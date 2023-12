Cerca de 2.000 personas protestan en Santander contra la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria

Unas 1.800 personas han recorrido el centro de Santander bajo una intensa lluvia para gritarle al Partido Popular y a Vox, que han aprobado una proposición no de ley para derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, que “sin memoria no hay futuro”. En el día que se conmemoran los 66 años del asesinato del último guerrillero antifranquista de Cantabria, Paco Bedoya, la convocatoria, hecha por la recién nacida Plataforma Memoria y Democracia, ha contado con la presencia de personas y organizaciones de toda la comunidad autónoma.

La manifestación, que ha recorrido desde la Plaza Numancia hasta Correos, ha hecho dos paradas. Una frente al Ayuntamiento de Santander, donde han gritado lemas como “¡Queremos nuestras calles, sin nombres de franquistas!” y otra, pocos metros después, frente a la sede de Vox, donde han reivindicado que “¡Frente a la negación, más reparación!”.

José Luis Pajares, uno de ellos portavoces de la Plataforma, ha reclamado que “no se pueden cerrar las heridas sobre las bases del desconocimiento”, y Marisol González, otra de las voces autorizadas de esta red de cerca de 90 organizaciones cántabras, ha querido insistir en que “no se va a permitir que se entierre de nuevo la memoria de las víctimas del franquismo. La sociedad tiene derecho a saber quiénes lucharon por la democracia y quién luchó contra ella”.

“La historia ha sido escrita por quien ganó la guerra civil y después de un silencio oprobioso que aún se mantiene, España sigue siendo el país que más víctimas tiene en las fosas comunes después de Camboya. No es tolerable”, apuntaba Jorge Suárez, otro de los portavoces.

Una vez en Correos, la activista, escritora, profesora y exconcejala Isabel Tejerina, elegida para representar a todas las diversas sensibilidades de la manifestación por su lucha por las libertades, ha leído un manifiesto que iniciaba con palabras de la filósofa María Zambrano: “Nos falta a los españoles la imagen clara de nuestro ayer”. Tejerina, poniendo voz a la Plataforma, ha incidido en que “la memoria histórica no es un capricho, no es venganza, no es nostalgia. La memoria histórica sobre la Guerra Civil y sobre la postguerra es una necesidad para dejar de ser una sociedad incompleta y mutilada”.

Por eso, las personas que se han manifestado este sábado en Santander bajo la lluvia, y todas las personalidades que llevan días compartiendo mensajes en redes en contra del intento de derogación, han anunciado: “Después de casi 85 años de olvido inducido y de justicia aplazada, seguiremos movilizándonos en memoria de las víctimas, de sus familiares y de su herencia de dignidad y lucha justa”.

En el manifiesto también han denunciado “el negacionismo histórico del Partido Popular y de Vox en el Parlamento de Cantabria, que quieren enterrar bajo el olvido la represión ejercida por los golpistas y sus cómplices, así como por la dictadura franquista durante décadas”. Han planteado asimismo que “cualquier retroceso en el proceso de verdad, justicia y reparación sobre las masivas violaciones de derechos humanos ocurridas durante la guerra, la postguerra, la dictadura y los primeros tiempos de la Transición, solo aumenta el déficit democrático y la afrenta a la dignidad de nuestra sociedad”. La manifestación a terminado con un coro entonado al unísono: “¡Verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo!”.

La Plataforma Memoria y Democracia de Cantabria ha anunciado nuevas citas dentro de su campaña de pedagogía de la memoria y de actos simbólicos de reparación. Los próximos dos sábados (9 y 16 de diciembre a las 11.00 horas) habrá sendas rutas de la memoria en Santander partiendo del Túnel de Tetuán y de Las Oblatas, respectivamente. La última cita del año será el 27 de diciembre, cuando a las 12.00 horas se realizará un acto en el Parque de Mendicouague de Santander de homenaje a las víctimas del bombardeo sobre el Barrio Obrero.