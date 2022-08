Ceruti sobre el 'mea culpa' de Félix Álvarez por forzar el pacto con el PP en Santander: “¡Podría haberse dado cuenta antes!”

“¡Podría haberse dado cuenta antes!”. Con estas palabras, no exentas de ironía, ha replicado Javier Ceruti, portavoz de Ciudadanos en Santander y portavoz del equipo de gobierno, el 'mea culpa' entonado por el coordinador autonómico del partido, Félix Álvarez, tres años después de que se forzara el pacto de gobernabilidad con el PP en el Ayuntamiento de Santander.

Ceruti: "El pacto con el PP en Santander era un suicidio político para Ciudadanos porque había que cumplir con nuestro compromiso de regenerar"

En una entrevista concedida este fin de semana a RNE en Cantabria, Félix Álvarez reconoció públicamente que fue un “error” la imposición de Albert Rivera, Fran Hervías y él mismo, es decir, de la dirección nacional y autonómica de Ciudadanos, para que no fraguara una alternativa al Partido Popular en la capital de Cantabria, algo que estuvo al alcance de la mano en la negociación postelectoral de 2019.

Ahora, a nueve meses de las elecciones, Ceruti considera que las palabras del dirigente autonómico no tienen consecuencias: los pactos con la oposición en Santander “ya no son posibles” y la ruptura con el PP en el equipo de gobierno “no tendría sentido”, dice, ya que los dos concejales de Ciudadanos lo que quieren es “gobernar y desarrollar los proyectos en marcha”. “No tienen ninguna trascendencia sus palabras porque no afecta a los ciudadanos”, ha declarado Ceruti, quien no sabe explicarse a qué se deben estas manifestaciones de Álvarez.

El coordinador de Ciudadanos dijo que en su partido tuvieron hace más de tres años la “posibilidad” de propiciar el cambio político en Santander y, según ha expresado, la echaron “a perder”, por lo que ahora, cuando faltan menos de diez meses para los próximos comicios, pide “perdón” a quien se sintiera decepcionado por eso.

“Ciudadanos pudo haber propiciado el cambio, eso es innegable. Tuvimos la llave de esa elección, gobernar con el PP o con el PRC y PSOE. La tuvimos en la mano. Yo, si hay gente a la que decepcionamos, le pido humildemente perdón. Creo que a lo mejor lo tuvimos que haber hecho”, ha expresado el también diputado autonómico de la formación naranja.

Ceruti ha recordado, al hilo de esta declaración, que el día en que se cerró el pacto con el PP “fue el más amargo de su vida política” y que Félix Álvarez fue advertido de su oposición basada en el hecho de que “no era razonable hablar de regeneración política y pactar con quien llevaba 40 años gobernando”.

Dicha oposición fue reiterada públicamente cuando, a propósito del enésimo enfrentamiento entre los socios de gobierno en la capital, el dirigente autonómico volvió a llamar a capítulo a su grupo municipal.

En puertas de los comicios municipales de mayo de 2023, el portavoz de Ciudadanos de Santander entiende que no tiene sentido romper el pacto de gobierno con el PP ni buscar nuevas alianzas. Lo primero lo dice porque los dos concejales de su grupo municipal quieren agotar la legislatura y encarrilar algunos proyectos como la reordenación ferroviaria y el 'Modelo de Ciudad', paso previo al nuevo Plan General de Ordenación Urbana.

Y lo segundo tampoco tiene virtualidad, pese a que ya no habría una oposición de las direcciones nacional y autonómica, imbuidas en el proceso de 'refundación' de Ciudadanos. Y no tendría virtualidad porque los portavoces de la oposición municipal ya no están por la labor, a su juicio. Dicho con otras palabras, el tren del cambio en Santander ya pasó y Ciudadanos no se subió a él.

Sin embargo, Ceruti considera que Cs sigue siendo el partido de la regeneración en Santander, como lo habría demostrado, afirma, forzando al PP a resolver el contrato de recogida de basura con Ascan-Geaser, algo que no se habría producido sin su concurso.

Cree, en consecuencia, que la formación sigue teniendo opciones en la cita electoral de 2023. Entonces, sí, asegura, en el caso de obtener representación y darse la tesitura de formar gobierno, Ciudadanos no repetiría el pacto con el Partido Popular.