La candidatura de Ceruti a la Alcaldía de Santander sigue en el aire a la espera de la constitución del comité autonómico

La designación del candidato a la Alcaldía de Santander por Ciudadanos para las próximas elecciones de mayo sigue en el aire, a la espera de que se constituya el comité autonómico de la formación.

Félix Álvarez, coordinador autonómico y actual portavoz parlamentario en Cantabria, fue proclamado hace una semana número 1 de la lista con que la formación concurrirá a los comicios de mayo. Ha pasado desde entonces una semana y está en ciernes la constitución del comité autonómico, el cual tendrá que elevar a la dirección nacional una propuesta de cabeza de lista para el Ayuntamiento de Santander.

Según ha informado el partido este martes, la constitución se producirá próximamente y la designación puede realizarse la semana que viene, pero no hay fechas fijas y el tiempo corre ante la proximidad de la campaña electoral.

En Santander hay actualmente dos candidatos: el actual portavoz Javier Ceruti y Eduardo Mora, militante y representante del partido en la empresa municipal Sociedad de Vivienda y Suelo. La designación más probable será la de Ceruti, ya que Ciudadanos ha adoptado como principio proponer a aquellos que ya tenían responsabilidad como cargo público. Ese ha sido el caso de Félix Álvarez y de Ceruti, pero todavía no se ha oficializado, y no se puede descartar que salte una sorpresa, aunque Mora no sea el candidato de la Agrupación local de Santander.

En el caso de que el comité autonómico propusiera a Mora, se produciría una discrepancia entre este y la agrupación local. Sería entonces la dirección nacional quien resolviese.

Este martes, el portavoz de Ciudadanos en Santander indicaba no constarle que en Cantabria se haya elevado ninguna propuesta de candidato municipal a la dirección de Cs, que el lunes designó a más de 300 candidatos para las elecciones municipales.

El concejal ha indicado que Cs quiere realizar una presentación a nivel nacional de los candidatos autonómicos y de Madrid y Barcelona el próximo sábado, 18 de febrero, con lo que es probable que la decisión sobre quiénes liderarán las listas en Cantabria se conozca previamente. Sin embargo, el partido ha indicado que esta fecha no es determinante en este caso y que la designación puede ser la próxima semana.