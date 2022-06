La Universidad de La Laguna conoce ‘los fogones’ de la electricidad en la central de Granadilla de Abona

La Universidad de La Laguna (ULL) conoce ‘los fogones’ de la electricidad en la central de Granadilla de Abona, en Tenerife. “Un espacio de 477.500 metros cuadrados donde cada día se hace el milagro de producir un elemento tan esencial como la electricidad, que permite alimentar el funcionamiento de empresas, hogares o colegio. Detrás de este complejo proceso, 200 trabajadores con distintas especialidades cuidan hasta el más mínimo detalle para que la oferta y la demanda estén perfectamente equilibradas. Se trata de una labor que exige concentración, operaciones milimétricas y toma de decisiones en fracción de segundos”, informa Endesa en nota de prensa.

Además, si las condiciones del viento son favorables y de la radiación solar, se inicia lo que los expertos llaman las operaciones de acople y desacople, una delicada maniobra que permite la desconexión de la energía térmica y su enganche a la renovable, cuando ésta se hace presente y está asociada a las centrales térmicas, así como la operación contraria cuando desciende la aportación renovable. Endesa cada vez incorpora más la fuerza del viento y del sol en su parque energético, en sustitución de la térmica que resulta más contaminante. Y, al mismo tiempo, incorpora nuevos elementos a los grupos diésel y a los ciclos combinados para disminuir las emisiones contaminantes.

“Durante la transición hasta que la energía que usamos sea totalmente renovable, la energía térmica jugará un papel muy importante para garantizar el suministro, por eso es importante que se explore el uso de combustibles con menores emisiones de CO2 y más respetuosos con el medio ambiente” explica Saúl Barrio, responsable de Generación en Canarias. Y, justo con esa premisa, Endesa avanza en sus planes de descarbonización en las centrales no más allá de 2040, lo que ya conocemos como la transición de la ‘generación gestionable térmica’.

Así pudieron comprobarlo recientemente en la visita realizada a las instalaciones de la central térmica de Granadilla, Rosa María Aguilar, rectora de la Universidad de La Laguna, Ernesto Pereda, vicerrector de Cultura, Participación Social Campus Ofra y La Palma, Juan Albino Méndez, vicerrector de Investigación, Transferencia, Campus Sur y Santa Cruz, Ricardo Guerrero, catedrático ULL, Agustín Manuel Delgado, profesor titular ULL, Óscar García, ayudante doctor ULL y Francisco Ramos, catedrático ULL.

Por parte de Endesa estuvieron presentes el director general de la empresa en Canarias, Pablo Casado, el director de Relaciones Institucionales, José Manuel Valle, el responsable de Enel Green Power en Canarias, Alessio Marconi, el director del área de Distribución en Canarias, Carlos Lafoz, el director de Generación en Canarias, Saúl Barrio y el director de Generación en Tenerife, La Gomera y El Hierro, Manuel Rubias, quien hizo de maestro de ceremonias durante el recorrido en guagua por la central del sur de Tenerife, mostrando cómo funciona el complejo engranaje de una central térmica y enclaves básicos como el centro de control, el edificio de turbinas, las calderas, las chimeneas, la balsa de sulfuración, etcétera.

La Central de Granadilla es una central ubicada en el sur de Tenerife y que utiliza distintas tecnologías de Generación. Consta de 2 grupos de vapor y 2 motores diésel que funcionan con fuel. Además cuenta con dos turbinas de gas y dos ciclos combinados que funcionan con gasóleo. Granadilla es actualmente la central eléctrica con mayor potencia instalada de Canarias, similar a Barranco de Tirajana. Tiene una potencia instalada bruta de 750 MW. Y, en la actualidad, todas las operaciones del área de generación térmica de Endesa en la isla de Tenerife se realizan de manera centralizada desde el área de control de Granadilla.

En 2003 entraron en producción los grupos que forman parte de un ciclo combinado. Se trata del primer ciclo combinado de Tenerife. Este ciclo combinado utiliza gasóleo como combustible y en su día se instaló para la utilización de gas natural, según la planificación energética de aquel momento, cuando el Ministerio de Transición Energética -con competencias en esta materia- autorizara el uso de este combustible en Canarias.

