Sixto Arias, investisseur, parle de la tokenisation comme d'un moyen agile de financer les startups.

Sixto Arias, PDG de Talent Class, se définit lui-même comme un entrepreneur ; il investit dans des projets et leur apporte ses connaissances en matière de gestion de start-ups. Grâce à sa relation étroite avec l'université, puisqu'il est professeur dans des pays comme l'Espagne, la Colombie et le Portugal, il peut assurer que l'université est un espace favorable à l'esprit d'entreprise. Il estime que c'est un bon endroit pour nouer des contacts avec des personnes qui peuvent nous être utiles en tant que soutien pour l'avenir de notre entreprise.

Toutefois, il n'exclut pas la formation professionnelle comme moyen d'aborder l'entrepreneuriat. Selon lui, tant qu'une personne est disposée à travailler et apporte une valeur économique à l'entreprise, elle est valable. Cependant, il souligne que tout le monde n'est pas assez bon pour créer une entreprise. Selon Sixto, “le métier d'entrepreneur est l'un des plus difficiles au monde, exigeant des niveaux de persévérance, d'effort et de sacrifice auxquels tout le monde n'est pas préparé”.

Pour lui, la clé du succès réside dans l'équipe de direction et dans le fait de savoir que les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Dans la grande majorité des cas, les projets n'aboutissent pas, ce qui n'empêche pas que, de temps à autre, la flûte peut jouer et que l'argent investi peut être récupéré, voire multiplié.

Sixto s'engage en faveur de la diversité dans le domaine du travail. Il estime que la langue que nous partageons entre l'Espagne et l'Amérique latine est un avantage qui nous permet d'étendre notre startup à des marchés beaucoup plus vastes, ce qui multiplie les chances de succès. Il donne l'exemple de grandes multinationales telles que Google, dont le PDG est d'origine indienne, ou Tesla, dont le rêve, Elon Musk, est originaire d'Afrique du Sud.

Une autre des clés du succès que Sixto met en avant lorsqu'il s'agit d'entreprendre est de rechercher des lieux à la fiscalité attractive, comme les îles Canaries. Selon l'investisseur, bien qu'il n'ait pas eu d'expérience directe avec ces îles, il pense que les Canaries ont un grand potentiel pour attirer le talent et que, si ce talent vient d'entrepreneurs, c'est une grande opportunité pour réaliser un développement économique local et professionnel.

Sixto nous dit également qu'une chose très importante pour savoir si une idée va fonctionner est de prendre en compte ce que veut votre public, de savoir si elle va se vendre et si les gens sont prêts à payer pour cela, en d'autres termes, nous devons démontrer à notre futur investisseur que nous avons un produit minimum viable.

Il estime qu'il existe plusieurs canaux de financement possibles dans les premiers stades d'une start-up. Dans son expérience personnelle, il a investi dans NFT, mais il n'exclut pas la tokenisation comme une alternative agile et intéressante, où tout reste à créer et qui, selon lui, pourrait impliquer beaucoup de mobilité d'actifs.

En conclusion, il ajoute que lorsqu'il s'agit d'investir, nous devons être conscients dès le départ que nous risquons de perdre notre argent, mais que nous pouvons essayer de garantir le succès si nous examinons le benchmark des entreprises auxquelles nous nous intéressons et si nous regardons et apprenons des pays qui ont un système commercial plus développé, comme le Royaume-Uni ou les États-Unis.