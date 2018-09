Ciuca se plantea declarar la guerra electoral a la alianza de Unidos por Gran Canaria con CC

La plataforma ciudadana Ciuca (Ciudadanos para el Cambio), liderada por la familia Reyes, en Telde, y Onalia Bueno, en Mogán, no descarta declarar la guerra electoral a la alianza cerrada entre Unidos por Gran Canaria (UxGC), de la familia Bravo de Laguna, y Coalición Canaria en el Cabildo de Gran Canaria para las elecciones de 2019.

Tras tres años formando grupo con el partido del expresidente del Cabildo José Miguel Bravo de Laguna, gestado de la coalición electoral con Compromiso, entre otros, desde la firma del acuerdo entre CC y Unidos en junio pasado Ciuca tiene libertad de voto en los plenos de la Corporación insular.

Como reconoce Daniel Reyes, consejero del partido en la Corporación insular, aunque en el periodo estival no han abordado aún qué hacer de cara a mayo, sí que ya tienen en mente cómo afrontar la traición de la formación de Bravo de Laguna, que no contó con ellos en la alianza a pesar de que Ciuca tiene buena sintonía con Coalición Canaria en Mogán, donde la alcaldesa, Onalia Bueno, ha afirmado que dará su apoyo en las regionales al presidente Fernando Clavijo.

Reyes no excluye ninguna opción y cuando se le plantea si Ciuca podría presentarse al Cabildo en solitario desliza que “se nos ha pasado por la cabeza...pero no nos hemos sentado para decidir qué opción. Podríamos presentarnos solos porque antes que tirar el voto y pedir el voto en blanco sí nos presentaríamos con espíritu deportivo”, ironiza.

“Cabe la posibilidad de que intentemos la aventura de ir solos, ya lo intentamos una vez y nos presentamos porque no sabíamos a quién destinar el voto insular...ahora que tenemos una alcaldía en Mogán, cuatro concejales en Telde y dos consejeros en el Cabildo, quizás quepa la posibilidad de presentarnos solos o con otro tipo de partido para sumar o negociar, todavía no hemos decidido nada. Solo hemos decidido no formar parte de esa coalición que se formó por parte de Coalición Canaria y Unidos en el momento que se forma”, recalca Reyes.

Entre los partidos de corte local a los que tantea Ciuca para concurrir al Cabildo de Gran Canaria están, en palabras de Reyes, la Asociación de Vecinos de San Bartolomé de Tirajana -histórico aliado del PP liderado por Marco Aurelio Pérez, una opción política siempre apetecible por todos debido a su tirón electoral- o la Asamblea de Vecinos de San Mateo, cuyo alcalde, Antonio Ortega, también tira como Onalia Bueno para CC.

Onalia Bueno y Fernando Clavijo en la colocación de la primera piedra del aparcamiento de Arguineguín Alejandro Ramos

Pero de momento, Reyes solo avanza que en septiembre iniciará negociaciones “con las demás formaciones que tengan un interés insular en favor de Gran Canaria” y que para las próximas elecciones no repetirán la coalición con Unidos por Gran Canaria en Telde, donde su plancha estará liderada por Juan Antonio Peña, mientras que en Mogán volverán a repetir en solitario después de que Onalia Bueno lograra la alcaldía hace tres años tras el acuerdo alcanzado con el PSOE.

Precisamente el secretario insular de Coalición Canaria, Pablo Rodríguez, dejó caer en la presentación del acuerdo con el partido de Bravo de Laguna que quería contar para esta alianza con los alcaldes de San Mateo y Mogán y que estaban abiertos a confluir con otras organizaciones "que respeten y estén de acuerdo en la idea de que Gran Canaria avance como lo hacen el resto de las islas".

De todos modos, Reyes también habla con cautela y no descarta que a pesar de que en Ciuca “no hemos querido formar parte de la unión entre Unidos y Coalición Canaria”, no cierra la puerta a que “se negocie en el futuro” entrar en el acuerdo. “Seguramente Ciuca abrirá negociaciones con ellos”, subraya.

"Tanto al Gobierno de Canarias como Cabildo no hemos decidido nada, en el Gobierno de Canarias no hemos decidido nada porque somos un partido totalmente de corte local y en todo caso insular, pero no nos dolería pedir el voto para alguien siempre que se haya portado bien con nuestros municipios, sobre todo con Mogán, donde Onalia Bueno ha manifestado que le gustaría pedir el apoyo a Clavijo, pero no hay ningún acuerdo".

De momento, Ciuca se ha quedado fuera del baile electoral y no sabe cómo responder a esa afrenta…