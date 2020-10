¿Qué sabemos sobre cómo tratar al COVID y qué hay que repetir y repetir hasta que se nos meta en la cabeza?

En España desde hace meses, y ahora en muchos países de Europa, la situación de la pandemia se está complicando por días.

¿Qué podemos hacer para mejorar esta situación y salir de esto? Lo inteligente es adoptar las medidas que resultan exitosas y que ya han sido probadas.

1. Lo más importante es tener un buen liderazgo; pongo como ejemplo a personas como el científico Drosten, virólogo alemán que está al frente de la lucha contra el Covid en Alemania y a políticas con formación científica como Angela Merkel, o la presidenta de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, liderando sus países con las medidas adecuadas.

2. Probar las medidas en cuanto están disponibles y se sabe que son eficaces. No discutir y no permitir que la burocracia pare el conocimiento.

3. Tener un buen rastreo de contactos, y hacer aislamientos / cuarentenas cuando sea necesario

4. Dar prioridad a la destrucción de clústeres de contagiados como en Japón

5. Usar mascarillas en lugares cerrados y concurridos.

6. Pocas o ninguna restricción para las actividades al aire libre. Fomentar las actividades al aire libre y restringir las actividades en interiores.

7. Confinamiento solo cuando sea realmente necesario. Y valorar bien si compensa un confinamiento con la destrucción económica que supondrá.

8. Controlar los puertos y aeropuertos. Impedir que entren personas de muchos países. Las personas que provengan de áreas de alta incidencia deben ponerse en cuarentena a su llegada durante 10 días.

9. Adoptar nuevos conocimientos tan pronto como estén disponibles. Como, por ejemplo, VENTILAR (después de conocer que esta enfermedad es de transmisión de aerosoles), priorizar la destrucción de clúster de contagiados (después de conocer la alta dispersión del virus), pruebas rápidas, cuarentenas reducidas ...

Y pocas cosas de estas que llevan a cabo los países que están consiguiendo doblegar el virus estamos haciendo en España.

¿Qué sucede en las universidades?

La Laguna es, ahora mismo, el municipio canario con mayor incidencia, IA, a 14 días. Supera a Las Palmas.

Y es debido al problema que suponen las Universidades en la propagación del Covid. Pero no es porque los jóvenes no cumplan las normas. No, no es por eso. El problema es debido a la MOVILIDAD. Una universidad implica que gentes de muchos lugares van a un único sitio, se reúnen y permanecen muchas horas juntos, normalmente en interiores (clases, aulas, residencias universitarias, cafeterías…) y no siempre lugares bien ventilados.

Y, lo grave, no es que los jóvenes enfermen, ya que en ellos la Covid es, en general leve o asintomático, lo grave es que los universitarios (profesores, alumnos, Pas, etc.) vuelven en "puentes" o fines de semana a sus casas. Esto ya pasó en febrero y en marzo. Y está volviendo a suceder en la Laguna, en Granada, en Pamplona, en Valencia, en Barcelona, ciudades con grandes universidades que “juntan” a mucha gente; y al llegar a sus casas se encuentran con abuelas y madres que son las que pueden enfermar grave y morir.

¿Saben cuánta gente va y viene entre La Laguna y la isla de La Palma todas las semanas?

Cuídense.