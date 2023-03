Canarias contará con centros para víctimas de violencia sexual en los próximos meses

La consejera de Derechos Sociales del Ejecutivo canario, Noemí Santana, ha informado este miércoles que espera que antes de que concluya la legislatura las islas cuenten con los dos primeros centros de 24 horas de atención a mujeres víctimas de violencia sexual previstos en la ley del solo sí es sí.

Santana, que concurre como candidata a la Presidencia del Gobierno de Canarias de Podemos, ha señalado que se mantienen negociaciones para la ubicación de estos primeros dos “grandes centros”, que después se desplegarán por el resto de las islas, al tiempo que ha señalado que aunque la ley marcaba unos plazos para su puesta en marcha, el Ministerio de Igualdad ha dado más tiempo.

Se trata no solo de conseguir una infraestructura sino de formar un equipo humano que los atienda durante las 24 horas, ha indicado Santana, quien además ha asegurado que existen recursos suficientes para su creación.

La consejera de Derechos Sociales ha defendido los “importantísimos logros conseguidos con la ley del solo sí es sí para las mujeres, que suponen ”más protección y que no se sientan solas sino acompañadas por la administración pública en ese camino tan difícil y duro como es el poder denunciar una agresión sexual“.

La candidata de Podemos Canarias se ha referido también a la reforma de la citada ley que se ha debatido este martes en el Congreso y ha dicho que le “entristece mucho que el PSOE se haya colocado del lado de fuerzas políticas que durante mucho tiempo han estado cuestionando los avances feministas, como el PP o VOX, que niega la existencia de la violencia machista, de las realidades trans y LGTBIQ+, ha recalcado.

“Ver al PSOE en vísperas del 8M votando con dos fuerzas que creemos que son retrógradas en cuanto a los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ+ me parece triste”, ha subrayado.

Santana ha hecho estas declaraciones con motivo de un acto que ha celebrado la tarde de este martes Podemos Canarias sobre las “Conquistas Feministas” con motivo del 8M.

Según ha explicado, con este acto han pretendido “calentar motores para el día grande de las mujeres” y compartir el trabajo desempeñado estos años en las instituciones de las islas, así como los avances logrados en aras de una sociedad “más igualitaria y más justa”.

Representantes de Podemos en distintas instituciones, como la viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Gemma Martínes, o la consejera de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria, Sara Ramírez, han intervenido en el acto con el persiguen, además de compartir experiencias, seguir avanzando y ahondando en la búsqueda de más derechos e igualdad, ha indicado Santana.

La periodista Cristina Fallarás, que también ha participado, ha comentado a los periodistas de cara al 8M que la “conquista que nos queda es que los hombres nos apoyen, que ellos hagan su revolución”.

“Llevamos años leyendo y estudiando sobre nosotras, recuperando lo que somos y no hemos sido, pero no está habiendo un paralelismo por parte de ellos”, ha manifestado Fallarás, quien ha asegurado que “mientras no se revisen los hombres no llegaremos a ningún sitio”.

Según la periodista, “se nos viene, sobre todo a través de las redes sociales, una respuesta violentísima, y gracias a las conquistas, porque todo lo que se ha conseguido se está convirtiendo en lo que se denomina la manosfera, redes estructuradas contra las mujeres, que están siendo durísimas”.

Si no hay una parte de los hombres que se revisa y mira de dónde viene y admite que hay cosas que están mal hechas, “no llegaremos a ningún sitio”, ha concluido Fallarás.