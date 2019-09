Clavijo insiste en que su designación como senador no responde a sus cuentas con la Justicia y que fue apoyada por unanimidad en CC

Fernando Clavijo (CC), el expresidente del Gobierno de Canarias, insiste en que su designación como senador no responde a sus cuentas con la Justicia, a pesar de que este nombramiento le permita acogerse al aforamiento ante las dos causas penales que tiene abiertas en el Archipiélago. La primera de ellas, el caso Grúas, en el que la Fiscalía Anticorrupción aprecia la existencia de delito de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, que presuntamente cometió Clavijo durante su etapa como alcalde de La Laguna. La segunda, el caso Reparos, reactivado después de que la jueza reclamara al Ayuntamiento lagunero los expedientes vinculados a la prolongación de servicios públicos tras el vencimiento de los contratos y las prórrogas de empresas concesionarias sin nuevos concursos.

"Yo creo que no", ha respondido el expresidente autonómico en Radio Club Tenerife ante la pregunta sobre si existe relación entre su designación y estas causas judiciales. Además, ha mantenido la justificación que su partido dio en el momento de su nombramiento: una estrategia política para defender en Madrid el desarrollo del Régimen Económico y Fiscal canario (REF) y el nuevo Estatuto de Autonomía.

También ha aprovechado para tachar de "complaciente y servicial" con el Gobierno de España al actual Ejecutivo regional, integrado por PSOE, NC, Podemos y ASG, a pesar de que "no se cumpla con los canarios". Además, ha puesto en cuestión la capacidad del nuevo Gobierno: "no espero que digan que soy fantástico, ni que fui un gran presidente, ni que ellos ahora no saben ni por dónde empezar, ni cómo dar satisfacción a aquello que prometieron y no van a cumplir".

Unanimidad y felicitaciones

Respecto a la postura de su partido sobre su nombramiento como senador, Fernando Clavijo niega que haya habido algún tipo de polémica dentro de Coalición Canaria respecto a su designación frente a otros candidatos. "No solo hubo unanimidad, sino también felicitaciones tanto en lo público como en lo privado", asegura.