El Ayuntamiento de Santander se exige a sí mismo información sobre las deficiencias del proyecto de la calle San Luis tras un amago de parar las obras

Los gobiernos de coalición deparan situaciones paradójicas como la exigencia a sí mismo de información con el aviso de parar una obra si no se atiende su propio requerimiento. Esto está ocurriendo en el Ayuntamiento de Santander, en donde uno de los socios de coalición, Ciudadanos, responsable de Urbanismo y Contratación, exige explicaciones al otro, el Partido Popular, responsable de Obras, para que aclare las deficiencias del proyecto de reurbanización de la calle San Luis, una situación que se ha repetido en tres ocasiones y que ha estado a punto de parar las obras.

Farolas que chocan con las fachadas en la 'calle-cremallera' de Santander

Saber más

La Junta de Gobierno Local ha dado esta semana su visto bueno a una prórroga de los trabajos que se realizan en la calle, a petición de la empresa adjudicataria, la UTE compuesta por Arruti y Servicios Públicos y Contratas. Esta ha hecho valer las lluvias acaecidas entre noviembre y enero, así como el retraso en la entrega de material por los proveedores a causa de la pandemia por coronavirus, para justificar una ampliación del plazo. Este finalmente se ha concedido pero no sin debate interno. Los departamentos de Urbanismo y Contratación, ambos gestionados por Cs, querían una explicación definitiva por Obras a las deficiencias del proyecto. Dicha explicación, solicitada tres veces, no se ha producido, por lo que hubo un amago de no prorrogarse la ejecución de los trabajos. Sin embargo el plácet se concedió "para no perjudicar a los vecinos". El portavoz de Ciudadanos, el propio Ceruti, avisa, no obstante, que de volverse a solicitar una prórroga no se concederá si no hay una explicación de las deficiencias del proyecto.

"La próxima vez se paralizará la obra hasta que se informe", ha apostillado Ceruti.

Limpieza de calles

Ceruti ha estado de acuerdo en la crítica de fondo hecha pública por la federación de asociaciones vecinales Fecav sobre la suciedad de las calles de Santander, pero a diferencia de esta el concejal considera que lo que hay que hacer es exigir al actual adjudicatario, una UTE de Ascan, que cumpla las condiciones del servicio de limpieza, no descartando que se vuelva a retomar la vía sancionadora, paralizada mientras se tramita el expediente de resolución del contrato.

Si Fecav ha pedido al Ayuntamiento que contrate a una empresa que complemente los trabajos de barrido de las calles, el Ayuntamiento estima que la situación jurídica planteada no facilita una solución, por lo que se decanta más por seguir adelante con el expediente de resolución de la contrata, el cual sigue en trámite analizando recursos de la adjudicataria. Al tiempo, se sigue reiterando a Ascan la exigencia de cumplir las condiciones del servicio, según ha manifestado Ceruti. Este ha vuelto a reiterar que los nuevos pliegos para licitar la contrata, una vez expire el acuerdo con el actual adjudicatario, estarán redactados de tal forma que impidan una situación como la actual: "Vamos a vigilar que la redacción de los nuevos pliegos tenga un nivel de exigencia para que esto no vuelva a pasar".

Centro Cultural y Ayudas

La Junta de Gobierno Local de Santander ha aprobado el proyecto básico y de ejecución de la rehabilitación y ampliación del Centro Cultural Fernando Ateca. El centro se va a remozar y ampliar, en especial su biblioteca que dará acceso a un jardín interior. La inversión prevista es de 1,9 millones de euros.

Asimismo, ha dado el visto bueno a un paquete de 361 ayudas a emprendedores de la ciudad dentro de los distintos programas de la convocatoria destinada a la reactivación de la economía de la capital. El lote aprobado totaliza ayudas por importe de 879.958 euros. Son ayudas para la digitalización, la hostelería, el desarrollo de nuevos proyectos empresariales y para el mantenimiento de la actividad en situación de cese.

El Consistorio ya ha preparado la licitación del servicio de socorrismo para atención en playas que estará vigente este verano. Se ha dotado el contrato, que será de un año prorrogable en otro, con 507.000 euros, de los cuales 378.000 serán para socorrismo, 111.804 para el servicio sanitario y 17.000 para el servicio de baño adaptado.