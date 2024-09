El Ayuntamiento de Santander conocía desde el 26 de junio que el Ministerio había rechazado el proyecto de parking para El Sardinero

El Ayuntamiento de Santander sabía desde hace tres meses, concretamente desde el 26 de junio, que el Ministerio de Transportes había rechazado el proyecto reformado de aparcamiento disuasorio de El Sardinero, con lo que implicaba de pérdida de los 2,4 millones de euros de financiación europea que llevaba aparejado, algo que el Estado confirmó oficialmente mediante una resolución provisional notificada el viernes 20 de septiembre.

El pleno de la Corporación municipal ha rechazado, este jueves, las mociones presentadas por PSOE, PRC, IU y Vox que pedían la paralización del proyecto. Han sido rechazadas haciendo valer el Partido Popular su mayoría absoluta (11 votos a favor y 14 en contra).

Pero más allá de la suerte de las mociones, por las que nadie apostaba, lo significativo de la sesión plenaria ha sido el detalle de los correos electrónicos que el Ministerio de Transportes y el Ayuntamiento de Santander han venido intercambiando estos meses, correos de carácter técnico que llevan tiempo en poder del PSOE municipal.

Según esta correspondencia, el modificado del proyecto de aparcamiento, que ya no incluía las 800 nuevas plazas bajo superficie, tuvo un primer reparo aclaratorio del propio Ministerio nada más recibirlo el 7 de mayo. Así, el 14 de junio, el Ministerio que dirige Óscar Puente (PSOE) remitió al Ayuntamiento un requerimiento de subsanación en el que demandaba explicaciones y detalles sobre el proyecto modificado, un primer indicio de que el Gobierno central, quien tramita los fondos europeos, no veía claro que se mantuvieran las condiciones originales de concesión de la ayuda de 2,4 millones de euros.

Días después, el 26 de junio, de nuevo el Ministerio, una vez recibida la respuesta, notificó que el proyecto de remodelación del parking de superficie suponía una modificación sustancial de lo pactado y que no se atenía a las condiciones de concesión de la ayuda, por lo que era desestimado. Meses después, hace escasos días, el Ayuntamiento era notificado de la pérdida de la financiación del NextGenerationUE, a lo que este viernes el Ayuntamiento contestará en alegaciones. Estas alegaciones las redactan los técnicos municipales, quien, según el concejal del área, han protagonizado todo el proceso hasta ahora.

Una vez estas sean rechazadas, ya que el Ayuntamiento no puede afrontar los 33 millones que costaría un parking subterráneo ni tampoco puede encajar la modificación en lo aprobado, recibirá resolución definitiva y perderá las ayudas, debiendo reintegrar los 1,6 millones de euros ya ingresados. Será entonces cuando el Ayuntamiento de Santander decida continuar adelante con el proyecto o lo abandonará definitivamente, como ha dicho la alcaldesa Gema Igual.

“No es cierto que el Ministerio animara a cambiar la obra del Ayuntamiento. Tuvieron una respuesta estándar. Al modificarlo, el Ministerio les mandó un requerimiento de subsanación, para justificar, concretar y explicar qué iban a hacer, es decir, dónde iban a meter la 800 plazas que prometieron en campaña electoral. Y el 26 de junio se resuelve desestimar la solicitud porque los cambios son sustanciales y alteran los objetivos iniciales”, ha explicado el portavoz socialista, Daniel Fernández. “Lo han perdido porque pensaron hacer un cambio y que el Ministerio se lo consintiese”, ha apostillado.

La alcaldesa Gema Igual ha acusado a los socialistas de regular la convocatoria de ayudas según los intereses de partido. “Los fondos europeos no son dineros de Pedro Sánchez y van a estar a disposición de los países que conforman la Unión Europea -ha dicho-. Me asusta, me disgusta y me preocupa que, a petición de un compañero del Partido Socialista, en el Ministerio abran y cierren convocatorias”.

