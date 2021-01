La alcaldesa de Santander responsabiliza a la UE del cambio de tarifas por el agua y del incremento de recaudación de Aqualia

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, considera que es la UE la que, a través de sus directivas, obligó a un cambio tarifario en el servicio de Aguas, lo que provocó un incremento de la recaudación de la concesionaria Aqualia desde 2012. El cambio tarifario hizo que Aqualia recaudará cada año 1,6 millones de euros más desde entonces, lo que ha conllevado el reequilibro financiero de la concesión que, iniciado en 2018, supondrá que la empresa recaude 5,5 millones menos hasta 2031.

Igual ha afirmado hoy que el Ayuntamiento lleva desde 2018 implementado medidas para restablecer el equilibrio financiero con la concesionaria del servicio municipal de aguas, Aqualia, y esta semana la Junta de Gobierno local les ha dado su visto bueno. "Lo que hemos hecho a hora es decir que eso estaba bien hecho, que así es como se cierra el reequilibrio económico", ha enfatizado.

En concreto, la Junta de Gobierno ha aprobado la restitución del reequilibrio económico-financiero del contrato con Aqualia, que supondrá una disminución de los ingresos de ésta de más de 5,5 millones hasta el año 2031 en que finaliza el concesión, así como el desarrollo de inversiones no realizadas por 912.950 euros.

Hoy, a preguntas de la prensa, Igual ha subrayado que el control financiero y el reequilibrio comenzó en 2018, en la anterior legislatura y "no ahora", así como que el cambio tarifario no fue un "capricho" del Ayuntamiento sino que siguió las directrices europeas de ajustarlo al consumo real y no a un mínimo, como figuraba en el contrato con Aqualia, "que no se ha modificado", ha reiterado.

La alcaldesa ha explicado que Intervención hizo controles financieros cada cinco años, de 2006 a 2010 y de 2011 a 2015, "cuando no estaba Ciudadanos ni nadie". "El primer quinquenio, 1,6 millones había perdido Aqualia; el segundo quinquenio, 796.000 euros, en los diez años, había perdido el Ayuntamiento y eso se lleva un reequilibrio financiero", ha dicho.

Cuando, en 2018, se comprueba que Aqualia "ha ganado de más de lo que estaba previsto" cuando se firmó el contrato en 2006, comienza ese expediente de reequilibrio "y ya se toman medidas", como no subir el IPC reglamentario por contrato y "ya se repercute en los santanderinos" a los que no se les aumenta el precio en 2019 y 2020.

"Y ahora es cuando eso se ha dado por bueno y válido", ha reiterado, asegurando que "ese 2,5%" de IPC que "se debía de haber subido, no se va a recuperar nunca". "Y además hemos bajado el 0,6 del IPC de este año", ha remarcado.

Ha insistido en que el contrato no se ha modificado sino que "se ha cerrado un expediente de reequilibrio económico con unas medidas para corregir ese posible desequilibrio que no se han tomado hoy, sino que los santanderinos ya vienen beneficiándose".

Además, la alcaldesa ha aclarado que la revisión de tarifas que se realizó en 2012 "no es ningún capricho de ningún político" sino "una directriz europea". Y ha afirmado que, con el cambio tarifario, el 70% de los santanderinos se vio beneficiado.

Preguntada por el reequibrio en inversiones por valor de 912.950 euros, Igual ha dicho que la situación se regularizará cuando se cierre el contrato, que tiene una vigencia de 25 años, es decir hasta 2031.

Aqualia tiene que invertir un porcentaje en infraestructuras, "alrededor de un millón de euros, 0,097 euros por metro cúbico facturado", y "se ha venido arrastrando" la facturación de 2006, al no haber del año anterior.

"Los santanderinos pagan poco dinero y lo que hemos hecho es cerrar un expediente que se tomó la decisión en el año 2018", ha concluido la alcaldesa que ha recordado que, según Facua, Santander es la novena ciudad con el agua más barata de las 56 analizadas en 2019.