Farolas que chocan con las fachadas en la 'calle-cremallera' de Santander

Una Concejalía de Ciudadanos ha obligado a modificar un proyecto de obras realizado por otra del PP, en un hecho insólito en las diversas coaliciones de gobierno que han presidido el Ayuntamiento de Santander y que pone de relieve una vez más las discrepancias políticas y de gestión entre ambos socios. La Concejalía de Innovación, Contratación y Deportes, cuyo titular es Felipe Pérez Manso (Cs), ha reclamado la modificación del proyecto de obra de urbanización de la calle San Luis promovido por el departamento de Fomento, cuyo titular es César Díaz (PP), al entender que hay deficiencias "graves" del proyecto inicialmente aprobado.

Javier Ceruti, portavoz del equipo de Gobierno y de Ciudadanos, ha informado este martes de la modificación, que no entraña un encarecimiento sustancial para las obras. Sin embargo, se justifica en defectos de grueso calibre como que "las farolas chocan con las fachadas" de los edificios. Ceruti ha añadido que los errores fueron detectados por la Concejalía de Contratación y que los cambios se han introducido después de solicitar informe a todos los servicios municipales correspondientes.

Ceruti, miembro del equipo de gobierno al igual que Díaz, ha calificado las deficiencias como "errores materiales muy groseros del proyecto". "Es un proyecto mal hecho que ha pasado por varios filtros. Felipe Pérez Manso, al detectar las deficiencias, solicitó informes a todos los servicios", ha justificado el portavoz de Ciudadanos, quien cree que situaciones como esta redoblan la necesidad de dar más apoyo a la oficina municipal que supervisa este tipo de obras. "Desde Ciudadanos hemos venido a exigir rigor en los contratos municipales, también de los contratos menores. No podemos permitir situaciones no ejecutables por no hacer bien el proyecto previamente", ha insistido.

No es la primera referencia de los ediles de Ciudadanos a la Concejalía de Fomento. Hace meses el propio Ceruti, concejal de Urbanismo, dijo que no había comunicación con el departamento que dirige César Díaz. Remontándose más atrás queda la pugna de Ciudadanos por entrar en el Consejo de Administración del Puerto de Santander, en donde tiene un sitio la Concejalía de Fomento, al entender que Urbanismo tiene que estar representado en ese órgano. La demanda cayó en saco roto por decisión de la alcaldesa, Gema Igual (PP), que mantuvo a su hombre de confianza como representante del Consistorio.

Respecto a la calle San Luis de Santander cabe destacar que se ha abierto y cerrado al menos tres veces en los últimos años. Tras la repavimentación de la calle, fue puesta en obras de nuevo en 2017 para que Aqualia mejorara su infraestructura de servicio. Actualmente la calzada ha sido nuevamente abierta para modificar más canalizaciones y de paso semipeatonalizar la superficie de esta 'calle-cremallera' de Santander.