La consejera de Políticas Sociales asegura que las residencias cántabras "no han engañado" con los datos COVID

"En Cantabria no nos han engañado". Así de tajante se ha mostrado la consejera de Empleo y Políticas Sociales en referencia a los tres nuevos fallecidos de dos residencias notificados este lunes por Sanidad, pero que en realidad datan de abril y mayo. "No entiendo que una residencia haya querido engañar a nadie si hay un fallecido COVID o no", ha subrayado Ana Belén Álvarez (PSOE), incidiendo en que es una situación que no han vivido "en ningún momento".

Cantabria notifica tres nuevos fallecidos por COVID-19 ocultos en el registro desde abril

"La profesionalidad y la dedicación de la dirección y del personal de las residencias es un hecho que hay que constatar y que hay que decir", ha remarcado a preguntas de elDiario.es sobre este asunto durante su visita al CAD de Meruelo, con motivo del regreso de los residentes que abandonaron esta residencia cuando se convirtió en 'centro COVID' en la época más dura de la pandemia.

Y es que el pasado lunes, Sanidad hizo públicos tres nuevos fallecimientos con coronavirus en la comunidad que datan del 4 y el 17 de abril y del 4 de mayo respectivamente, pero que no fueron notificados al registro de mortalidad de manera correcta, permaneciendo ocultos hasta que se detectó su baja de la tarjeta sanitaria.

El departamento que dirige el socialista Miguel Rodríguez achacó a "errores humanos" el fallo en la notificación de estos decesos, dos de ellos de una misma residencia y otro en otra distinta, rechazando "realizar algún tipo de penalización por el primer error que detectamos en este sentido".

Por su parte, la titular de Políticas Sociales, ha explicado este miércoles que están trabajando en detectar el fallo. "A la hora de grabar un dato se ha podido poner la 'x' en otras causas y no en fallecido por COVID", ha especulado, subrayando que la transcripción se llevó a cabo "en momentos muy complejos y que cualquier persona que transcribe puede tener ese error".

No obstante, Álvarez ha reconocido que su departamento todavía desconoce cuáles son las residencias implicadas y que no ha habido una reunión con Sanidad en las últimas horas para abordar expresamente este asunto. "En las últimas horas para este caso concreto no, pero tenemos reuniones semanales y se está trabajando en ello en todo momento", ha dicho.

Y es que, según ha detallado, su Consejería debe conocer cuál es la identidad de las tres personas para determinar las residencias en las que se encontraban y si estaban contabilizados como fallecidos por COVID o como por sintomatología COVID.

Además, también ha planteado la hipótesis de que fuesen residentes que abandonaron los centros para ir a sus domicilios, como hicieron más de un centenar durante el momento más crítico de la crisis sanitaria. "Resulta que tendremos que saber qué personas son, para conocer la causa de la baja y saber si estaban en la residencia en ese momento o en su domicilio, aunque la tarjeta sanitaria estaba en su residencia", ha sentenciado, no sin antes recordar que "lo más importante es centrar nuestra atención en desarrollar planes de contingencia y para hablar de futuro".

Y es que al menos 139 de los 211 fallecidos notificados hasta el momento en Cantabria como consecuencia del coronavirus eran ancianos que vivían en residencias de mayores, lo que supone casi un 70% del total de las víctimas de la pandemia, una porcentaje que refleja la vulnerabilidad de los usuarios frente a este virus y el tremendo impacto que ha tenido en ellos, tanto aquí como en el resto de España.

Agradecimiento al CAD de Meruelo

La consejera ha acudido en la mañana de este miércoles al CAD de Meruelo para "agradecer a los residentes que vivían en él durante el mes de marzo y que se fueron a otros centros, a sus familias, al personal y a la dirección de esta residencia" porque les "facilitaron crear 'una residencia COVID' para atender a personas que venía de otras con positivo en esta enfermedad".

La titular de Empleo y Políticas Sociales, acompañada por la directora del ICASS, María Antonia Mora, ha visitado las instalaciones y ha charlado con los residentes que ya han regresado. "Este ha sido un ejemplo de colaboración público-privada y se ha demostrado que pueden conjugarse diferentes modelos en la Atención a la Dependencia", ha destacado, haciendo hincapié en que el apoyo recibido por el CAD de Meruelo ha sido "fundamental para poder atender de una manera totalmente adecuada y controlada a nuestros mayores positivos en COVID".