tabla de arriba se muestra el desglose por consejerías de cómo se está gastando el dinero de los fondos Next Generation. Empezando por la consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, ha habido un enorme gasto, de unos 73,8 millones de euros, en ayudas al mantenimiento de actividad de autónomas y pymes, así como otras partidas para impulsar planes innovadores dentro de las empresas.

Con respecto al departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, las inversiones giran en torno a la transformación y modernización de invernaderos (2,3 millones de euros), gestión de estiércoles en ganadería (219.938 euros) o instalaciones de protección frente a insectos vectores (236.493). Para el área de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, importantes dispendios en la rehabilitación de barrios (42,6 millones de euros), el fomento del transporte público (más de 50 millones) y la mejora de la calidad del aire (8,7 millones).

En cuanto a la consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, se han presupuestado 16,6 millones de euros para planes de movilidad sostenible, 30,1 millones para la conservación y restauración de ecosistemas marinos y terrestres y 17,3 millones para la preservación del espacio litoral y los recursos hídricos. Por el momento, para el despliegue e integración de energías renovables solo figura un gasto de 14,8 millones.

Por otro lado, en Turismo, Industria y Comercio existe un plan de sostenibilidad turística en destino para el que se han proyectado (por ahora) 138,3 millones de euros hasta 2024, además de apoyo a la eficiencia energética de establecimientos alojativos (16,5 millones). En Educación, Universidades, Cultura y Deportes, destaca un desembolso de 63,4 millones de euros para el Plan para la Digitalización del Sistema Educativo (EcoDigEdu), la potenciación de la Formación Profesional (FP) y la mejora de la red de centros del primer ciclo de Educación Infantil (39,5 millones).

Por su parte, en el Servicio Canario de Salud (SCS) cabe resaltar los 20,9 millones de euros para la renovación y ampliación del Sistema Nacional de Salud, así como los 1,8 millones para el despliegue e integración de energías renovables. En Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, la tutela de menores extranjeros no acompañados ha supuesto hasta ahora un gasto de 15,3 millones de euros, mientras que la atención a personas en situación de dependencia asciende a los 23 millones.

Por último, en la consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad se han invertido casi cinco millones de euros en la modernización de la administración de la justicia canaria, 3,4 millones en el refuerzo de conectividad de los centros públicos y 1,9 en la adquisición de equipamiento digital. Una distribución más detallada de las partidas económicas se encuentra en la tabla adjuntada a este artículo.