El concejal de Fomento, Agustín Navarro, ha detallado en su intervención cómo les sorprendió el encarecimiento del parking sobre el inicialmente previsto, pasando de los ocho millones a los 33 que los expertos dictaminaron una vez comprobada la geología del lugar. La sorpresa surgió el 31 mayo 2023 y durante cerca de un año se mantuvo en secreto hasta que el PRC demandó el expediente completo en abril.

Cuando, en mayo de 2023, el Ayuntamiento recibió el proyecto de aparcamiento subterráneo comprobón que el presupuesto era de 33 millones. Tras las explicaciones pedidas a los proyectistas, se decide encargar una 'segunda opinión a otra empresa, que, tras comprobar cimentación y estructuras necesarias, concluye con una cantidad no muy distinta a la anterior: 250.000 euros menos.

Confirmado por dos fuentes que el aparcamiento costaría 32,5 millones, y “consultado el Ministerio sobre una modificación pero no del objetivo” de las ayudas, se presenta un segundo proyecto. Mientras, los técnicos municipales y ministeriales se mantienen al habla clarificando dudas, que no fueron despejadas a satisfacción del Gobierno central.

Rechazadas las mociones

El equipo de Gobierno ha tumbado este jueves las tres mociones de la oposición para paralizar la licitación del proyecto del aparcamiento disuasorio intermodal de pago en El Sardinero. En la sesión se han debatido de forma conjunta las tres mociones presentadas por PSOE e IU, el PRC y Vox, diferentes en su exposición de motivos pero con resoluciones similares, aunque no iguales, en las que se pedía paralizar la licitación de la construcción del aparcamiento.

El concejal de Movilidad Sostenible ha insistido en que el Consistorio va a presentar este viernes alegaciones a la resolución provisional del Ministerio y vota en contra de las iniciativas porque “lo coherente” es esperar a la respuesta, y ha expresado la confianza de lograr los fondos porque la convocatoria no especifica que tenga que ser subterráneo o en superficie.

El portavoz del PSOE, Daniel Fernández, ha criticado el “boicot del PP” a los proyectos “transformadores de verdad” y “al sentido común”, que es el que “nos ha movido a todos los partidos de la oposición” a pedir parar este proyecto y no “tirar 4,2 millones” en “pintar unas líneas y adecentar un aparcamiento que ya existe”.

El portavoz del PRC, Felipe Piña, ha criticado la “cabezonería” del PP de “tratar de ubicar” un aparcamiento subterráneo donde “se sabía que era imposible” y luego lo modifiquen para hacer uno en superficie alegando “problemas en el terreno” y calificándolo de “causa sobrevenida”, y ha pedido al PP que “rectifique porque se lo pide la calle” e invierta el dinero en un aparcamiento en Varadero.

El edil de IU, Keruin Martínez, ha lamentado que todo lo relacionado con este aparcamiento se ha convertido en “un embrollo” por lo que “no se debe seguir adelante”. “No tiene más salida, alcaldesa”, ha apostillado.

Sobre las críticas al proyecto, el titular de Movilidad Sostenible ha lamentado “no haber sido muy didáctico” y, tras explicar todos los pasos dados, ha indicado que, al conocer que el coste del subterráneo lo hacía “irrealizable”, se decidió modificar el proyecto ya que era una “oportunidad” contar con fondos europeos: “oportunidad” que “no necesidad” o “urgencia”.

En cuanto a la capacidad de aparcamiento disuasorio que cuestiona la oposición, Navarro ha indicado que la “implementación obligatoria de la Zona de Bajas Emisiones” hará que “muchos coches no puedan acceder al centro y habrá que darles una alternativa” y así ha defendido que sea en El Sardinero pese a que se contemplen otros en otras zonas de la ciudad.

Los socialistas han propuesto que los más de cuatro millones del parking se destinen a marquesinas del TUS en los pueblos, una línea de autobús entre la S-20, Valdecilla y Sardinero, la ampliación de frecuencias y mejorar de recorridos del transporte público, la ejecución de la Zona de Bajas Emisiones y la creación de aparcamientos en altura para residentes, utilizando para ello solares vacíos.