Suministradores de materias primas, empresas de servicios y empleados de Endesa se emplean a fondo cada día en la central de Granadilla convertida en una infraestructura en permanente movimiento. Su trabajo es esencial para garantizar el fluido eléctrico a la Isla durante 24 horas y los 365 días de año. Y, de esa dedicación permanente saben mucho los operadores destinados a la sala de control, un espacio que se asemeja al funcionamiento de una auténtica UMI sanitaria. Última tecnología unida a los ojos y los conocimientos de los técnicos de la sala, vigilantes de cualquier altibajo de potencia o de la más mínima incidencia en los grupos de producción. Cada movimiento es medido milimétricamente.

Uno de los instantes críticos en la central se produce durante operaciones de deslastre que llevan aparejada la pérdida de generación, por variaciones en la intensidad del viento debido a las condiciones meteorológicas, con desconexión de aerogeneradores eólicos y cuya potencia tiene que ser estabilizada por la generación gestionable de la central de Granadilla de Abona.

Por su parte, la rectora de la Universidad de La Laguna, Rosa Aguilar, manifestó al final de su visita la central de Granadilla de Abona que había podido comprobar el compromiso de Endesa con la descarbonización y que “hay que seguir trabajando en esa línea y retirar los grupos que ya sobrepasan la edad y que se modifique la normativa en ese sentido. Desde la Universidad estamos comprometidos con aportar jóvenes talentos formados en ese sector y en las energías renovables”. En otro momento, Aguilar se mostró partidaria de que la Transición Energética y su proceso no debe quedar sólo en manos de políticos, empresas y REE, sino que debe explicarse a la sociedad toda la evolución y las vías para ir trabajando y que sea a sociedad quien pueda decidir“.

Con la vista puesta en la transición energética

Por otro lado, José Manuel Valle, director de Relaciones Institucionales e Innovación Tecnológica de Endesa en Canarias y, Manuel Rubias, director de Generación en Tenerife, impartieron una conferencia abordando el tema: ‘Transición Energética en Canarias’. Para Valle Feijóo, ingeniero de profesión, la solución al encarecimiento energético y al deterioro que sufre el Planeta como consecuencia de las emisiones, “pasa por apretar al máximo el acelerador de las renovables en Canarias y en el resto de territorios. Endesa apuesta por la descarbonización no más allá de 2040. Ya tenemos descarbonizada el 85 por ciento de la generación peninsular, pero en Canarias no hemos podido avanzar tanto como queríamos. Debemos trabajar en la transición energética hasta lograr que la totalidad de la energía proceda de fuentes de producción limpias”. Además, insiste en la gran evolución de las baterías en costes y Canarias se lograría un sistema totalmente descarbonizado “ocupando con energías renovables un 1,9 por ciento de todo el territorio o, lo que es lo mismo, el 15 por ciento de la superficie agrícola sin cultivar. No es un gran coste territorial para el enorme problema que representa el calentamiento global y la amenaza que supone a la vida en la tierra”.

José Manuel Valle reduce a cuatro líneas el mix para alcanzar la completa descarbonización en Canarias: hibridar la generación eléctrica renovable con almacenamiento en baterías, que casan mejor con la generación solar, se requiere de tecnologías que aporten respaldo ocasional a un coste eficiente y, por último, es necesario minimizar el impacto medio ambiental y la ocupación del suelo, aprovechando el autoconsumo como ya se está haciendo y explorando tecnologías offshore cuando puedan desarrollarse.

En los últimos tres años, Canarias ha avanzado a un ritmo de implantación de 50 MW/año de renovables, y debemos avanzar a un ritmo de 500 MW/año para llegar al objetivo en 2040. “Por tanto debemos hacer todo lo posible con las tecnologías ya disponibles, que son maduras y eficientes, sin esperar a que mañana vengan nuevas tecnologías, por muy prometedoras que parezcan, porque tendrán también sus dificultades y correríamos un mayor riesgo de no llegar al objetivo en 2040”, argumenta José Manuel Valle en su exposición sobre la Transición Energética marcada por Endesa.

